Mávila Huertas revela el motivo de su divorcio con Roberto Reátegui: “Mi reloj biológico me apuraba”

Fuertes declaraciones. En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’ este 28 de marzo, su conductora Magaly Medina tuvo en su set a Mávila Huertas, quien sorprendió al revelar los motivos de su repentina separación con el periodista Roberto Reátegui. La comunicadora habló de su divorcio y de la posibilidad de ser madre.

La conductora de ‘Ocurre Ahora’ compartió que percibió que sus vidas estaban en momentos diferentes, al sentir que su propia vida estaba progresando y que tanto ella como su ex pareja estaban en etapas distintas a nivel profesional.

“La relación era muy sólida, pero llegó un momento en el que estábamos fuera de sincronía. Él ya tenía hijos y yo no, entonces sentía que mi reloj biológico se estaba acelerando; fueron momentos diferentes. Cuando ya estábamos afianzados, nos falló la comunicación y esa actitud de que no quisiera tener hijos, me dolió. Y me alejé de él”, explicó Huertas.

Mávila Huerta afirma que la maternidad no le quita el sueño

En esa misma línea, Mávila Huerta confesó que ha decidido definitivamente no convertirse en madre, como alguna vez lo dijo, a pesar de haber congelado sus óvulos en el pasado. “Congelé mis óvulos, pero ya abandoné esa idea. No tengo ni duda de eso (de que las cincuentonas ahora pueden embarazarse gracias a la ciencia), pero yo ya tomé la decisión de no tener hijos”, confesó la conductora de ‘Ocurre Ahora’.

Incluso, la comunicadora a modo de broma mencionó que tenía una lista de posibles donantes de esperma, aunque no reveló sus identidades. “Tenía mi lista de candidatos para enviarles una carta formal para decirles: ‘por favor mira...’, mis donantes. ¿Quiénes son? Ay por favor, George Clooney y Brad Pitt. Soñar no cuesta nada”, precisó entre risas.

La periodista también reflexionó sobre su relación pasada con su exesposo, y cómo este deseo de maternidad afectó su vínculo: “La única vez que me provocó con muchas ganas ser mamá es cuando estaba con Roberto. Estaba muy enamorada de él, quería tener un hijo con él, que fuera ese niño al que ves y dices: ‘le veo rasgos míos y suyos’. Quería esa maternidad”.

Sin embargo, Huertas aclaró que ahora está considerando seriamente la donación de sus óvulos. “Después pensé en la ovadonación. ¿Habrá quien quiera tener un óvulo de Mávila? Son muy lindos. Lo estoy pensando seriamente”, concluyó.

Mávila Huertas revela cómo le pidió matrimonio a Roberto Reátegui después de un accidente

Por otro lado, la periodista Mávila Huertas compartió una historia peculiar sobre cómo le pidió matrimonio a su exesposo, Roberto Reátegui, luego de un accidente automovilístico en el sur del país.

Huertas relató que ambos sufrieron un accidente vial, en el que ella perdió el control del auto y dieron una vuelta de campana, quedando ambos con el cinturón de seguridad al revés. Después de ser auxiliados por la ambulancia, ocurrió el momento de la inesperada propuesta.

“Oye, esto es una señal. Hemos sobrevivido, estamos peleados y acá estamos los dos hablando de nuevo. ¿Te quieres casar conmigo, Roberto?”, le preguntó Mávila Huertas a su entonces pareja, Roberto.

Sin embargo, la respuesta de Reátegui fue sorprendente. “No hables cojud..”, le respondió. “Le dije, Roberto, por favor, estoy en mi momento más emotivo, pensando que habíamos renacido juntos por una señal del destino”, relató Huertas en medio de las risas.