Kimberly García y Evelyn Inga lideran la delegación peruana en el Mundial de Marcha Atlética 2026: día, horarios y dónde ver

Kimberly García y Evelyn Inga lideran la delegación peruana en el Mundial de Marcha Atlética 2026 que se disputará en Brasilia. Crédito: Andina.

La delegación peruana ya se encuentra en Brasilia, lista para disputar el Mundial de Marcha Atlética 2026 con el objetivo claro de alcanzar el podio, tanto en las pruebas individuales como en la competencia por equipos. El equipo nacional está integrado por 13 atletas, con Kimberly García y Evelyn Inga como sus principales exponentes y candidatas a medalla.

García, doble campeona mundial en 2022 y ganadora de los 20 km en la edición de 2024, llega a la capital brasileña tras firmar un inicio de temporada sobresaliente. En marzo, estableció su mejor marca personal de 1:34:17 en la Dudinská 50, donde finalizó segunda, resultado que la mantiene entre las favoritas en la disciplina.

Por su parte, Evelyn Inga ha sorprendido al circuito internacional con una victoria en Dudince, donde cronometró 1:33:49, nuevo récord sudamericano. Este logro la posiciona como una de las rivales a vencer en Brasilia y potencia las aspiraciones de Perú en la prueba colectiva, donde el país buscará revancha tras la ajustada definición por desempate en la edición anterior.

Mundial de Marcha Atlética Brasilia 2026. Crédito: Olympics.

De los trece integrantes de la delegación, siete provienen de Huancayo, la cuna indiscutible de la marcha nacional. Kevin Cahuana, quien competirá en la media maratón, expresó a ‘Canal N’: “Tenemos buenas sensaciones. Nos va a ir súper bien, hemos entrenado muy fuerte. También hemos trabajado en la parte psicológica que es muy importante, hemos descansado bien”.

En esa misma línea, la deportista Yadira Orihuela manifestó al citado medio de comunicación: “Estamos yendo con buenas expectativas”. El equipo se divide en diversas categorías para cubrir el calendario; en la media maratón de damas destacan Mary Luz Andía, Kimberly García, Evelyn Inga y la citada Orihuela.

A pesar de los éxitos deportivos, la necesidad de apoyo económico sigue presente en el discurso de los protagonistas de alto rendimiento. Miguel Ángel Quispe, integrante del equipo de media maratón, hizo un llamado directo al sector privado: “Necesitaríamos que una empresa nos empiece a patrocinar. El alto rendimiento es caro”.

Cinco de los siete atletas huancaínos se alistan para viajar a Brasilia. De izquierda a derecha: Jaime Ccanto, Estrella Rojas, Miguel Ángel Quispe, Yadira Orihuela y Kevin Cahuana. Crédito: Revista Atletismo Peruano.

Mundial de Marcha Atlético: dónde ver

El Mundial de Marcha por Equipos 2026 contará con una cobertura integral que los aficionados podrán seguir minuto a minuto. En el caso de Perú, la transmisión estará disponible de manera gratuita a través del sitio web oficial de World Athletics, plataforma que permitirá observar el desempeño de los marchistas nacionales sin costo alguno.

Como alternativa digital, TV Atletismo Brasil emitirá las incidencias de la competencia mediante su canal oficial de YouTube, brindando una opción adicional para los seguidores de la disciplina. No obstante, es importante considerar que esta señal podría presentar restricciones geográficas según la ubicación del usuario.

Mundial de Marcha Atlética: horarios

El Mundial de Marcha comenzará a las 04:45 con el maratón para hombres y cerrará cuando concluya la media maratón femenina, que comienza a las 10:50.

Este es el programa completo para el domingo:

04:45: maratón masculina

04:45: maratón femenino

05:15: 10 km masculina sub-20

06:15: 10 km femenina sub-20

09:05: media maratón masculina

10:50: media maratón femenina

Póster oficial del primer Mundial de Marcha Atlética que se desarrollará en Latinoamérica. Crédito: World Athletics.

La delegación peruana

Media Maratón Marcha Damas: Mary Luz Andía, Kimberly García, Evelyn Inga, Yadira Orihuela.

Media Maratón Marcha Varones: Kevin Cahuana, Luis Henry Campos, Jaime Ccanto, Miguel Quispe.

Maratón 42k Marcha Damas: Brigitte Coaquira, Estrella Rojas.

10km U20 Damas: Rocío Andía, Lourdes Vega.

10km U20 Varones: José Ccoscco.

Candidatos

China llega como la potencia indiscutible y principal candidata al oro por equipos. El país asiático presenta una delegación formidable liderada por Ji Haiying (1:32:22), acompañada por Guo Na y Dou Maocuo; el equipo cuenta con cinco de las seis marchistas más veloces de la competencia. No obstante, la australiana Rebecca Henderson aparece como una amenaza individual importante tras registrar recientemente un tiempo de 1:32:25.

La competencia también destaca por la presencia de figuras experimentadas y talentos en ascenso:

Antía Chamosa (España): Llega en gran estado tras su título nacional y su séptimo puesto en el Mundial de 20 km del año pasado.

Katarzyna Zdziebło (Polonia): La doble subcampeona mundial aporta su jerarquía en carreras tácticas.

Nombres a seguir: La mexicana Alejandra Ortega, la francesa Pauline Stey y la italiana Nicole Colombi (quien aún define su distancia).

Finalmente, el certamen se presenta como una oportunidad única para ver nuevos rostros en el podio ante las ausencias de las máximas referentes de la disciplina, la española María Pérez y la italiana Antonella Palmisano.