Perú

Milena Zárate se compromete con su tatuador en Chicago: “Después de besar tantos sapos, encontré a mi príncipe azul”

La artista contó cómo fue la romántica pedida de mano de su pareja, el tatuador Carlos Mendoza. La colombiana confesó que sueña con una ceremonia íntima en San Andrés y reafirmó que no perdonaría una infidelidad

Guardar
Milena Zárate revela detalles de su compromiso: “No me importa el precio del anillo, lo que vale es el respeto”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Bajo el frío viento de Chicago, y con la nieve cayendo como testigo, Milena Zárate recibió una propuesta que, según ella misma cuenta, no se esperaba. “Después de besar tantos sapos, por fin encontré a mi príncipe azul”, dijo emocionada la artista colombiana, mostrando en sus redes el anillo de compromiso que le entregó su pareja, Carlos Mendoza, un tatuador profesional que vive desde hace un año en Estados Unidos.

La historia de amor entre Milena y Carlos comenzó hace cinco años, cuando ella acudió a su estudio de tatuajes en Lima. Lo que empezó como una sesión de arte corporal terminó convirtiéndose en una conexión sentimental que, con el tiempo, se consolidó. A pesar de los prejuicios y de la imagen “ruda” de su pareja, la bailarina asegura que Carlos es un hombre noble, tranquilo y trabajador, un equilibrio que ella necesitaba después de las decepciones amorosas que vivió en el pasado.

Mi novio es tatuador profesional. Es un gran artista y una gran persona. Desde el primer momento supe que no haría nada, que no fuera bueno para mi vida, para mi hija o para mi entorno”, contó Milena entre risas, orgullosa de la estabilidad que ha construido.

Magaly Medina felicita a Milena
Magaly Medina felicita a Milena Zárate, pero le lanza advertencia: “Cuidado, el amor a distancia se puede enfriar”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Milena Zárate viaja para ver a su pareja en Chicago

Sin embargo, la distancia es un reto constante. Desde hace un año, Carlos vive en Chicago por motivos laborales, mientras Milena continúa su vida entre Perú y Colombia, viajando cuando puede para reencontrarse con su prometido.

Ojalá que en este caso no sea amor de lejos y felices los cuatro”, bromeó Magaly Medina en su programa, recordando las turbulentas relaciones de otras figuras como Pamela Franco y Christian Cueva.

Magaly Medina felicita a Milena
Magaly Medina felicita a Milena Zárate, pero le lanza advertencia: “Cuidado, el amor a distancia se puede enfriar”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Según reveló la propia Milena, la pedida de mano fue un momento mágico. “Estábamos caminando por el River Walk de Chicago, bajo el frío, y de pronto él se arrodilló. Yo no lo podía creer”, relató entre risas, recordando cómo alguien captó en video ese instante. La escena se volvió viral rápidamente y generó todo tipo de comentarios sobre la pareja.

A diferencia de otras veces, esta vez la artista se muestra cauta pero feliz. En conversación con los reporteros del programa, dijo que no se obsesiona con el control. “Así le pongas GPS hasta en el podo, si alguien quiere hacer algo, lo va a hacer igual. Yo ya estoy purgada de eso. No perdonaría una infidelidad”, aseguró.

Magaly Medina felicita a Milena
Magaly Medina felicita a Milena Zárate, pero le lanza advertencia: “Cuidado, el amor a distancia se puede enfriar”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina recomienda a Milena Zárate

Magaly Medina, siempre observadora, reflexionó en su set: “Ella dice que confía plenamente en él. Bueno, si ya tiene la seguridad de que la respeta, que la ama, entonces el anillo es solo un símbolo. Lo importante es que él haya decidido dar un paso adelante”.

Y es que el anillo, aunque pequeño, tiene un significado profundo para Milena. “Más allá de cuánto cueste o de las piedras que tenga, eso no garantiza el amor. Lo que importa es el respeto y la valoración que él tiene hacia mí”, explicó. Según contó, la boda aún no tiene fecha, pero ya imagina cada detalle: una ceremonia íntima, romántica y en la playa, rodeada de flores y su familia más cercana. “Me encantaría que fuera en San Andrés, me fascinan sus playas y su energía”, dijo emocionada.

Magaly Medina felicita a Milena
Magaly Medina felicita a Milena Zárate, pero le lanza advertencia: “Cuidado, el amor a distancia se puede enfriar”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La historia de Milena no ha sido fácil. Tras varios romances fallidos y polémicas mediáticas, la colombiana parece haber encontrado una nueva oportunidad para creer en el amor. Magaly, consciente de ese recorrido, no dudó en resaltar su crecimiento personal: “Después de todo lo que le ha tocado a Milena, seguramente ya sabe escoger. Se le nota tranquila, confiada y feliz”.

Entre risas y bromas, la presentadora también lanzó una advertencia: “Cuidado, Milena, que el amor a distancia puede enfriar la pasión. Ojalá no les pase lo de Cueva y Pamela Franco”. Aun así, cerró el tema deseándole lo mejor a la pareja: “Desde acá, nuestras felicitaciones. A veces la vida da segundas oportunidades, y cuando llegan, hay que aprovecharlas”.

Magaly Medina felicita a Milena
Magaly Medina felicita a Milena Zárate, pero le lanza advertencia: “Cuidado, el amor a distancia se puede enfriar”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Milena ZárateCarlos MendozaMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Perú es reconocido por tener el mejor chocolate del mundo tras coronarse en el International Chocolate Awards

La chocolatera peruana Cacaosuyo obtuvo el máximo galardón con su barra El Ganso, elaborada con cacao de Junín, consolidando a nuestro país como referente mundial en la producción de chocolate fino

Perú es reconocido por tener

Magaly Medina arremete contra Pati Lorena por acusaciones a Laura Spoya: “Uno no se puede divertir cuando su honor está en juego”

La periodista criticó duramente a la exproductora por lanzar rumores sin pruebas sobre la separación de la exMiss Perú y Brian Rullan, y advierte que sí pueden demandarla. “Si la ofensa fue hecha en Perú, la demanda puede presentarse aquí”

Magaly Medina arremete contra Pati

No es Argentina ni Brasil: este es el país con mayor consumo de pollo en Sudamérica con 56 kg. por persona

El auge del consumo de pollo en América del Sur revela un cambio en los hábitos alimenticios y económicos de la región, donde esta carne accesible y nutritiva gana terreno como la principal fuente de proteína animal

No es Argentina ni Brasil:

Mávila Huertas se reconcilia con Roberto Reátegui, su exesposo: así fue su historia de amor, ruptura y reencuentro

La conductora de ATV volvió a apostar por el amor con quien fue su pareja durante once años. “Lo que se ve no se pregunta”, dijo

Mávila Huertas se reconcilia con

Mávila Huertas confirma reconciliación con Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también”

La conductora y su exesposo vuelven a apostar por el amor, en una historia que empezó hace más de veinte años

Mávila Huertas confirma reconciliación con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Plantean prohibir las uniones de

Plantean prohibir las uniones de hecho con menores de edad

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Juez confirma desacato de la JNJ en caso Delia Espinoza y avisa al Ministerio Público

Excanciller Francisco Tudela reveló qué dijo Alejandro Toledo al terrorista Cerpa Cartolini, del MRTA, para que lo liberen: “Fue terrible”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina arremete contra Pati

Magaly Medina arremete contra Pati Lorena por acusaciones a Laura Spoya: “Uno no se puede divertir cuando su honor está en juego”

Mávila Huertas se reconcilia con Roberto Reátegui, su exesposo: así fue su historia de amor, ruptura y reencuentro

Mávila Huertas confirma reconciliación con Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también”

Onelia Molina afirma no ser celosa sobre amistad de Laura Spoya y Mario Irivarren: “vivo con un hombre que me tiene muy segura”

Pati Lorena da detalles de su encuentro con la expareja de Laura Spoya: “Si hablo, haría daño a su familia”

DEPORTES

A qué hora juega Perú

A qué hora juega Perú vs Rusia HOY: partido amistoso en San Petersburgo por fecha FIFA 2025

Alineaciones de Perú vs Rusia HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2025

Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”

Programación de la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Fabio Gruber llegó al Zenit Training Base para integrarse a la selección peruana con miras al amistoso contra Rusia