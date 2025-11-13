Perú

Impresionante hallazgo: encuentran una tonelada de marihuana en una furgoneta en Lima

Tres personas fueron detenidas al momento del operativo, luego de que la policía interceptara una furgoneta con mil kilos de marihuana ocultos en compartimentos secretos a la altura del peaje de Evitamiento, en Lima

Guardar
Impresionante hallazgo: incautan una tonelada de marihuana en una furgoneta en Lima - 24 Horas Noticias

Una operación policial permitió la incautación de mil kilos de marihuana ocultos en el interior de una furgoneta que circulaba por la ciudad de Lima. El vehículo fue interceptado por los agentes en el peaje de la vía Evitamiento el último miércoles, donde se detuvo a tres personas que ocupaban la unidad. Las primeras indagaciones revelaron que la droga se encontraba camuflada en compartimentos secretos del furgón, sin transportar mercancía lícita.

El operativo y la intervención

La acción policial sorprendió a los ocupantes de la furgoneta mientras transitaban por el peaje, en una de las rutas principales de la capital peruana. Efectivos de la Dirección Antidrogas (Dirandro) participaron en la intervención, retirando numerosos paquetes que sumaron finalmente los mil kilogramos de marihuana. De acuerdo con fuentes de la investigación, los detenidos eran todos de nacionalidad peruana e iban distribuidos entre conductor, copiloto y un tercer pasajero ubicado en la zona posterior del vehículo.

Durante el procedimiento se hizo presente el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, junto con el general Óscar Arriola y el general Santos, autoridades a cargo de la operación. Los altos mandos policiales supervisaron el proceso de apertura de la furgoneta, donde se localizaron compartimientos ocultos destinados exclusivamente al traslado de la sustancia ilícita.

Impresionante hallazgo: incautan una tonelada
Impresionante hallazgo: incautan una tonelada de marihuana en una furgoneta en Lima - 24 Horas Noticias

Paquetes con sellos distintivos

Al inspeccionar la carga, los agentes hallaron ciento de paquetes envueltos y marcados con diferentes imágenes y logotipos. Entre las figuras identificadas se encontraron representaciones del Cristo Redentor, un caballo y un pulpo, que los investigadores atribuyen a posibles marcas pertenecientes a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Un funcionario del área de Criminalística procedió en el lugar a la apertura de los primeros paquetes, confirmando de forma preliminar que contenían marihuana. Con el uso de pruebas de campo se inició un análisis rápido de las muestras extraídas. Las autoridades continuaron con el retiro y la revisión individual de cada uno de los envoltorios para establecer la naturaleza exacta de toda la carga.

“Estamos haciendo una prueba de campo de la especie vegetal para identificar si es una droga ilícita”, explicó un efectivo de la Dirandro durante la operación, mientras los agentes ordenaban los paquetes incautados en el exterior de la sede policial.

Impresionante hallazgo: incautan una tonelada
Impresionante hallazgo: incautan una tonelada de marihuana en una furgoneta en Lima - 24 Horas Noticias

Modo de ocultamiento de la droga

Todas las evidencias apuntan a que los responsables utilizaron falsas paredes dentro de la furgoneta para esconder la sustancia, evitando transportar cualquier otro tipo de mercancía que pudiera distraer la atención de las autoridades. De acuerdo con los efectivos, el diseño del compartimiento reflejaba un conocimiento detallado de técnicas de ocultamiento, característica habitual en operaciones vinculadas al tráfico de grandes volúmenes.

La intervención se produjo apenas horas antes de que el caso se hiciera público, tras las declaraciones oficiales de las autoridades de seguridad presentes en el sitio de la incautación. El vehículo permaneció bajo custodia mientras continuó la retirada y el análisis pericial del contenido.

Autoridades refuerzan vigilancia

La presencia del ministro del Interior en el operativo marcó la importancia asignada a este hallazgo, uno de los mayores reportados en la capital en meses recientes. Fuentes de la Dirandro informaron que la investigación sigue abierta y que se busca determinar el destino final de la droga, así como posibles conexiones con redes nacionales e internacionales de tráfico.

Las diligencias policiales continuarán con los interrogatorios a los detenidos e inspección exhaustiva del vehículo, según informaron las autoridades competentes.

Temas Relacionados

marihuanaPNPEvitamientoperu-noticias

Más Noticias

Paco Bazán habla sobre su relación con la madre de su hija: “Estos temas no les hacen bien a los niños”

El conductor aseguró que no tiene deudas pendientes con la madre de su hija y afirmó que los pagos han sido realizados, mientras la denunciante sostiene que el incumplimiento le afecta en la manutención

Paco Bazán habla sobre su

Qué santo se celebra hoy: onomásticos de este 13 de noviembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Qué santo se celebra hoy:

Perú vs Rusia 1-1: goles y resumen del empate en amistoso por fecha FIFA 2025

Alex Valera marcó el gol de la igualdad con un remate desde fuera del área. Ahora, la ‘bicolor’ se medirá con Chile el próximo martes 18 de noviembre

Perú vs Rusia 1-1: goles

Zaira Arias lejos de asumir la curul de Guillermo Bermejo: Fernando Rospigliosi espera informe legal

La decisión final sobre la incorporación será tomada una vez que la oficina de asesoría legal entregue su análisis completo

Zaira Arias lejos de asumir

Ciudadanos por el Perú pide al JNE que reconozca a Morgan Quero como precandidato presidencial

De acuerdo con el partido político, el exministro de Educación de Dina Boluarte se inscribió en el plazo adecuado para participar en las elecciones del 2026

Ciudadanos por el Perú pide
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ciudadanos por el Perú pide

Ciudadanos por el Perú pide al JNE que reconozca a Morgan Quero como precandidato presidencial

¿Mientras más opciones mejor? Analizando las elecciones del 2026 desde la economía del comportamiento

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Ministro de Justicia ordena medidas disciplinarias contra jefe del INPE, implicado en sobornos e incumplimiento de funciones

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Roberto Reátegui, pareja

¿Quién es Roberto Reátegui, pareja de Mávila Huertas y exesposo de Mónica Delta?

El Papa León XIV enumera sus películas favoritas: ‘La Vida es Bella’ está en la lista

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez anuncian su primer embarazo: “Abril 2026, te esperamos

Pamela López le recuerda a Franco que le pidió perdón a nivel nacional y le dijo ‘error’ a Christian Cueva: “Cometiste horrores”

Paco Bazán afirma no ser ‘padre ausente’: “Voy a seguir esforzando para que a mi hija no le falte nunca nada”

DEPORTES

Gu-Rum Choi se quiebra al

Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”

Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dos cambios fijos que hará Manuel Barreto en Perú vs Chile por fecha FIFA 2025

Maria Alejandra Marin se defiende de críticas por rendimiento de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: “El atleta no es una máquina”

La inédita reacción de la prensa rusa luego del empate con Perú en amistoso FIFA: “Resultado inesperado contra el perdedor de las Eliminatorias 2026″