La vez que Mónica Delta aclaró el ampay de su exesposo con Mávila Huertas y cómo Magaly Medina la alertó

Mónica Delta y la vez que habló del ampay de su exesposo con Mávila Huertas.

Mávila Huertas ofreció detalles sobre su relación pasada con el productor Roberto Reátegui, durante una conversación con el programa de Magaly Medina. La periodista recordó los momentos en que su relación fue expuesta públicamente a través de un ‘ampay’ en el programa ‘Magaly TV La Firme’, específicamente cuando fue captada entrando al departamento de Reátegui. Este acontecimiento cobró relevancia, ya que, para ese entonces, el productor se encontraba casado oficialmente con la periodista Mónica Delta.

La vez que Mónica Delta habló de Mávila Huertas

Mónica Delta, actual conductora del dominical ‘Punto Final’, publicó su libro ‘Minutos antes de las ocho’ en 2009, donde reveló detalles íntimos sobre su matrimonio y posterior separación con el productor Roberto Reátegui. En su relato, la periodista compartió cómo fue alertada por Magaly Medina sobre unas imágenes comprometedoras de Reátegui, en ese momento todavía su esposo, con Mávila Huertas.

“Eso me dio tiempo a mí de hablar con Roberto y a poner las cosas en ese momento en su lugar”, declaró Delta, destacando que aunque ya estaban separados, su principal preocupación eran sus hijos. “No era tanto que a mi me agarre de sorpresa porque ya estábamos separados pero lo que no quería es que les hicieran daño a mis hijos”, explicó en una entrevista a Beto Ortiz en 2009, en el desaparecido programa ‘Enemigos Íntimos’.

Mónica Delta y la vez que habló de Mávila Huertas y del ampay con su exesposo.

De este modo, ella descartó que su separación tuvo que ver con una infidelidad ni relacionada directamente a Mavila Huertas. “A mí, eso (el aviso de Magaly Medina sobre el ampay), me dio la oportunidad de que él pueda hablar con sus hijos y protegerlos de alguna manera de la andanada de preguntas y primeras planas que hubo a raíz de este tema”, explicó aquella vez.

Delta, además, subrayó la importancia de mantener una relación amistosa y respetuosa con Reátegui por el bienestar de sus hijos, y que no existían celos hacia Huertas, la entonces pareja de Reátegui. “Me parece genial que Roberto tenga su pareja. Él siempre va ser parte de mi familia, pero creo que las cosas deben estar en su verdadera dimensión”, sostuvo.

¿Por qué Mávila Huertas se separó de su esposo?

Durante una entrevista difundida el pasado 1 de marzo en ‘Magaly TV La Firme’, Mávila Huertas aclaró que la relación entre ella y Reátegui comenzó en 1999, y posteriormente, tras diez años de romance, decidieron formalizar su unión a través de un matrimonio civil realizado en uno de los salones de la Municipalidad de Lima.

Mávila Huertas se casó con Roberto Reátegui en el 2009 y luego de cuatro años se separaron. Facebook.

La comunicadora aprovechó en aclarar las circunstancias en que fue ‘ampayada’ con el productor, indicando que el departamento al que fueron vistos ingresando no era de su propiedad, sino de él, lo cual indicaba que ya existía un distanciamiento entre Reátegui y Mónica Delta, aunque no se había comunicado públicamente. “El urraco que nos ampayó, dijo ‘ahí va Mávila con Roberto Reátegui’ que, en efecto, estaba todavía casado con Mónica Delta, y dice van al departamento de Mávila. No era mi departamento, era de Roberto, con esa información hubiera quedado claro que Roberto ya estaba separado de Mónica”, comentó.

Mávila Huertas y Roberto Reátegui pusieron fin a su matrimonio en 2013, tras 10 años de relación y cuatro de casados, según se dio a conocer en un comunicado donde la pareja hizo pública su decisión de divorciarse, manteniendo las causas de su separación en privado. “Las razones de esta decisión corresponden únicamente a la pareja, por lo que agradecemos el respeto a su privacidad”, informaba la misiva.

A sus 52 años, reveló que ha decidido no convertirse en madre, una opción que había contemplado durante su relación con Reátegui, incluso recurriendo a la congelación de óvulos.