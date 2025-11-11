Perú

Cirugía de precisión: una nueva etapa en el tratamiento del cáncer de próstata

Llevo más de veinte años practicando cirugía laparoscópica y observé primero la resistencia y posterior aceptación de la técnica, cuando la evidencia demostró sus claros beneficios

Guardar
salud, chequeo, órgano, próstata (Imagen
salud, chequeo, órgano, próstata (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de próstata es el más frecuente entre los varones peruanos y, desafortunadamente, también la principal causa de muerte por cáncer en hombres en el país. La explicación es sencilla y dolorosa: la detección se produce tardíamente. Aproximadamente el 85% de los pacientes llegan con la enfermedad ya fuera de la glándula; cerca del 45% presenta metástasis en órganos como huesos, pulmones o hígado, y aproximadamente el 40% tiene compromiso de las estructuras vecinas a la próstata. Solo 15% se diagnostica en una etapa localizada, cuando es posible ofrecer un tratamiento curativo.

Cuando detectamos el cáncer a tiempo, la prostatectomía radical (la extirpación completa de la próstata) ofrece una alternativa curativa. Esta intervención ha pasado por varias etapas: la cirugía abierta clásica, la laparoscópica que ganó terreno a finales del siglo XX, y, desde inicios de este siglo, la cirugía con asistencia robótica, que perfecciona la técnica mínimamente invasiva.

Mediante este enfoque, el cirujano opera desde una consola que traduce sus movimientos a brazos articulados, realizando maniobras de precisión extrema en un espacio anatómico complejo. Esa precisión reduce el sangrado, disminuye el dolor posoperatorio y acorta el tiempo de recuperación, lo que favorece la reincorporación temprana a la vida laboral y familiar.

Además de la recuperación física, la diferencia más sensible para el paciente está en los resultados funcionales. La capacidad para recuperar el control urinario y la función eréctil aparece con mayor rapidez y con mayor probabilidad cuando la intervención se realiza con la asistencia robótica. En una enfermedad que afecta directamente a los sistemas urinario y sexual, preservar estas funciones es fundamental para la calidad de vida de nuestros pacientes luego del tratamiento.

Es importante subrayar que, bien ejecutada, la prostatectomía alcanza tasas de curación similares con cualquiera de las técnicas mencionadas. Lo que aporta esta tecnología de vanguardia es la optimización: mismas probabilidades de erradicar el tumor, pero con recuperación más rápida y menor impacto funcional en el corto plazo.

He visto esta evolución en carne propia: llevo más de veinte años practicando cirugía laparoscópica y observé primero la resistencia y posterior aceptación de la técnica, cuando la evidencia demostró sus claros beneficios. Hoy la cirugía con asistencia robótica sigue ese mismo patrón. En muchos países más del 90% de las prostatectomías radicales se realizan con esta tecnología, lo que nos muestra que se ha convertido ya en un estándar en la urología oncológica.

Antes de contar con estas herramientas en el país, muchos pacientes que conocían sus ventajas necesitaban viajar al extranjero, con los costos y la interrupción del seguimiento que eso supone. Hoy podemos ofrecer en el Perú la misma tecnología, junto a un acompañamiento clínico integral: diagnóstico, tratamiento y seguimiento, manteniendo la calidad y la continuidad en la atención.

La llegada de esta tecnología representa un avance real en la atención del cáncer de próstata. No se trata únicamente de un sistema quirúrgico, sino de una combinación de experiencia y conocimiento médico, precisión técnica y un enfoque centrado siempre en la calidad de vida del paciente. Cuando la detección es temprana y el tratamiento preciso, aumentan significativamente las probabilidades de curación sin sacrificar la funcionalidad, lo cual debería ser la meta de cualquier sistema de salud que quiera enfrentar con eficacia esta enfermedad.

Temas Relacionados

Cáncer de próstataUrologíaperu-noticiasOpinión

Más Noticias

Madre de ‘Maldito Cris’ desconocía que su hijo era sicario y asegura tener videos del coronel Víctor Revoredo en su casa

Keyis González declaró ante la Fiscalía que desconocía las actividades delictivas de su hijo y que declaró bajo presión sobre la convivencia con su nieto. Denunció visitas del coronel a su casa y dijo tener videos de esos hechos

Madre de ‘Maldito Cris’ desconocía

Constelaciones familiares: por qué esta terapia alternativa no es recomendada por los psicólogos

En esta terapia se reúne un grupo y se asignan roles para recrear relaciones familiares, lealtades invisibles, traumas heredados o bloqueos emocionales

Constelaciones familiares: por qué esta

Incautan más de 12 toneladas de aletas de tiburón en Perú, valorizadas en 15 millones de dólares y con destino a Asia

El operativo permitió desarticular a “Los Aleteros”, organización que enviaba aletas de especies protegidas al mercado asiático

Incautan más de 12 toneladas

Resultados del Gana Diario: números ganadores del 10 de noviembre de 2025

Gana Diario realiza un sorteo diario a las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario: números

Harvey Colchado anuncia su candidatura al Congreso 2026, ¿con qué partido postulará el exjefe de la Diviac?

El coronel en retiro argumentó que su decisión surge tras observar el desempeño del actual Parlamento, al que acusó de favorecer a la criminalidad y a intereses particulares. “Ahí está la madre del cordero”, mencionó

Harvey Colchado anuncia su candidatura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Harvey Colchado anuncia su candidatura

Harvey Colchado anuncia su candidatura al Congreso 2026, ¿con qué partido postulará el exjefe de la Diviac?

Karen Paniagua, tiktoker y modelo de OnlyFans, anuncia su candidatura a diputada por Avanza País: “Me siento lista”

Gobierno aprueba dar más de S/290 mil a Ollanta Humala para su defensa en caso Gasoducto Sur Peruano

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

Tomás Gálvez defiende cese de fiscales: las acusa de desconocer su función y hacer “cosas indebidas” en su contra

ENTRETENIMIENTO

Karen Paniagua, tiktoker y modelo

Karen Paniagua, tiktoker y modelo de OnlyFans, anuncia su candidatura a diputada por Avanza País: “Me siento lista”

Paul Michael asegura que Pamela López postularía al Congreso: “Se está preparando, y quiere luchar por los demás”

Susy Díaz confiesa romance con el expremier Alberto Otárola: “Cuando era viceministro, pero preferí al ‘Mero’ Loco”

Susy Díaz revela que Christian Cueva le escribió por Instagram: “Ahí tengo su mensaje”

Susy Díaz y su sincera reflexión sobre sus viajes: “¿Para quién guardo la plata? Para el chichero de Flor”

DEPORTES

Roberto Mosquera y los jugadores

Roberto Mosquera y los jugadores “alcoholizados” de Alianza Universidad: DT reveló qué les dijo a compañeros que buscaron su perdón

Natalia Málaga sale al paso ante versiones que la señalan de mala y confirma su estilo rígido con castigos: “Lo he hecho y han aprendido”

Luis Ramos rompió su silencio por críticas ante su ausencia en la selección peruana: “Me costó mucho llegar y ganarme un lugar”

Entradas Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: precios y cómo comprar entradas para juego adelantado en Liga Peruana de Vóley 2025/26

‘Chorri’ Palacios cuestionó a Jorge Fossati por su continuidad en Universitario: “Debería estar agradecido después del fracaso en la selección”