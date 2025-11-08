Ministerio de Transportes cierra tramo de la avenida Gambetta por enorme hueco que pone en riesgo a conductores

La avenida Néstor Gambetta ya se encontraba sometida a trabajos de reparación por parte de Provías Nacional, pero el terreno volvió a ceder después de una apertura provisional, agravando la situación e inhabilitando parcialmente la vía - Créditos: Andina/Juan Carlos Guzmán.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso, mediante un comunicado oficial, el cierre total de un tramo de la avenida Néstor Gambetta, enVentanilla (Callao), debido a un enorme hueco que representa un serio peligro para quienes transitan por la zona.

La medida responde a un grave colapso del pavimento, que representa un serio peligro para quienes transitan habitualmente por esta zona industrial y residencial.

La arteria vial, bajo jurisdicción de Provías Nacional, había sido sometida a trabajos de reparación tras detectarse daños previos en la estructura vial. Pese a una apertura provisional que permitió el tránsito vehicular, el terreno volvió a presentar fallas y cedió en uno de los carriles. Este incidente generó la formación de un boquete que dejó intransitable el acceso en ese punto crítico.

De acuerdo con la información difundida por el MTC, la emergencia se localiza en el kilómetro 3,5 de la vía nacional. Técnicos especializados se desplazaron al área impactada para coordinar acciones con la Municipalidad de Ventanilla.

Se han instalado barreras de seguridad y señalización, mientras se gestiona una ruta alterna a través de la avenida Haya de la Torre para quienes circulan de sur a norte, en tanto quienes se movilizan en sentido norte-sur continúan por el tramo habilitado de la misma arteria vial.

La cartera de Transportes comunicó la convocatoria de la Licitación Pública N.° 002-2025/20.1 para la obra de mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta. Este proceso contempla acciones sobre un tramo de 560 metros. De acuerdo al cronograma oficial, el plazo para la presentación de propuestas concluye este mismo día y la adjudicación de la buena pro está fijada para mediados de noviembre de 2025.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones reiteró su compromiso para “garantizar la seguridad vial y restablecer, en el menor tiempo posible, el flujo normal en la avenida Néstor Gambetta”.

Mientras tanto, pidió a los usuarios respetar las rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles nuevas actualizaciones sobre el desarrollo de los trabajos y las condiciones del tránsito en este sector del Callao.

Cabe precisar que la situación encendió la alarma en el asentamiento humano Cruz de Motupe, ubicado a pocos metros del socavón. Los vecinos, que habitan viviendas pegadas a la vía, explicaron que temen por las vibraciones causadas por el paso de camiones y vehículos pesados.

Los residentes advirtieron que un empeoramiento de la grieta podría provocar un deslizamiento hacia sus casas y puede poner en riesgo a decenas de familias.

Por otra parte, la preocupación aumenta debido a que este tramo de la avenida conecta el puerto del Callao con la ruta hacia los terminales portuarios y constituye una de las arterias más relevantes del litoral central. Por su ubicación estratégica, representa un camino fundamental para el transporte de carga pesada, las actividades logísticas industriales y el desplazamiento de miles de vehículos que transitan entre la zona portuaria y los sectores residenciales e industriales del norte de Lima.

Además, funciona como corredor para enlazar con diversas provincias del país, por lo cual cualquier interrupción en el tránsito impacta de manera directa en la circulación y en la economía local.