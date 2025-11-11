Cirugía de precisión: una nueva etapa en el tratamiento del cáncer de próstata

salud, chequeo, órgano, próstata (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de próstata es el más frecuente entre los varones peruanos y, desafortunadamente, también la principal causa de muerte por cáncer en hombres en el país. La explicación es sencilla y dolorosa: la detección se produce tardíamente. Aproximadamente el 85% de los pacientes llegan con la enfermedad ya fuera de la glándula; cerca del 45% presenta metástasis en órganos como huesos, pulmones o hígado, y aproximadamente el 40% tiene compromiso de las estructuras vecinas a la próstata. Solo 15% se diagnostica en una etapa localizada, cuando es posible ofrecer un tratamiento curativo.

Cuando detectamos el cáncer a tiempo, la prostatectomía radical (la extirpación completa de la próstata) ofrece una alternativa curativa. Esta intervención ha pasado por varias etapas: la cirugía abierta clásica, la laparoscópica que ganó terreno a finales del siglo XX, y, desde inicios de este siglo, la cirugía con asistencia robótica, que perfecciona la técnica mínimamente invasiva.

Mediante este enfoque, el cirujano opera desde una consola que traduce sus movimientos a brazos articulados, realizando maniobras de precisión extrema en un espacio anatómico complejo. Esa precisión reduce el sangrado, disminuye el dolor posoperatorio y acorta el tiempo de recuperación, lo que favorece la reincorporación temprana a la vida laboral y familiar.

Además de la recuperación física, la diferencia más sensible para el paciente está en los resultados funcionales. La capacidad para recuperar el control urinario y la función eréctil aparece con mayor rapidez y con mayor probabilidad cuando la intervención se realiza con la asistencia robótica. En una enfermedad que afecta directamente a los sistemas urinario y sexual, preservar estas funciones es fundamental para la calidad de vida de nuestros pacientes luego del tratamiento.

Es importante subrayar que, bien ejecutada, la prostatectomía alcanza tasas de curación similares con cualquiera de las técnicas mencionadas. Lo que aporta esta tecnología de vanguardia es la optimización: mismas probabilidades de erradicar el tumor, pero con recuperación más rápida y menor impacto funcional en el corto plazo.

He visto esta evolución en carne propia: llevo más de veinte años practicando cirugía laparoscópica y observé primero la resistencia y posterior aceptación de la técnica, cuando la evidencia demostró sus claros beneficios. Hoy la cirugía con asistencia robótica sigue ese mismo patrón. En muchos países más del 90% de las prostatectomías radicales se realizan con esta tecnología, lo que nos muestra que se ha convertido ya en un estándar en la urología oncológica.

Antes de contar con estas herramientas en el país, muchos pacientes que conocían sus ventajas necesitaban viajar al extranjero, con los costos y la interrupción del seguimiento que eso supone. Hoy podemos ofrecer en el Perú la misma tecnología, junto a un acompañamiento clínico integral: diagnóstico, tratamiento y seguimiento, manteniendo la calidad y la continuidad en la atención.

La llegada de esta tecnología representa un avance real en la atención del cáncer de próstata. No se trata únicamente de un sistema quirúrgico, sino de una combinación de experiencia y conocimiento médico, precisión técnica y un enfoque centrado siempre en la calidad de vida del paciente. Cuando la detección es temprana y el tratamiento preciso, aumentan significativamente las probabilidades de curación sin sacrificar la funcionalidad, lo cual debería ser la meta de cualquier sistema de salud que quiera enfrentar con eficacia esta enfermedad.