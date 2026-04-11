Perú

‘El Club de los Gritos’: comedia de terror peruana protagonizada por niños llega a los cines

El film, que se estrena el 21 de abril, narra la historia de un grupo de niños que enfrenta lo desconocido en un mundo sin adultos y bajo la sombra inquietante de internet.

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El Club de los Gritos, protagonizada por niños, se estrena el 23 de abril.
El Club de los Gritos, protagonizada por niños, se estrena el 21 de abril.

El cine peruano suma una nueva apuesta a su cartelera con el próximo estreno de 'El Club de los Gritos’, una comedia de terror que llegará a los cines de todo el país el 21 de abril. La película, dirigida por Gabriel Iglesias y Luis Alberto Urrutia y producida por Fourfish Films, propone un enfoque distinto dentro de la filmografía nacional al combinar humor, suspenso y elementos del género de terror desde la mirada de la infancia.

La historia de 'El Club de los Gritos’ se desarrolla en un mundo peculiar: uno donde los adultos no existen y los niños gobiernan sus propios códigos y temores. En este universo, la imaginación es la principal herramienta para enfrentar el miedo y transformar situaciones inquietantes en juegos colectivos. El argumento refleja cómo, en ausencia de figuras mayores, los niños crean sus propias reglas y desafían lo desconocido utilizando el humor y la creatividad como aliados.

El detonante de la trama es la irrupción de internet, que aparece como una sombra sobre la cotidianidad de los protagonistas. Esta presencia tecnológica, lejos de ser un simple recurso narrativo, se convierte en el eje central que desencadena una serie de eventos extraños y, por momentos, inquietantes. A través de la pantalla, los niños descubren que el miedo puede adoptar nuevas formas, y que la tecnología, aunque útil, también puede ser fuente de incertidumbre y asombro.

La película combina secuencias de suspenso con situaciones cómicas, logrando que el terror se convierta en un espectáculo lúdico. Los sustos se potencian y se exageran, mientras que el miedo se teatraliza hasta volverse un motivo de risa. Así, ‘El Club de los Gritos’ se distancia de los convencionalismos del cine de género y apuesta por una experiencia cinematográfica accesible para un público amplio, incluyendo familias y jóvenes espectadores.

El Club de los Gritos ofrece una experiencia singular al combinar suspenso, comedia y creatividad.
El Club de los Gritos ofrece una experiencia singular al combinar suspenso, comedia y creatividad.

Película protagonizada solo por niños

Uno de los aspectos más destacados de la producción es su elenco, conformado íntegramente por niños. Este grupo de jóvenes actores da vida a los miembros del club, aportando frescura y autenticidad a la historia. La película recurre a su espontaneidad y a su capacidad de improvisación para construir escenas que oscilan entre la tensión y el humor, reflejando la riqueza del mundo infantil.

Gabriel Iglesias y Luis Alberto Urrutia, los directores, explican que la intención fue crear un relato donde el miedo no paraliza, sino que se transforma en una oportunidad para jugar, imaginar y compartir. Según la visión de los realizadores, el cine peruano necesitaba una propuesta que explorara el terror desde la óptica de la infancia, alejándose de los tópicos clásicos y apostando por una mirada más fresca y cercana a la realidad de los niños.

El film también invita a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la vida cotidiana de las nuevas generaciones. La presencia del internet no solo sirve como motor de la trama, sino que simboliza los desafíos y oportunidades que enfrentan los niños en una sociedad cada vez más digitalizada. La película plantea preguntas sobre los límites entre lo real y lo virtual, y cómo la imaginación puede ser una herramienta poderosa para enfrentar los temores que surgen en ese cruce.

El estreno, previsto para el 21 de abril, representa una oportunidad para que los espectadores peruanos se acerquen a una historia donde el miedo se vive en comunidad y el humor es la mejor defensa contra lo desconocido. La película promete sorprender y entretener, reivindicando el valor de la creatividad y el juego en tiempos marcados por la tecnología y el aislamiento.

El Club de los Gritos muestra un universo donde los adultos no existen y el miedo se vuelve un juego.
El Club de los Gritos muestra un universo donde los adultos no existen y el miedo se vuelve un juego.

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