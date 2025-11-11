Perú

José Jerí firma autógrafos en colegio de Huánuco: escolares le entregan camisetas, cuadernos y hasta los brazos

La seguridad presidencial se vio desbordada cuando los estudiantes de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado corrieron y se agruparon para conseguir una selfie con el mandatario

La visita del presidente José Jerí a un colegio de Huánuco causó revuelo entre los estudiantes. Como parte de su gira al interior del país, el mandatario llegó a la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado, donde fue recibido con entusiasmo por decenas de escolares que buscaban conseguir su autógrafo o tomarse una selfie con él.

Tras participar en el izamiento del pabellón nacional y ofrecer unas breves palabras, Jerí Oré aprovechó una pausa —antes del espectáculo de danza preparado en su honor— para recorrer las instalaciones del colegio. Fue entonces cuando los alumnos corrieron hacia él intentando acercarse. Algunos le alcanzaban camisetas y cuadernos; otros extendían los brazos para que el presidente los firmara.

La seguridad personal de Jerí se vio desbordada ante la euforia, y aunque el mandatario intentó complacer a los jóvenes, las medidas de seguridad se reforzaron minutos después. Según se conoció, era la primera vez que un jefe de Estado visitaba esa institución. De acuerdo con las imágenes transmitidas por TV Perú, mientras Jerí caminaba por el patio, los escolares le pasaban prendas o extendían los brazos para que los firmara. Algunas estudiantes se acercaron para lograr una foto a su lado, hasta que la transmisión fue interrumpida por el canal estatal.

Durante su discurso ante los alumnos, Jerí defendió su propuesta cívica y calificó de “minúsculos” a quienes cuestionan su iniciativa de entonar el himno nacional los domingos y lunes. “Nadie defiende lo que no conoce y lo que no quiere”, sostuvo, al insistir en reforzar la identidad nacional desde las aulas.

Si bien evitó referirse a la inseguridad, reconoció después que los homicidios no han disminuido. Aun así, aseguró que su gobierno “se sigue sacando la mugre para que este país camine y camine bien”, y adelantó que presentará nuevas metas en seguridad en los próximos días.

Llamado a la articulación regional en el Consejo de Estado

Horas después, durante la apertura del Consejo de Estado Regional en Huánuco, José Jerí enfocó su mensaje en la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

“Dirigir el Perú desde Lima es un error que han cometido muchos gobernantes”, afirmó ante las autoridades regionales, destacando la urgencia de una gestión más cercana al interior del país.

El mandatario instó a “trazar los compromisos a cumplir, los necesarios pese al corto plazo que tenemos como gestión”, y recordó que su administración enfrenta limitaciones por su temporalidad. “Somos conscientes de que somos una gestión con fecha límite, lo cual nos obliga a ser más asertivos”, agregó.

A diferencia de encuentros previos, Jerí evitó enumerar proyectos concretos y optó por un mensaje político centrado en la unidad entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales. Solo hizo una referencia específica a la economía: “Soy un fiel enamorado de la industrialización, es momento de tomar acción concreta... Nosotros como gobierno nacional tenemos que entender y empezar a ceder algunas capacidades”, subrayó.

Su participación en Huánuco es parte de las actividades que Jerí desarrollará en el marco de su gira nacional, que según dijo, tendrá una duración de 3 meses.

