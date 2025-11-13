La Victoria: Madre finge la muerte de su hija y hace funeral para no devolver dinero de promoción escolar

Escándalo en colegio María Auxiliadora: denuncian a madre que inventó funeral para evadir pago de S/6.000. Infobae Perú / Captura TV - Latina

En el distrito de La Victoria, un caso insólito ha sacudido a toda una comunidad escolar. Padres de familia del Instituto Educativo Inicial N.º 056 ‘Nuestra Señora María Auxiliadora’, ubicado en la zona de Apolo, denunciaron públicamente a Lorena Frías, una madre de familia que habría inventado la muerte de su hija adolescente para no devolver el dinero recaudado para los gastos de la promoción escolar.

Según los denunciantes, la mujer, quien ocupaba el cargo de tesorera del aula verde, recibió durante el año S/6.000 soles que fueron entregados por los padres para cubrir la ceremonia de clausura, el local de la fiesta y los anuarios de los pequeños de 5 años.

Sin embargo, conforme se acercaba la fecha del evento, programada para el viernes 12 de diciembre, Frías desapareció sin dar explicaciones, dejando a los padres sin respuestas ni recursos.

Publico fotografías de supuesto funeral

Los afectados narraron con indignación el presunto fraude.“Soy Éber Taquila, presidente del aula verde. La señora Lorena Frías se quedó con el dinero de la promoción. Todos los padres presentes reunimos el dinero, se le entregaron seis mil soles. No ha pagado ni los anuarios ni el local para la ceremonia”, relató el vocero de los padres ante las cámaras de ‘Arriba Mi Gente’.

De acuerdo con el testimonio de los apoderados, la madre de familia habría fingido una tragedia familiar para evitar los reclamos. En un grupo de WhatsApp y en sus estados personales, anunció que su hija de 15 años estaba en cuidados intensivos en el hospital Rebagliati, y días después, publicó fotografías de un supuesto funeral para justificar su desaparición.

Las imágenes, que mostraban velas, flores y un féretro, generaron inicialmente pesar entre los padres, muchos de los cuales enviaron mensajes de condolencia. Sin embargo, poco después surgieron las sospechas. “Estamos buscando apoyo de la policía, porque la hija está viva. Es una burla al dolor ajeno y a nuestro esfuerzo de todo el año”, manifestó una madre, visiblemente afectada por lo ocurrido.

La situación se tornó aún más tensa cuando un grupo de padres decidió acudir, junto a un equipo de televisión, al domicilio de Lorena Frías para exigir explicaciones. Al ser confrontada, la mujer abrió brevemente la puerta, visiblemente nerviosa, y solo atinó a decir:

“Por favor, quiero hablar con alguien, no me graben, por favor”, antes de cerrar violentamente el portón, evitando cualquier diálogo.

De acuerdo con los denunciantes, la mujer argumentaba que el dinero debía depositarse en su cuenta personal, pues aseguraba que la verdadera tesorera del grupo era extranjera y que por ello no podía manejar los fondos. Hoy, los padres consideran que ese fue solo otro engaño más dentro de su plan para apropiarse del dinero.

Tras denuncia devolvió 3 mil soles

El grupo afectado asegura que Frías devolvió apenas S/3.000, quedando pendiente una suma de S/6.000 soles. “Queremos que devuelva todo lo que falta, que asuma su responsabilidad. No es justo que use algo tan delicado como la muerte de un hijo para salirse con la suya”, reclamó otro de los padres durante la transmisión del programa.

Vecinos del sector también se mostraron consternados al conocer los detalles. “No se puede jugar con algo tan doloroso como la muerte. Es una falta de respeto para todas las madres que han perdido hijos de verdad. No hay justificación posible”, expresó una residente de Apolo.

