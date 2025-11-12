Perú

Cría de puma fue hallada en una madriguera en fundo agrícola de Sullana: pequeña hembra recibe atención y cuidados del Serfor

Trabajadores del fundo Montelima, en el distrito de Ignacio Escudero, hallaron a la felina recién nacida en una madriguera durante labores agrícolas y alertaron de inmediato a las autoridades

Trabajadores del fundo Montelima en
Trabajadores del fundo Montelima en Sullana descubrieron una cría de puma en una madriguera mientras retiraban una manguera de riego. Foto: Composición Infobae Perú

En la provincia de Sullana, región Piura, trabajadores del fundo Montelima encontraron una cría de puma (Puma concolor) completamente sola en una zona agreste. El hallazgo se produjo al retirar una manguera de riego, lo que dejó al descubierto una madriguera improvisada en el terreno. Ante la situación, el personal alertó de inmediato al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para garantizar la protección del animal.

El ejemplar rescatado es una hembra con aproximadamente dos semanas de vida. Según información del Serfor, se reportó inicialmente la posible presencia de cuatro crías en el área, aunque los especialistas solo localizaron a esta. Veterinarios del Serfor confirmaron que la cría presenta buen estado de salud, pero resulta vulnerable por su corta edad y la ausencia de la madre.

El rescate se realizó respetando protocolos técnicos fijados por Serfor para asegurar el bienestar y favorecer un posible reencuentro con su madre. Hasta ahora, no se ha producido el regreso del ejemplar adulto y la cría sigue bajo custodia en Piura, donde recibe atención veterinaria y un monitoreo constante.

Cría de puma fue encontrada en fundo Montelima

El descubrimiento se registró en el distrito de Ignacio Escudero, en una superficie de Montelima destinada a la agricultura de caña de azúcar. Los trabajadores de la empresa Caña Brava detectaron la presencia del animal cuando retiraban una manguera de riego y observaron una madriguera inusual.

El Serfor intervino para rescatar
El Serfor intervino para rescatar a la cría de puma y evaluarla, siguiendo los protocolos de protección de fauna silvestre. Foto: Composición Infobae Perú / Reporteros 365

Tras el hallazgo, los empleados contactaron al Serfor para que asumiera el rescate y aseguramiento de la cría. El equipo especializado evaluó de inmediato la condición del animal y constató su estado de vulnerabilidad. Todo el procedimiento se ajustó a los protocolos reconocidos de protección de fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Según informes de Exitosa, la cría corresponde a una hembra de apenas dos semanas. Su rescate resultó esencial, ya que la falta de la madre la exponía a amenazas en el entorno natural. La actuación rápida del personal del fundo y del Serfor fue determinante para garantizar su bienestar inicial.

Así fue el rescate de la cría de puma en Sullana por Serfor

Tras el rescate, la cría fue sometida a una evaluación veterinaria que corroboró su estado de salud, aunque permanecía frágil por su edad. El siguiente paso fue intentar su reintegración en el área donde apareció, con el propósito de que la madre pudiera reanudar el cuidado.

“El mismo día se intentó reinsertar a la cría con su madre, pero no se obtuvo respuesta del ejemplar adulto. En la naturaleza, cada especie tiene su dinámica, y es posible que las madres no regresen al sitio donde dejaron a su cría. Nuestra prioridad es actuar bajo criterios técnicos y velar por el bienestar del animal”, explicó Max Guerra, especialista en fauna silvestre del Serfor en Piura.

Serfor interviene para proteger a cría de puma hallada en Sullana. Fuente: Ozono Televisión

Ante la no aparición de la madre, la cría sigue bajo custodia del Serfor, recibiendo atención veterinaria y supervisión continua. El destino final del animal se definirá conforme a los procedimientos técnicos para proteger, rehabilitar y, en la medida de lo posible, asegurar el retorno a su hábitat natural, priorizando siempre su seguridad.

Serfor garantiza el bienestar de la cría de puma

En la actualidad, la cría permanece resguardada en Piura con cuidados especializados. El Serfor mantiene la supervisión continua para que el animal se desarrolle correctamente y se mantenga protegido ante cualquier riesgo potencial. Además, se implementan acciones de sensibilización entre la comunidad y las empresas locales para fomentar la convivencia adecuada con la fauna silvestre y evitar la manipulación o perturbación de estos ejemplares.

El Serfor destacó que la fauna silvestre cumple funciones esenciales en el equilibrio del ecosistema y pidió a la ciudadanía que no capture ni retenga animales silvestres. La entidad recordó que cualquier hallazgo debe reportarse a las autoridades pertinentes, garantizando así la protección y conservación en su entorno original.

La cría de puma recibe
La cría de puma recibe cuidados veterinarios y monitoreo constante bajo custodia del Serfor para garantizar su bienestar. Foto: Serfor

El caso de la cría de puma en Montelima pone en evidencia la importancia de la respuesta coordinada entre trabajadores locales y autoridades ambientales. Además, señala la necesidad de fortalecer la educación ambiental en zonas agrícolas, donde la presencia de fauna silvestre puede derivar en situaciones de riesgo para animales jóvenes.

