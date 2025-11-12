Derrumbe en El Agustino provocó la caída del techo de la comisaría del distrito. (Video: Exitosa)

El colapso de un muro de contención durante la madrugada del miércoles 12 de noviembre en El Agustino alarmó a los agentes de la PNP en la comisaría San Pedro. El hecho, aunque no produjo víctimas mortales, sí terminó por afectar al techo de la dependencia policial, que terminó destruido.

El incidente, producido aproximadamente a la 1:00 a.m. afectó específicamente el área destinada a los casilleros en los que cada efectivo policial guarda sus pertenencias durante su turno de servicio, según se indicó en Exitosa. Ninguno de los agentes que se encontraban en el interior de las instalaciones fue herido.

El ruido generado fue de tal magnitud que numerosos residentes pensaron que se trataba de un sismo, según lo indicaron a Panamericana algunos vecinos del lugar. El temor, sin embargo, persiste entre los involucrados ante la posibilidad de que una situación similar se repita.

Tras lo ocurrido, personal de Defensa Civil y agentes de la propia comisaría acudieron para evaluar el daño y acordonar el área. Pasadas las 8:00 a. m., la División de Infraestructura de la Policía Nacional del Perú visitó la dependencia, verificó los daños, inició las investigaciones y gestionó el retiro de los escombros.

Se reportan tres policías heridos producto del derrumbe del techo en la comisaría de Surquillo. Canal N

Techo de la comisaría de Surquillo también colapsó

Hace poco más de un mes que en Surquillo, una comisaría también fue afectada por la caída parcial de su techo, aunque esto fue producto de fallas estructurales que sí terminaron afectando a los policías que trabajaban en el lugar.

El derrumbe fue reportado alrededor de la 1:30 p.m., según el portal de emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). Se indicó que la zona colapsada corresponde al área de recepción, lugar donde se realizan las denuncias.

Imágenes registradas desde el interior de la dependencia policial mostraron a miembros de la PNP retirando escombros, como pedazos de madera, cemento, yeso y fierros, entre otros materiales que sostenían el falso techo.

General Oscar Arriola supervisa lo ocurrido en la comisaría de Surquillo donde se cayó el techo. Canal N

Trascendió que uno de agentes presenta una factura, otro presenta policontusiones, mientras que un tercero quedó inconsciente por la magnitud del golpe recibido. Todos fueron trasladados de emergencia al Hospital de la Policía Nacional, ubicado en Jesús María.

“El desprendimiento del cielo raso en una oficina de atención al público provocó que tres hermanos policías terminen en el hospital. Iré a verlos, me dicen que algunos han sufrido fracturas. Eso es lo que nos preocupa en estos momentos”, dijo el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

“Quiero agradecer a la alcaldesa de Surquillo (Cinthia Loayza), que ofreció un inmueble para trasladar a nuestros hermanos policias y que el servicio de la policía no se detenga. Se van a realizar las investigaciones pero se toman todas las medias del caso. También se va a realizar las evaluaciones en otras casas”, agregó.