Perú

Cencosud adquiere el 100% de cadena de supermercados en Estados Unidos

La transacción supuso el desembolso de USD 295 millones para adquirir la participación del 33% que aún estaba en manos de Apollo, lo que permite a Cencosud quedarse con la totalidad de la cadena de supermercados enfocada en el mercado de alto valor

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
Con esta operación, el grupo
Con esta operación, el grupo ligado a la familia Paulmann amplía su alcance global y avanza firmemente en el fortalecimiento de su plan de expansión más allá de Sudamérica. Foto: The Fresh Market

El grupo chileno Cencosud concretó un nuevo avance en el mercado estadounidense tras quedarse con la totalidad de la cadena de supermercados The Fresh Market. La operación, que implicó la compra del 33% restante a Apollo por un monto de USD 295 millones, otorga al holding control total sobre esta red de locales especializada en el segmento premium.

Con esta transacción, la compañía de la familia Paulmann refuerza su presencia internacional y da un paso decisivo en la consolidación de su estrategia fuera de Sudamérica. El cierre del acuerdo dependerá del cumplimiento de condiciones contractuales habituales, lo que permitirá a Cencosud asumir el control absoluto de la firma con sede en Carolina del Norte.

Un paso estratégico en Estados Unidos

“Estamos muy contentos de haber alcanzado este acuerdo, que marca un hito relevante en nuestra estrategia de fortalecer la presencia de Cencosud en el mercado estadounidense”, indicó Rodrigo Larraín, gerente general del holding. “Ahora, con el 100% de The Fresh Market, podremos acelerar la integración completa de esta cadena a nuestras operaciones, potenciar sinergias y continuar generando valor sostenible en el largo plazo”, añadió.

Actualmente, The Fresh Market cuenta con 172 locales en distintas ciudades del país. La cadena ha sido distinguida por USA Today como el “Mejor Supermercado del país” durante cuatro años seguidos, lo que la posiciona como referente en el rubro.

En la actualidad, The Fresh
En la actualidad, The Fresh Market opera 172 establecimientos distribuidos en varias ciudades del territorio estadounidense. Foto: Cencosud

Antecedentes de la inversión

El ingreso de Cencosud al mercado norteamericano se remonta a 2022, cuando adquirió el 67% de The Fresh Market por USD 676 millones. Parte de esa inversión se destinó a reducir la deuda de la cadena, mientras que otra fracción se usó para comprar la participación de Apollo Global Management, que hasta esta semana mantenía una posición minoritaria.

El interés de Cencosud en Estados Unidos no es reciente. En 2012, bajo la gestión de Horst Paulmann, la empresa buscó adquirir una red de 75 hipermercados en Nueva York, cuyas ventas rondaban los USD 2.500 millones. Sin embargo, la diferencia de valoración, estimada en USD 200 millones, frustró aquella negociación.

Cencosud abrirá nuevo centro comercial en Miraflores

El proyecto Shopping Angamos, impulsado por Cencosud Perú Shopping S.A.C., recibió la confirmación oficial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV. Gracias a este beneficio, la compañía podrá solicitar la devolución del impuesto desembolsado durante la etapa previa a la operación, en una inversión proyectada de USD 33.537.131, de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 213-2025-VIVIENDA.

Según el documento publicado en el diario oficial El Peruano, la ejecución del complejo tiene como fecha límite el 30 de noviembre de 2026. No obstante, la empresa precisó que aún no existe un cronograma definido de apertura.

El Ministerio de Vivienda autorizó
El Ministerio de Vivienda autorizó a Cencosud Perú Shopping S.A.C. para avanzar con el proyecto Shopping Angamos. Foto: difusión

En un comunicado, Cencosud señaló que los trámites relacionados con el proyecto en Miraflores avanzan de manera regular ante las autoridades competentes. Sobre el calendario de obras, afirmaron que “la definición del cronograma de construcción se realizará una vez concluida esta etapa”.

Respecto a la autorización que les permite acceder al régimen de devolución anticipada del IGV, la compañía recordó que “esta fue gestionada el año pasado, incluyendo fechas y montos de inversión estimados que podrán ser actualizados conforme se obtengan las autorizaciones administrativas necesarias para su ejecución”.

Una vez superada la fase actual, se anunciarán las nuevas fechas vinculadas al desarrollo del centro comercial. La obra se levanta en el cruce de las avenidas Petit Thouars y Angamos, en Miraflores, una de las zonas comerciales más activas de Lima. Los primeros trabajos comenzaron en septiembre de 2024 con la demolición de las edificaciones existentes, mientras que los contratos de servicios complementarios se firmaron un mes antes, en agosto.

Temas Relacionados

CencosudsupermercadosEstados Unidosperu-economia

Más Noticias

Incendio consume fábrica en San Juan de Lurigancho: Al menos 10 unidades de bomberos atienden el siniestro

El fuego se desató en un inmueble ubicado en la avenida Circunvalación, antes de llegar a la avenida San Martín, donde, según información preliminar, funcionaría un taller de resortes

Incendio consume fábrica en San

Rafael López Aliaga alista denuncia penal contra ministro César Sandoval por frenar tren Lima-Chosica: “No puede quedar así”

El alcalde de Lima anunció que presentará una denuncia penal contra el ministro de Transportes por paralizar su iniciativa. “Aquí hay un daño a lo que se llama la rentabilidad social”, dijo

Rafael López Aliaga alista denuncia

Dirigente de Spezia hizo importante anuncio sobre el futuro de Gianluca Lapadula: “Nunca he tenido problemas con él”

Stefano Melissano, director deportivo del club ‘aguilucho’, se refirió a la continuidad del delantero ítalo-peruano luego de ser voceado para volver a Pescara

Dirigente de Spezia hizo importante

Piero Quispe, anunciado como flamante refuerzo del Sydney FC: “Estoy muy orgulloso de unirme al club más exitoso de Australia”

El club más laureado de la máxima categoría de Australia adquirió al mediocentro peruano bajo la fórmula de una cesión anual con la posibilidad de cerrar un traspaso definitivo

Piero Quispe, anunciado como flamante

Joven lleva casi un mes desaparecido tras salir con amigos en Puno: evidencias apuntan a posible homicidio

La familia de Royer Paul Huallpa Mamani exige que los tres jóvenes implicados enfrenten prisión preventiva y que revelen el paradero del joven, desaparecido desde el 7 de agosto en Juliaca

Joven lleva casi un mes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga alista denuncia

Rafael López Aliaga alista denuncia penal contra ministro César Sandoval por frenar tren Lima-Chosica: “No puede quedar así”

Pedro Castillo reclama por sus visitas reveladas y afirma que Alberto Fujimori recibía a “empresarios, jueces y fiscales”

Congreso: Proponen declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum y la acusan de tener “vínculos probados con el narcotráfico”

The Economist tilda de “caricaturesco” a Rafael López Aliaga y critica su gestión en la MML: “La deuda de Lima ha aumentado”

Alejandro Toledo seguirá en Barbadillo: PJ confirma rechazo al pedido de arresto domiciliario

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera aclara rumores sobre

Isabella Ladera aclara rumores sobre Hugo García: “No somos novios, ustedes saben que no somos novios”

André Silva responde a rumores de favoritismo por Michelle Alexander y defiende su carrera: “Estoy seguro de lo que soy”

Furrey regresó a ‘Habla Good’ tras fuerte accidente y emociona a fans con su testimonio

Pamela López presenta nuevo abogado después que Rosario Sasieta dejara su defensa ad honorem

Christian Cueva regresó a Lima y vivió un emotivo reencuentro con sus hijos tras acuerdo con Pamela López

DEPORTES

Dirigente de Spezia hizo importante

Dirigente de Spezia hizo importante anuncio sobre el futuro de Gianluca Lapadula: “Nunca he tenido problemas con él”

Piero Quispe, anunciado como flamante refuerzo del Sydney FC: “Estoy muy orgulloso de unirme al club más exitoso de Australia”

Gerente deportivo de Alianza Lima respaldó a Renzo Garcés ante posible sanción que calificó de “imputación infundada”

A qué hora juega Perú vs Uruguay: partido en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Reimond Manco aseguró que fue mejor futbolista que Christian Cueva: “Veo mis videos y no sé cómo desperdicié mi talento”