Impresionante hallazgo: encuentran una tonelada de marihuana en una furgoneta en Lima

Una operación policial permitió la incautación de mil kilos de marihuana ocultos en el interior de una furgoneta que circulaba por la ciudad de Lima. El vehículo fue interceptado por los agentes en el peaje de la vía Evitamiento el último miércoles, donde se detuvo a tres personas que ocupaban la unidad. Las primeras indagaciones revelaron que la droga se encontraba camuflada en compartimentos secretos del furgón, sin transportar mercancía lícita.

El operativo y la intervención

La acción policial sorprendió a los ocupantes de la furgoneta mientras transitaban por el peaje, en una de las rutas principales de la capital peruana. Efectivos de la Dirección Antidrogas (Dirandro) participaron en la intervención, retirando numerosos paquetes que sumaron finalmente los mil kilogramos de marihuana. De acuerdo con fuentes de la investigación, los detenidos eran todos de nacionalidad peruana e iban distribuidos entre conductor, copiloto y un tercer pasajero ubicado en la zona posterior del vehículo.

Durante el procedimiento se hizo presente el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, junto con el general Óscar Arriola y el general Santos, autoridades a cargo de la operación. Los altos mandos policiales supervisaron el proceso de apertura de la furgoneta, donde se localizaron compartimientos ocultos destinados exclusivamente al traslado de la sustancia ilícita.

Paquetes con sellos distintivos

Al inspeccionar la carga, los agentes hallaron ciento de paquetes envueltos y marcados con diferentes imágenes y logotipos. Entre las figuras identificadas se encontraron representaciones del Cristo Redentor, un caballo y un pulpo, que los investigadores atribuyen a posibles marcas pertenecientes a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Un funcionario del área de Criminalística procedió en el lugar a la apertura de los primeros paquetes, confirmando de forma preliminar que contenían marihuana. Con el uso de pruebas de campo se inició un análisis rápido de las muestras extraídas. Las autoridades continuaron con el retiro y la revisión individual de cada uno de los envoltorios para establecer la naturaleza exacta de toda la carga.

“Estamos haciendo una prueba de campo de la especie vegetal para identificar si es una droga ilícita”, explicó un efectivo de la Dirandro durante la operación, mientras los agentes ordenaban los paquetes incautados en el exterior de la sede policial.

Modo de ocultamiento de la droga

Todas las evidencias apuntan a que los responsables utilizaron falsas paredes dentro de la furgoneta para esconder la sustancia, evitando transportar cualquier otro tipo de mercancía que pudiera distraer la atención de las autoridades. De acuerdo con los efectivos, el diseño del compartimiento reflejaba un conocimiento detallado de técnicas de ocultamiento, característica habitual en operaciones vinculadas al tráfico de grandes volúmenes.

La intervención se produjo apenas horas antes de que el caso se hiciera público, tras las declaraciones oficiales de las autoridades de seguridad presentes en el sitio de la incautación. El vehículo permaneció bajo custodia mientras continuó la retirada y el análisis pericial del contenido.

Autoridades refuerzan vigilancia

La presencia del ministro del Interior en el operativo marcó la importancia asignada a este hallazgo, uno de los mayores reportados en la capital en meses recientes. Fuentes de la Dirandro informaron que la investigación sigue abierta y que se busca determinar el destino final de la droga, así como posibles conexiones con redes nacionales e internacionales de tráfico.

Las diligencias policiales continuarán con los interrogatorios a los detenidos e inspección exhaustiva del vehículo, según informaron las autoridades competentes.