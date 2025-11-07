Incendio en el Callao: nueve unidades de bomberos intentan controlar el fuego en Puerto Nuevo

Noche de fuego en Lima: incendio en el Callao deja destrucción y alarma en la capital - Rimac. Infobae Perú / Captura: Facebook

La noche del jueves 6 de noviembre ha sido una de las más difíciles para la capital peruana. Varios incendios simultáneos se desataron en diferentes zonas de Lima Metropolitana y el Callao, provocando escenas de caos, evacuaciones urgentes y la movilización de decenas de unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

A lo largo de la jornada se reportaron emergencias en Puerto Nuevo (Callao), Barrios Altos (Cercado de Lima), La Victoria y Rímac, algunos de ellos aún en proceso de control. Aunque no se registraron víctimas mortales, las pérdidas materiales son significativas y la tensión se mantiene.

Incendio en el Callao: viviendas destruidas en el pasaje Boquerón

Un voraz incendio se registró la noche del jueves en el pasaje Boquerón del asentamiento humano Puerto Nuevo, en el Callao, dejando tres viviendas completamente afectadas y cuantiosas pérdidas materiales, aunque sin víctimas que lamentar.

El siniestro, que comenzó cerca de las 2:00 a.m., generó gran alarma entre los vecinos, quienes salieron desesperados de sus casas para salvar sus pertenencias y ayudar a los bomberos a controlar las llamas. Las viviendas, construidas con material noble e inflamable, facilitaron la rápida propagación del fuego, que en cuestión de minutos consumió gran parte de las estructuras.

Callao en llamas: el incendio más fuerte de una noche caótica en Lima.

Testigos relataron que en un primer momento solo dos casas se veían afectadas, pero el incendio se extendió rápidamente a una tercera, debido a las chispas y cortocircuitos ocasionados por los cables eléctricos expuestos. “Los cables están explotando, los bomberos no dan abasto, necesitamos más unidades”, se escuchó decir en una transmisión en vivo del medio local Prensa Chalaca, que cubrió el hecho en tiempo real.

Los vecinos, en medio de la desesperación, formaron cadenas humanas para trasladar baldes de agua, incluso utilizando el líquido acumulado en la pista, mientras los efectivos policiales colaboraban con la evacuación y ayudaban a las familias a retirar sus muebles y electrodomésticos antes de que fueran alcanzados por las llamas.

El general Larry Lynch, representante de Defensa Civil, llegó al lugar junto al capitán Rodríguez y coordinó las labores de apoyo. Según informó, las compañías de bomberos N.º 1, 15, 34, y las de La Punta y Unión Chalaca trabajaron arduamente durante más de una hora para controlar el siniestro. “Los hombres de rojo están haciendo todo lo posible, pero necesitamos más cisternas”, se reportó durante la emergencia, ya que en un momento los bomberos se quedaron sin agua.

Las imágenes del lugar mostraban un panorama desolador: techos derrumbados, estructuras calcinadas y un denso humo que cubría el pasaje Boquerón. Los residentes se mantenían en los exteriores, angustiados, observando cómo el fuego devoraba lo que por años construyeron.

Lima sufre varios incendios la noche del 6 de noviembre: el Callao fue el más afectado.

No hay heridos

Por fortuna, las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni fallecidos, ni entre los vecinos ni entre los equipos de rescate. “Afortunadamente, todos lograron salir a tiempo. Solo se registran pérdidas materiales”, informaron los bomberos en el lugar.

Durante la emergencia, los pobladores también exigieron la presencia del ENEL para cortar la energía eléctrica, pues los cortocircuitos seguían representando un peligro. Este corte se realizó finalmente, lo que permitió a los bomberos ingresar con mayor seguridad a las viviendas afectadas para eliminar los focos de reactivación del fuego.

Pasadas las tres de la madrugada, el incendio fue controlado exitosamente, aunque los bomberos continuaron trabajando por precaución para evitar que las llamas se reavivaran. “Ya se ha controlado, pero seguimos revisando los puntos calientes”, precisó uno de los agentes.

El siniestro dejó tres casas severamente dañadas, una de ellas donde funcionaba una pequeña tienda familiar que perdió casi toda su mercadería. Los vecinos destacaron el trabajo conjunto entre la comunidad, la Policía Nacional del Perú, Defensa Civil y los bomberos, que a pesar de las limitaciones, evitaron una tragedia mayor.

Callao en llamas: el incendio más fuerte de una noche caótica en Lima.

Barrios Altos: incendio en galería del jirón Huanta genera pánico

Casi al mismo tiempo, otro incendio de gran magnitud se desató en una galería comercial ubicada en el jirón Huanta, en pleno Barrios Altos. El siniestro provocó columnas de humo visibles desde el Cercado de Lima y obligó a cerrar varias cuadras del tránsito.

Los bomberos informaron que los materiales almacenados —entre ellos madera, telas y plásticos— aceleraron la propagación de las llamas. Decenas de comerciantes intentaron rescatar sus productos antes de que el fuego lo consumiera todo. “Pensé que era un cortocircuito, pero de pronto todo se prendió”, contó uno de los vendedores que logró salir a tiempo.

Los efectivos de emergencia trabajaron durante horas para evitar que el fuego se extendiera hacia los edificios colindantes. No se reportaron víctimas, pero los daños estructurales son considerables. Las autoridades investigan si el origen fue un cortocircuito o un acto intencional, ya que se escucharon pequeñas explosiones en el interior del local.

Callao en llamas: el incendio más fuerte de una noche caótica en Lima.

Incendio en vivienda de La Victoria movilizó a siete unidades de bomberos la tarde del jueves

Alrededor de las 6:00 p.m. del jueves 6 de noviembre, se registró un incendio en el interior de una vivienda ubicada en el distrito de La Victoria, lo que generó la rápida movilización del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

De acuerdo con las primeras informaciones, la vivienda afectada sería de material noble, lo que habría facilitado la propagación de las llamas. Se presume que el inmueble funcionaba como depósito de materiales prefabricados, lo que incrementó el riesgo dentro del predio.

Un miembro del Cuerpo de Bomberos informó a TV Perú que el fuego se originó en el segundo piso del inmueble. “Se prendió en el segundo piso de este solar”, precisó el brigadista, mientras las unidades trabajaban para evitar que el siniestro se expandiera.

Hasta el lugar llegaron al menos siete unidades de bomberos, quienes actuaron con rapidez y lograron confinar el incendio antes de que alcanzara las viviendas colindantes, algunas de ellas consideradas estructuras antiguas y vulnerables.

El siniestro fue controlado sin dejar víctimas ni heridos, aunque se reportaron pérdidas materiales dentro del inmueble afectado.

Callao en llamas: el incendio más fuerte de una noche caótica en Lima.

Camión se incendia en la Panamericana Norte a la altura de Chancay y causa cierre temporal de vía

Un camión de carga se incendió la noche de este jueves 6 de noviembre en el kilómetro 87 de la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Chancay, provincia de Huaral, provocando el cierre temporal del tránsito en la vía con dirección de sur a norte.

Según la transmisión en vivo del programa Séptimo Día, el siniestro se produjo alrededor de las 7:50 p.m., minutos después de que la unidad saliera de abastecerse de combustible en un grifo cercano. El vehículo, que transportaba mercadería de plástico altamente inflamable, fue rápidamente consumido por las llamas, quedando completamente inservible.

El conductor del camión logró salir ileso, aunque evitó brindar declaraciones a la prensa. Testigos indicaron que el incendio se habría originado en la parte posterior de la unidad, posiblemente por una falla mecánica o un cortocircuito, aunque las causas exactas aún serán determinadas por la Policía Nacional del Perú.

El fuego, visible a varios kilómetros de distancia, también alcanzó cables eléctricos y postes de media tensión, provocando cortes de energía en viviendas cercanas. En el lugar trabajaron las compañías de bomberos N.º 44 de Huaral y N.º 80 de Chancay, quienes lograron controlar el incendio tras varios minutos de intensa labor.

La Policía Nacional y agentes de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona para evitar accidentes y mantener el orden, mientras se retiraban los restos de la unidad calcinada. Pese a la magnitud del siniestro, no se reportaron víctimas ni heridos, solo pérdidas materiales cuantiosas.

El tránsito en la Panamericana Norte fue restringido por más de una hora, generando congestión vehicular, pero posteriormente se habilitó parcialmente la vía una vez controlada la emergencia.

Lima y Callao en emergencia: múltiples incendios golpean la capital esta noche. Camión se incendia.

Rímac: incendio moviliza nueve unidades de bomberos

Finalmente, en el Rímac, un incendio de mediana proporción se registró en una zona residencial, movilizando nueve unidades de bomberos y personal de la Policía Nacional del Perú. El siniestro, reportado pasadas las 9 de la noche, fue controlado antes de que alcanzara viviendas contiguas.

Vecinos indicaron que el fuego se habría iniciado en una cocina improvisada dentro de un taller, aunque la causa exacta aún está bajo investigación. “Escuchamos una explosión y luego empezó a salir humo negro”, relató una residente.

El control oportuno impidió que el incendio escalara, pero el hecho refuerza la preocupación de las autoridades por la cantidad de instalaciones eléctricas precarias y acumulación de materiales inflamables en barrios antiguos de la capital.

Lima y Callao en emergencia: múltiples incendios golpean la capital esta noche. Camión se incendia.

Sedapal apoya labores de bomberos ante incendio en el Callao

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que brinda apoyo inmediato al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ante el incendio registrado en la calle El Boquerón, en el distrito del Callao, donde tres viviendas resultaron afectadas y existe riesgo de propagación.

Según el comunicado difundido la noche de este jueves 6 de noviembre, Sedapal incrementó la presión en la red de agua del sector para reforzar el abastecimiento durante la emergencia. Además, una cisterna de la entidad se encuentra en la zona brindando soporte directo a las unidades de los bomberos.

De manera paralela, personal técnico supervisa el funcionamiento de los hidrantes y el flujo de agua, coordinando de forma permanente con las autoridades presentes en el lugar.

Sedapal precisó que mantendrá su apoyo operativo mientras continúen las labores de control del siniestro, asegurando la disponibilidad del recurso hídrico y contribuyendo al trabajo de los bomberos que se mantienen en primera línea.

Callao en llamas: el incendio más fuerte de una noche caótica en Lima.