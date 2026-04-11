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Perú firma una vergonzosa actuación en el Sudamericano Sub 17: eliminado sin puntos y marcado por un pisotón descalificador

El conjunto que dirige Renzo Revoredo se despidió del certamen clasificatorio con negativas estadísticas que desnudan la pobre realidad del fútbol juvenil en el país

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En los minutos finales del partido entre Perú y Venezuela por el Sudamericano Sub-17, la frustración se apoderó de los jugadores peruanos. Este video captura el momento exacto en que José Aranda agrede a un rival en el suelo, ganándose la tercera tarjeta roja para su equipo. | X / @AlexYanezFC

El rendimiento de la selección peruana Sub 17 en el Sudamericano de la categoría no ha hecho más que desnudar una lamentable tesitura del desarrollo del fútbol peruano en sus divisiones menores. El adjetivo vergonzoso ya resulta hasta un eufemismo para describir el paupérrimo desempeño del equipo que tuvo al frente el exfutbolista Renzo Revoredo.

La selección peruana se marcha de Paraguay con las valijas llenas de goles encajados. Ningún otro representativo recibió más goles como ‘la bicolor’. 11 en total, superando a Bolivia, que encajó siete tantos. Cuatro nos hicieron Argentina y Chile; dos, los bolivianos; y uno, Venezuela.

El final del duelo ante los ‘llaneros’ resume toda la participación peruana. Piconería, falta de fútbol y una acción lamentable que dejó al conjunto nacional con ocho futbolistas sobre el campo de juego. La selección venezolana hizo los deberes en la cancha para hacerse con los tres puntos. Perú, sin idea de juego y frustrado ante la inminente eliminación, cayó en la desesperación.

Perú y otro paso desastroso en un Sudamericano. Crédito: La Bicolor/DSports.
Perú y otro paso desastroso en un Sudamericano. Crédito: La Bicolor/DSports.

Ya con dos futbolistas menos, José Aranda terminó de mancillar una imagen que estaba por los suelos. El número 17, lateral derecho de Alianza Lima, en primera instancia, no presentó ninguna intención de disputar el balón con Piero García y se lanzó a derribarlo. Por si fuera poco, le propinó un pisotón desleal cuando el venezolano estaba sobre el césped.

Las estadísticas sirven para ilustrar que Perú continúa en pañales en el mejoramiento de sus categorías base. El equipo nacional no gana un partido en un Sudamericano desde la edición que tuvo lugar en Lima, en 2019. Esta dura realidad coincide con los endebles e ineficaces esfuerzos de Agustín Lozano desde la presidencia de la Federación para superar esta crisis, de la que está cada vez más sumido el fútbol peruano.

Silencio ensordecedor

Genera mucho ruido el silencio de la Federación Peruana de Fútbol. En Videna, se entienden culpables. Evidentemente lo son. Con alto grado de culpa, las redes oficiales de la selección peruana publicaron apenas un ‘post’ sobre la participación de Perú en el Sudamericano Sub 17 que tiene lugar aún en Paraguay y del que el representativo nacional se ha despedido prematuramente.

Por si no bastara, los usuarios y seguidores del ‘equipo de todos no pueden si quiera comentar, pues los comentarios están desactivados. Ante los predecibles pronunciamientos que lamentan y cuestionan las decisiones en las oficinas de San Luis, esta decisión solo robustece una imagen desprestigiada de la Federación.

La cuenta de la selección peruana desactivó la opción de comentar en su publicación sobre el equipo Sub 17. Crédito: Captura X.
La cuenta de la selección peruana desactivó la opción de comentar en su publicación sobre el equipo Sub 17. Crédito: Captura X.

¿Quiénes son los verdaderos culpables?

La eliminación de la selección peruana Sub 17 en el Sudamericano no solo refleja errores en la cancha, sino también graves fallas en la estructura dirigencial. El comando técnico encabezado por Renzo Revoredo falló en su primera experiencia, mostrando carencias tácticas y una alarmante incapacidad para gestionar la presión en momentos decisivos. Más allá de una derrota deportiva, la imagen del equipo terminó profundamente dañada.

Sin embargo, la responsabilidad no termina en el cuerpo técnico. La Federación Peruana de Fútbol, con Jean Ferrari como director general, ha optado por el silencio ante el fracaso de las divisiones menores, limitándose a destacar los éxitos puntuales de otras selecciones, mientras ignora una actuación que exige explicaciones públicas.

A esto se suma la gestión de Agustín Lozano, presidente de la FPF, cuya gestión carece de una política sostenida para el desarrollo de las categorías formativas. La falta de inversión, planificación y autocrítica ha profundizado el estancamiento.

Jean Ferrari dejó firme defensa a Agustín Lozano por críticas “direccionadas” a su gestión en la FPF.
Jean Ferrari dejó firme defensa a Agustín Lozano por críticas “direccionadas” a su gestión en la FPF.

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