Perú

Derrumbe en El Agustino provocó la caída del techo de la comisaría del distrito

El incidente se produjo en horas de la madrugada y afectó a la zona de casilleros para las pertenencias de los agentes PNP

Guardar
Derrumbe en El Agustino provocó la caída del techo de la comisaría del distrito. (Video: Exitosa)

El colapso de un muro de contención durante la madrugada del miércoles 12 de noviembre en El Agustino alarmó a los agentes de la PNP en la comisaría San Pedro. El hecho, aunque no produjo víctimas mortales, sí terminó por afectar al techo de la dependencia policial, que terminó destruido.

El incidente, producido aproximadamente a la 1:00 a.m. afectó específicamente el área destinada a los casilleros en los que cada efectivo policial guarda sus pertenencias durante su turno de servicio, según se indicó en Exitosa. Ninguno de los agentes que se encontraban en el interior de las instalaciones fue herido.

El ruido generado fue de tal magnitud que numerosos residentes pensaron que se trataba de un sismo, según lo indicaron a Panamericana algunos vecinos del lugar. El temor, sin embargo, persiste entre los involucrados ante la posibilidad de que una situación similar se repita.

Tras lo ocurrido, personal de Defensa Civil y agentes de la propia comisaría acudieron para evaluar el daño y acordonar el área. Pasadas las 8:00 a. m., la División de Infraestructura de la Policía Nacional del Perú visitó la dependencia, verificó los daños, inició las investigaciones y gestionó el retiro de los escombros.

Se reportan tres policías heridos producto del derrumbe del techo en la comisaría de Surquillo. Canal N

Techo de la comisaría de Surquillo también colapsó

Hace poco más de un mes que en Surquillo, una comisaría también fue afectada por la caída parcial de su techo, aunque esto fue producto de fallas estructurales que sí terminaron afectando a los policías que trabajaban en el lugar.

El derrumbe fue reportado alrededor de la 1:30 p.m., según el portal de emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). Se indicó que la zona colapsada corresponde al área de recepción, lugar donde se realizan las denuncias.

Imágenes registradas desde el interior de la dependencia policial mostraron a miembros de la PNP retirando escombros, como pedazos de madera, cemento, yeso y fierros, entre otros materiales que sostenían el falso techo.

General Oscar Arriola supervisa lo ocurrido en la comisaría de Surquillo donde se cayó el techo. Canal N

Trascendió que uno de agentes presenta una factura, otro presenta policontusiones, mientras que un tercero quedó inconsciente por la magnitud del golpe recibido. Todos fueron trasladados de emergencia al Hospital de la Policía Nacional, ubicado en Jesús María.

“El desprendimiento del cielo raso en una oficina de atención al público provocó que tres hermanos policías terminen en el hospital. Iré a verlos, me dicen que algunos han sufrido fracturas. Eso es lo que nos preocupa en estos momentos”, dijo el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

“Quiero agradecer a la alcaldesa de Surquillo (Cinthia Loayza), que ofreció un inmueble para trasladar a nuestros hermanos policias y que el servicio de la policía no se detenga. Se van a realizar las investigaciones pero se toman todas las medias del caso. También se va a realizar las evaluaciones en otras casas”, agregó.

Temas Relacionados

PNPEl AgustinoPolicía Nacional del Perúperu-noticias

Más Noticias

José Cueto asegura que Vladimir Cerrón “está fuera de la realidad” al decir que Pedro Castillo fue víctima de los militares

En la víspera, el prófugo líder de Perú Libre aseguró que el golpe de Estado fallido fue parte de un complot elaborado por “militares en actividad y otros en retiro que están dentro del parlamento”

José Cueto asegura que Vladimir

Pati Lorena sorprende al ser captada con esposo de Laura Spoya y ella responde: “No tengo tiempo para tonterías”

La exproductora de Gisela Valcárcel fue vista compartiendo un desayuno con Brian Rullan, el padre de los hijos de Laura Spoya, en un restaurante del Polo, Surco.

Pati Lorena sorprende al ser

Jefferson Farfán lanza oficialmente su canal de streaming ‘Satélite+’ y confirma continuidad de ‘Enfocados’

El exfutbolista evoluciona su canal JF10 TV y presenta una nueva plataforma con figuras como Laura Spoya y Mario Irivarren.

Jefferson Farfán lanza oficialmente su

Juntos por el Perú anuncia que Pedro Castillo postulará al Senado y Roberto Sánchez a la presidencia

La agrupación indicó que el expresidente encabezará la lista de senadores con el número 1. Por otro lado, el congresista y fundador del partido será el aspirante a Palacio de Gobierno

Juntos por el Perú anuncia

¿Se reducirá la jornada laboral a seis horas en Perú? Esto dice la ley vigente y los proyectos en debate

En los últimos días, surgió una versión sobre un supuesto cambio en la jornada laboral que generó dudas entre trabajadores y empleadores

¿Se reducirá la jornada laboral
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Cueto asegura que Vladimir

José Cueto asegura que Vladimir Cerrón “está fuera de la realidad” al decir que Pedro Castillo fue víctima de los militares

Juntos por el Perú anuncia que Pedro Castillo postulará al Senado y Roberto Sánchez a la presidencia

¿Se reducirá la jornada laboral a seis horas en Perú? Esto dice la ley vigente y los proyectos en debate

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Congreso: aprueban que menores de 16 años tengan prohibido usar servicios digitales sin la autorización de un adulto

ENTRETENIMIENTO

Pati Lorena sorprende al ser

Pati Lorena sorprende al ser captada con esposo de Laura Spoya y ella responde: “No tengo tiempo para tonterías”

Jefferson Farfán lanza oficialmente su canal de streaming ‘Satélite+’ y confirma continuidad de ‘Enfocados’

Perfect Blue, la obra maestra de Satoshi Kon, regresa a los cines peruanos en una versión remasterizada en 4K

¿Quién es Roberto Reátegui, pareja de Mávila Huertas y exesposo de Mónica Delta?

Latin Grammy 2025: Los artistas peruanos que aspiran ganar un galardón de este jueves 13 de noviembre

DEPORTES

Golazo de Alex Valera con

Golazo de Alex Valera con potente zurdazo para empate de Perú vs Rusia por amistoso FIFA 2025

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA 2025

Comerciantes Unidos responde y exige justicia deportiva tras la suspensión del duelo con Ayacucho FC: “Genera un precedente gravísimo”

Perú vs Rusia 1-1: goles y resumen del empate en amistoso por fecha FIFA 2025

Se filtró la condición para que Luis Advíncula se vaya de Boca Juniors y fiche por Alianza Lima