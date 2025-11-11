Susy Díaz revela romance fugaz con El General durante visita del cantante a Perú

Susy Díaz asegura que tuvo un breve romance con El General. El Valor de la Verdad

Susy Díaz volvió a ser noticia tras revelar en televisión un episodio desconocido de su vida personal. Durante su participación en el programa ‘El valor de la verdad’, la madre de Florcita Polo sorprendió al confirmar que tuvo un breve romance con el cantante panameño El General durante la década de los 90, en el apogeo del éxito de ‘Muévelo, muévelo’. Este testimonio reavivó el interés del público por los vínculos que ha tenido Díaz con personalidades reconocidas de la música y el espectáculo internacional.

La confesión de Susy Díaz se produjo tras una pregunta directa de Beto Ortiz, conductor del programa transmitido en Perú, quien indagó sobre episodios poco conocidos de su pasado. La exvedette relató que Edgardo Armando Franco, nombre real de El General, la invitó a asistir a uno de sus conciertos en Lima cuando se encontraba de visita en el país. Al finalizar el show, el intérprete la invitó al hotel Sheraton, cita de la que tampoco dudó en brindar detalles ante las cámaras. “Me acuerdo que me invitó a su show y fue algo de ‘choque y fuga’ nada más, porque vino acá a un evento y luego no lo volvieron a contratar”, narró Susy Díaz en la emisión.

La figura televisiva, conocida por su estilo directo, confesó entre risas: “Yo tengo mis guardados que nadie lo ha encontrado (...) sí me gusta el chocolate”. La declaración, acompañada de su habitual sentido del humor, provocó reacciones en el público y entre los invitados del set.

Durante la conversación, Deysi Araujo, amiga de Susy Díaz y exbailarina, resaltó el poder de atracción que caracterizaba a la excongresista en aquella época. “Susy siempre llama muchísimo la atención. Imagínate, ahora que hemos estado en Turquía, también la llamaban ‘Shakira, Shakira’, y todo el mundo quería abrazarla”, comentó Araujo.

El propio Beto Ortiz bromeó acerca de las habilidades de conquista de Díaz durante su juventud y cómo su carisma ha sido una constante en su carrera.

La mención a El General también sirvió para recordar al público cómo el artista panameño, considerado pionero del reggae en español, se encontraba en uno de los momentos más exitosos de su trayectoria cuando coincidió con la entonces vedette peruana. Actualmente, Franco se mantiene alejado de la música y ha declarado en diversas entrevistas que dedica su vida a su familia y a su fe como Testigo de Jehová, alejándose de los escenarios y los encuentros mediáticos.

Recibió mensaje de Christian Cueva

El programa no se limitó a la anécdota de la década de los 90. Durante la misma emisión, Susy Díaz aprovechó para compartir otro episodio vinculado a una figura del deporte nacional. Según contó, el futbolista Christian Cueva la contactó por mensaje privado en Instagram tras la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018. “Yo tengo el chat. Me dijo: ‘Hola, soy Christian Cueva’. Lo felicité y le dije que estaba metiendo bastantes goles”, detalló Díaz ante la audiencia.

Esta conversación, aunque breve, culminó cuando ella mencionó a la esposa del jugador, Pamela López: “Le dije: ‘saludos a tu linda esposa y a tu maravillosa familia’, y para qué le dije eso, nunca más me habló”.

El relato fue complementado con una referencia a sus populares “dietas”, características en su repertorio mediático, en las que fusiona frases llamativas con el nombre de destacadas personalidades públicas. La “Dieta de Cuevita, la que te mete suavecita”, mencionó Susy Díaz, fiel a su estilo.

