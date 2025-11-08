Perú

Ministerio de Transportes cierra tramo de la avenida Gambetta por enorme hueco que pone en riesgo a conductores

El MTC ha convocado una licitación pública para reparar de manera definitiva un tramo de 560 metros de la avenida

Guardar
La avenida Néstor Gambetta ya
La avenida Néstor Gambetta ya se encontraba sometida a trabajos de reparación por parte de Provías Nacional, pero el terreno volvió a ceder después de una apertura provisional, agravando la situación e inhabilitando parcialmente la vía - Créditos: Andina/Juan Carlos Guzmán.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso, mediante un comunicado oficial, el cierre total de un tramo de la avenida Néstor Gambetta, enVentanilla (Callao), debido a un enorme hueco que representa un serio peligro para quienes transitan por la zona.

La medida responde a un grave colapso del pavimento, que representa un serio peligro para quienes transitan habitualmente por esta zona industrial y residencial.

La arteria vial, bajo jurisdicción de Provías Nacional, había sido sometida a trabajos de reparación tras detectarse daños previos en la estructura vial. Pese a una apertura provisional que permitió el tránsito vehicular, el terreno volvió a presentar fallas y cedió en uno de los carriles. Este incidente generó la formación de un boquete que dejó intransitable el acceso en ese punto crítico.

De acuerdo con la información difundida por el MTC, la emergencia se localiza en el kilómetro 3,5 de la vía nacional. Técnicos especializados se desplazaron al área impactada para coordinar acciones con la Municipalidad de Ventanilla.

Se han instalado barreras de seguridad y señalización, mientras se gestiona una ruta alterna a través de la avenida Haya de la Torre para quienes circulan de sur a norte, en tanto quienes se movilizan en sentido norte-sur continúan por el tramo habilitado de la misma arteria vial.

Técnicos del MTC y de
Técnicos del MTC y de la Municipalidad de Ventanilla instalaron barreras y señalización en la zona afectada e implementaron rutas alternas para el flujo vehicular, especialmente por la avenida Haya de la Torre - Créditos: Andina.

La cartera de Transportes comunicó la convocatoria de la Licitación Pública N.° 002-2025/20.1 para la obra de mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta. Este proceso contempla acciones sobre un tramo de 560 metros. De acuerdo al cronograma oficial, el plazo para la presentación de propuestas concluye este mismo día y la adjudicación de la buena pro está fijada para mediados de noviembre de 2025.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones reiteró su compromiso para “garantizar la seguridad vial y restablecer, en el menor tiempo posible, el flujo normal en la avenida Néstor Gambetta”.

Mientras tanto, pidió a los usuarios respetar las rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles nuevas actualizaciones sobre el desarrollo de los trabajos y las condiciones del tránsito en este sector del Callao.

El Ministerio de Transportes y
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ordenó el cierre total de un tramo de la avenida Néstor Gambetta tras el colapso del pavimento, lo que dejó un forado de gran tamaño y un riesgo elevado para conductores en Ventanilla (Callao) - Créditos: Andina.

Cabe precisar que la situación encendió la alarma en el asentamiento humano Cruz de Motupe, ubicado a pocos metros del socavón. Los vecinos, que habitan viviendas pegadas a la vía, explicaron que temen por las vibraciones causadas por el paso de camiones y vehículos pesados.

Los residentes advirtieron que un empeoramiento de la grieta podría provocar un deslizamiento hacia sus casas y puede poner en riesgo a decenas de familias.

Por otra parte, la preocupación aumenta debido a que este tramo de la avenida conecta el puerto del Callao con la ruta hacia los terminales portuarios y constituye una de las arterias más relevantes del litoral central. Por su ubicación estratégica, representa un camino fundamental para el transporte de carga pesada, las actividades logísticas industriales y el desplazamiento de miles de vehículos que transitan entre la zona portuaria y los sectores residenciales e industriales del norte de Lima.

Además, funciona como corredor para enlazar con diversas provincias del país, por lo cual cualquier interrupción en el tránsito impacta de manera directa en la circulación y en la economía local.

Temas Relacionados

MTCavenida GambettaMinisterio de Transportes y Comunicacionesperu-noticias

Más Noticias

CTS 2025: Pago podría demorar y depositarse hasta el lunes 17 de noviembre

Este año ocurrirá algo diferente con el pago de la CTS, monto que miles de trabajadores esperan poder retirar. La guía oficial del MTPE detalla por qué las empresas podrán depositarlo luego del 15 de noviembre sin incurrir en infracción

CTS 2025: Pago podría demorar

Vicente Alanoca, candidato presidencial de izquierda, prefiere no llamar dictadura al régimen de Nicolás Maduro

El representante de Venceremos y aliado de la excandidata Verónika Mendoza prefirió otro término para referirse a la crisis en Venezuela

Vicente Alanoca, candidato presidencial de

Oficial Mayor asegura que no autorizó el uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori, porque estaba de vacaciones

Giovanni Forno explicó que sus funciones fueron asumidas por Jaime Abensur Pinasco, quien el 2021 postuló como candidato al Congreso por Fuerza Popular

Oficial Mayor asegura que no

Cronograma de retiro AFP: Consulta tu fecha de solicitud y calcula cuándo te depositarán

Continúa el octavo retiro de AFP en noviembre de 2025. Esta semana pueden pedir los afiliados con dígitos 4, 5 y 6 al final del número del DNI

Cronograma de retiro AFP: Consulta

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ van por su tercer triunfo al hilo, mientras que la escuadra de Puente Piedra no ha ganado hasta el momento. Sigue todas las incidencias de este gran enfrentamiento

Universitario vs Deportivo Soan EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vicente Alanoca, candidato presidencial de

Vicente Alanoca, candidato presidencial de izquierda, prefiere no llamar dictadura al régimen de Nicolás Maduro

Oficial Mayor asegura que no autorizó el uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori, porque estaba de vacaciones

Betssy Chávez se quedaría indefinidamente en la embajada de México si Perú niega el salvoconducto, advierte excanciller

Cancillería peruana da por concluida labor de Carlos ‘Gallo’ Zamora como embajador de Cuba en el país

Rómulo Mucho sobre debate de nueva ampliación del Reinfo: “Habría muchos congresistas financiados por la minería ilegal”

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez defiende a sus

Christian Domínguez defiende a sus padres por mensajes que enviaron a su hija y afirma que actuaron “en condición de abuelos”

Jesús Barco sobre el fin de su relación con Melissa Klug: “Estamos tratando de solucionar nuestros temas”

Actor Gonzalo Revoredo es acusado de ausencia paterna y económica: “Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere”

Farruko sorprende con su visita a Cusco: conoció Machu Picchu, subió a la Montaña de Siete Colores y disfrutó de los paisajes peruanos

Pamela López destruye a Pamela Franco y la llama ‘mujerzuela’: “Jamás he comido algo clandestino”

DEPORTES

Universitario vs Deportivo Soan EN

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras inicio fecha 3 de la primera fase

El apagón del Monumental al estilo 2023: así celebró Universitario el tricampeonato de Liga 1 ante sus hinchas

Universitario vs Deportivo Garcilaso 0-0: resumen del empate por Torneo Clausura y celebración del tricampeonato en Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada