Milena Zárate se compromete con su tatuador en Chicago: “Después de besar tantos sapos, encontré a mi príncipe azul”

Milena Zárate revela detalles de su compromiso: "No me importa el precio del anillo, lo que vale es el respeto".

Bajo el frío viento de Chicago, y con la nieve cayendo como testigo, Milena Zárate recibió una propuesta que, según ella misma cuenta, no se esperaba. “Después de besar tantos sapos, por fin encontré a mi príncipe azul”, dijo emocionada la artista colombiana, mostrando en sus redes el anillo de compromiso que le entregó su pareja, Carlos Mendoza, un tatuador profesional que vive desde hace un año en Estados Unidos.

La historia de amor entre Milena y Carlos comenzó hace cinco años, cuando ella acudió a su estudio de tatuajes en Lima. Lo que empezó como una sesión de arte corporal terminó convirtiéndose en una conexión sentimental que, con el tiempo, se consolidó. A pesar de los prejuicios y de la imagen “ruda” de su pareja, la bailarina asegura que Carlos es un hombre noble, tranquilo y trabajador, un equilibrio que ella necesitaba después de las decepciones amorosas que vivió en el pasado.

“Mi novio es tatuador profesional. Es un gran artista y una gran persona. Desde el primer momento supe que no haría nada, que no fuera bueno para mi vida, para mi hija o para mi entorno”, contó Milena entre risas, orgullosa de la estabilidad que ha construido.

Milena Zárate viaja para ver a su pareja en Chicago

Sin embargo, la distancia es un reto constante. Desde hace un año, Carlos vive en Chicago por motivos laborales, mientras Milena continúa su vida entre Perú y Colombia, viajando cuando puede para reencontrarse con su prometido.

“Ojalá que en este caso no sea amor de lejos y felices los cuatro”, bromeó Magaly Medina en su programa, recordando las turbulentas relaciones de otras figuras como Pamela Franco y Christian Cueva.

Según reveló la propia Milena, la pedida de mano fue un momento mágico. “Estábamos caminando por el River Walk de Chicago, bajo el frío, y de pronto él se arrodilló. Yo no lo podía creer”, relató entre risas, recordando cómo alguien captó en video ese instante. La escena se volvió viral rápidamente y generó todo tipo de comentarios sobre la pareja.

A diferencia de otras veces, esta vez la artista se muestra cauta pero feliz. En conversación con los reporteros del programa, dijo que no se obsesiona con el control. “Así le pongas GPS hasta en el podo, si alguien quiere hacer algo, lo va a hacer igual. Yo ya estoy purgada de eso. No perdonaría una infidelidad”, aseguró.

Magaly Medina recomienda a Milena Zárate

Magaly Medina, siempre observadora, reflexionó en su set: “Ella dice que confía plenamente en él. Bueno, si ya tiene la seguridad de que la respeta, que la ama, entonces el anillo es solo un símbolo. Lo importante es que él haya decidido dar un paso adelante”.

Y es que el anillo, aunque pequeño, tiene un significado profundo para Milena. “Más allá de cuánto cueste o de las piedras que tenga, eso no garantiza el amor. Lo que importa es el respeto y la valoración que él tiene hacia mí”, explicó. Según contó, la boda aún no tiene fecha, pero ya imagina cada detalle: una ceremonia íntima, romántica y en la playa, rodeada de flores y su familia más cercana. “Me encantaría que fuera en San Andrés, me fascinan sus playas y su energía”, dijo emocionada.

La historia de Milena no ha sido fácil. Tras varios romances fallidos y polémicas mediáticas, la colombiana parece haber encontrado una nueva oportunidad para creer en el amor. Magaly, consciente de ese recorrido, no dudó en resaltar su crecimiento personal: “Después de todo lo que le ha tocado a Milena, seguramente ya sabe escoger. Se le nota tranquila, confiada y feliz”.

Entre risas y bromas, la presentadora también lanzó una advertencia: “Cuidado, Milena, que el amor a distancia puede enfriar la pasión. Ojalá no les pase lo de Cueva y Pamela Franco”. Aun así, cerró el tema deseándole lo mejor a la pareja: “Desde acá, nuestras felicitaciones. A veces la vida da segundas oportunidades, y cuando llegan, hay que aprovecharlas”.

