Abogada de Paco Bazán desmiente a Melissa Linares sobre pensión de alimentos: “Es cumplida de manera puntual y en su totalidad”.

Las recientes acusaciones públicas de Melissa Linares contra Paco Bazán, conductor de televisión y exfutbolista, por un presunto incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia de su hija menor, han generado una ola de reacciones y declaraciones cruzadas. Frente a estos señalamientos, la abogada de Bazán, Lady Peña Jiménez, negó categóricamente las afirmaciones de Linares y aseguró que su defendido cumple puntualmente con sus obligaciones, sin que exista proceso judicial alguno en su contra.

Sin embargo, la defensa legal de Bazán respondió de inmediato, desmintiendo la existencia de cualquier proceso judicial notificado o sentencia en curso.

“En mi calidad de abogada del señor Francisco de Paula Bazán Landi, hago de conocimiento público que hemos tomado conocimiento de recientes declaraciones efectuadas por la señora Linares, en las que se hace referencia a presuntos conflictos familiares. Al respecto, es necesario precisar que, a la fecha, no existe proceso judicial notificado ni sentencia alguna que involucre al señor Bazán”, afirmó Lady Peña Jiménez.

La letrada también agregó: “Asimismo, se deja constancia de que entre las partes existe un acta conciliatoria vigente sobre aumento de alimentos, la cual viene siendo cumplida de manera puntual y en su totalidad”.

La controversia se desató cuando Linares, madre de la hija menor de Bazán, denunció en el programa ‘Arriba mi Gente’ que el conductor no habría respetado la conciliación previa sobre la pensión alimenticia, alegando que él mismo justificó la falta de pago por supuestos retrasos en los depósitos de sus empleadores, ATV y radio Ritmo Romántica.

Comunicado oficial de la abogada de Paco Bazán, Lady Peña Jiménez, sobre el caso del conductor y la pensión de alimentos para su menor hija.

Audio de Paco Bazán sobre falta de pagos de ATV y Ritmo Romántica desata controversia

El eje de la polémica giró en torno a un audio presentado por Linares, en el que Bazán explicaba que atravesaba dificultades económicas debido a la falta de pagos de ATV desde julio y de Ritmo Romántica desde setiembre. “Los lugares donde estoy no me han pagado, el canal desde julio y la radio desde setiembre. Ahora estoy literal en 300 soles en una cuenta y 200 en la otra. No está siendo fácil tampoco para mí, porque han bajado los presupuestos en los canales”, se escucha decir al conductor.

Este audio fue interpretado por Linares como una justificación de Bazán para no cumplir con la pensión, pero la abogada del presentador aclaró que la situación se debió a un problema administrativo y no a una falta de voluntad.

Paco Bazán: falta de pagos de ATV y Ritmo Romántica desata controversia. Video: Arriba mi gente / Latina

“Lamentamos profundamente que se haya descontextualizado una conversación privada entre las partes. En dicha comunicación se hizo referencia a un presunto retraso en los pagos del Canal ATV y Radio Ritmo Romántica; sin embargo, corresponde aclarar que dicha situación obedece únicamente a una deficiencia en la facturación por parte de mi patrocinado, quien asume la responsabilidad de esta omisión contable y ya está corrigiendo y regularizando el asunto”, detalló Peña Jiménez.

La abogada también reiteró que su defendido responderá a los reclamos de Linares dentro del marco legal correspondiente. Mientras tanto, Melissa Linares afirmó que el conductor no ha cumplido con el acuerdo de setiembre para aumentar el monto de la pensión y asumir los gastos de educación y seguro de salud de la menor, por lo que ella ha debido cubrirlos sola. La suma reclamada por Linares asciende a S/4930 mensuales y, de acuerdo a su versión, Bazán acumularía dos meses de deuda.

Abogada de Paco Bazán revela cómo el conductor mantiene lazos cercanos con sus otros hijos

El caso ha puesto nuevamente en el centro de la atención la vida familiar de Bazán. El conductor es padre de tres hijos: una niña y un niño, fruto de su matrimonio con Janice, y una hija menor con Melissa Linares, nacida durante un periodo de separación con su entonces esposa. La relación con Janice terminó en 2023, y desde entonces Bazán ha hecho pública su intención de mantener lazos cercanos con todos sus hijos.

Madre de la hija de Paco Bazán lo demanda por incumplir pensión de alimentos: “No se ha puesto al día” | Latina

La abogada Lady Peña Jiménez dio a conocer el compromiso de Bazán con su familia, destacando que mantiene un régimen de tenencia compartida y armoniosa con sus dos hijos mayores. “El señor Bazán es padre de tres hijos y mantiene con sus dos hijos mayores un régimen de tenencia compartida y armoniosa, basado en el respeto y la cooperación mutua”, señaló la representante legal. Además, enfatizó que el propósito de Bazán es lograr el mismo vínculo cercano y afectivo con su hija menor, en un entorno familiar saludable.

En la misma línea, la defensa legal reiteró que cualquier discrepancia o comunicación sobre asuntos familiares debe canalizarse exclusivamente por las vías judiciales o conciliatorias pertinentes, evitando la exposición mediática de los menores. La postura de la abogada remarcó la importancia de proteger la privacidad y el bienestar emocional de la menor, indicando que no se emitirán más declaraciones públicas sobre temas familiares.