Perú

Desvío en la avenida Gambetta: conoce la nueva ruta para los vehículos ligeros y de transporte de carga

Esta arteria vial es un eje clave para el flujo de mercancías desde el puerto del Callao hacia los centros industriales y mercados de Lima, por lo que su interrupción tiene impacto inmediato en la economía y la movilidad regional

Guardar
Los desvíos dirigieron a los
Los desvíos dirigieron a los vehículos pesados por la carretera Panamericana Norte y la avenida Canta Callao, mientras los ligeros y el transporte público urbano transitarán por rutas alternativas que conectan con avenidas y calles próximas - Créditos: Andina/Juan Carlos Guzmán.

El colapso registrado en el kilómetro 3.5 de la avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla, ha provocado una emergencia que afecta la conectividad vial del litoral central de Lima y el Callao.

La afectación en la carpeta asfáltica motivó la intervención inmediata del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad que anunció restricciones a la circulación tanto para vehículos de carga superior a 6,5 toneladas como para autos ligeros, priorizando la seguridad y la prevención de accidentes en la zona.

El incidente fue precedido por hundimientos en el pavimento durante las últimas dos semanas. Este proceso incrementó la congestión vehicular y obligó a que los vehículos circularan por carriles alternos mientras se evaluaba la magnitud de los daños.

En respuesta, el MTC implementó un plan de desvío. Los vehículos de carga deberán emplear la carretera Panamericana Norte hasta el óvalo Naranjal y de ahí continuar por la av. Canta Callao, ruta dispuesta para ambos sentidos de tránsito.

Los vehículos deberán recorrer por
Los vehículos deberán recorrer por nuevas rutas ante el cierre de la arterial vial - Créditos: ATU.

Esta medida busca mantener la circulación del transporte logístico entre el puerto del Callao y las zonas industriales, evitando un mayor impacto en las operaciones portuarias y en la economía local.

Mientras tanto, los autos ligeros y el transporte público urbano podrán seguir utilizando la av. Néstor Gambetta hasta el ingreso a Mi Perú. Desde ese punto, la ruta continuará por la prolongación de la av. Víctor Raúl Haya de la Torre hasta conectar con las avenidas Cusco y De la Revolución, luego por la calle Pavayacu y, finalmente, retomar a la principal arterial vial.

De esta manera, se procura aliviar la congestión y mantener alternativas de desplazamiento para quienes se movilizan entre los distritos residenciales y zonas de servicios del norte de la ciudad.

La avenida Néstor Gambetta ya
La avenida Néstor Gambetta ya se encontraba sometida a trabajos de reparación - Créditos: Andina.

En su comunicado del 24 de septiembre, el MTC informó que destinó más de S/200 mil para reparaciones temporales en la vía. Estos trabajos incluyeron relleno, compactación, reposición asfáltica, instalación de señalización y colocación de barreras de seguridad.

La emergencia generó preocupación entre los residentes del asentamiento humano Cruz de Motupe, situado cerca del socavón. Los vecinos que viven junto a la vía manifestaron temor por las vibraciones producidas por el tránsito de camiones y vehículos de gran tamaño.

En ese contexto, la av. Gambetta es considerada esencial, ya que enlaza el puerto y los terminales logísticos del Callao con los mercados y centros industriales de Lima y provincias aledañas.

Cualquier interrupción en este corredor vial tiene repercusiones inmediatas en la circulación y las actividades económicas, debido a su condición de arteria fundamental para el transporte de mercancía y pasajeros entre distintos puntos del país.

Las autoridades continúan monitoreando la situación e instan a transportistas y ciudadanos a respetar las nuevas disposiciones para garantizar la seguridad y el flujo vehicular en la zona afectada.

Temas Relacionados

avenida GambettaCallaovehículo ligerosperu-noticias

Más Noticias

Carlos Galván defiende a Raúl Ruidíaz y le responde a Andy Polo: “Tuvo un problema en Estados Unidos y la ‘U’ le abrió las puertas”

El exdefensor se refirió a la indirecta del capitán de Universitario hacia a los jugadores que prefirieron el dinero o pusieron excusas para no llegar a Ate

Carlos Galván defiende a Raúl

¿Ha notado que el ají amarillo está más caro en los mercados? El motivo podría estar frente a su ventana

Los precios en los mercados de la capital superan los 14 soles por kilogramo, una situación que no ha pasado desapercibida para productores, restaurantes y consumidores

¿Ha notado que el ají

Precio del dólar sigue bajo: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 12 de noviembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar sigue bajo:

Actor mexicano Emilio Osorio llega a Perú para presentar concierto

El hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio vuelve al país tras varios años para reencontrarse con sus fans peruanos y compartir una noche llena de ritmo, carisma y buena música.

Actor mexicano Emilio Osorio llega

Jefferson Farfán suma nuevos contenidos en su canal de YouTube: Laura Spoya y Mario Irivarren estarían incluidos

El exfutbolista buscaría ampliar la gama de programas en su espacio digital. Caras conocidas podrían ser parte

Jefferson Farfán suma nuevos contenidos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Justicia minimiza acusaciones

Ministro de Justicia minimiza acusaciones contra el jefe del INPE: “No se tiene que cambiar un funcionario por una denuncia”

Harvey Colchado se lanza al Congreso: “El partido que me busque debe tener cuadros técnicos, íntegros y transparentes”

Yonhy Lescano pide no votar por Acción Popular: excorreligionario pide castigar al partido de Fernando Belaúnde Terry

Plantean prohibir las uniones de hecho con menores de edad

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

ENTRETENIMIENTO

Actor mexicano Emilio Osorio llega

Actor mexicano Emilio Osorio llega a Perú para presentar concierto

Jefferson Farfán suma nuevos contenidos en su canal de YouTube: Laura Spoya y Mario Irivarren estarían incluidos

Karla Bacigalupo se enfermó en Miss Universo y se ausentó en cena oficial: “Se encuentra en descanso médico”

Suheyn Cipriani se burla de las disculpas de César Vega: “Justo ayer dejamos de perdonar”

Milena Zárate se compromete con su tatuador en Chicago: “Después de besar tantos sapos, encontré a mi príncipe azul”

DEPORTES

Carlos Galván defiende a Raúl

Carlos Galván defiende a Raúl Ruidíaz y le responde a Andy Polo: “Tuvo un problema en Estados Unidos y la ‘U’ le abrió las puertas”

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

Alineaciones de Perú vs Rusia HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Perú vs Rusia HOY: partido amistoso en San Petersburgo por fecha FIFA 2025

Perú debuta en el Mundial de Vóley Playa 2025: grupo, calendario oficial y dónde ver los partidos de la ‘blanquirroja’