Perú

Paco Bazán estalla contra usuaria por tildar a Susana Alvarado como su ‘nieta’: “¡A ti nunca te daría ni la hora!"

Conductor deportivo defendió su relación con cantante tras recibir comentarios por la diferencia de edad. Respondió con dureza a una cibernauta que la llamó “su nieta”

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Paco Bazán se molesta con cibernauta por tildar a Susana Alvarado como su ‘nieta’ y responde: ¡A ti nunca te daría ni la hora!.

La vida personal de Paco Bazán, conductor de ‘El Deportivo’ y exfutbolista, volvió a estar en el centro de la conversación digital tras protagonizar un enfrentamiento con una usuaria que criticó su relación con la cantante Susana Alvarado, de Corazón Serrano.

El detonante fue un comentario en redes sociales que tildó a la artista de “nieta” de Bazán, haciendo alusión a la diferencia de edad en la pareja.

Críticas y burlas: “Romeo y su nieta”

Durante sus vacaciones en Aruba con Susana Alvarado, Bazán se topó con una ola de comentarios cuestionando la relación. Una usuaria llamada Romina desató la molestia del conductor al calificar a Susana como “su nieta” y comparar a la pareja con “Romeo y su nieta”, una broma que Bazán asegura lo tiene “podrido”.

El exarquero, lejos de ignorar la crítica, decidió responder de forma directa y hacer pública la situación en un live de Instagram.

“Romina, Susana tiene casi 30 años. Tiene 28 y yo 45. ¿Qué nieta va a ser? Hubiera sido un precoz. Ya me tienen hasta acá con esos comentarios, sinceramente. Gente mediocre”, expresó visiblemente molesto.
Paco Bazán estalla contra usuaria por tildar a Susana Alvarado como su ‘nieta’. IG
Paco Bazán estalla contra usuaria por tildar a Susana Alvarado como su ‘nieta’. IG

“¡A ti nunca te daría ni la hora!”: la respuesta de Paco Bazán

Bazán, quien ha demostrado no tener pelos en la lengua, aprovechó la transmisión para presumir su viaje y lanzar un dardo a la usuaria: “¡Oh, dios mío! Pero miren esto. ¿Cómo ponerse mal? Romina, sigue ahorrando para que algún día vengas”, comentó, mostrando imágenes del paradisíaco destino.

No contento con eso, el conductor remató: “Además, Romina, nunca te daría pero ni la hora (risas). Ahí estamos, excelente…”, dejando claro su fastidio y su decisión de no dejar pasar los comentarios malintencionados.

Cansado de las bromas: “Es envidia, no broma”

Bazán fue enfático en señalar que los comentarios sobre la diferencia de edad entre él y Susana no son simples bromas, sino muestras de envidia y falta de respeto.

“Me tienen podrido con esa piche broma. Ni siquiera broma, es una envidia total que ocurrió gracias al pata ese, a Edwin ese, que hizo la bromita de ‘Romeo y su nieta’. ¿Qué nieta va a ser? Son 15 años de diferencia. ¿Qué nieta va a ser? Payasos”, sentenció, visiblemente afectado por la insistencia del tema.

El conductor sostuvo que, si bien es figura pública, eso no implica que deba quedarse callado o soportar cualquier tipo de burla o crítica en redes.

Paco Bazán y Susana Alvarado disfrutaron de unas vacaciones en Aruba en medio de rumores y críticas. IG
Paco Bazán y Susana Alvarado disfrutaron de unas vacaciones en Aruba en medio de rumores y críticas. IG

¿Cuánto es la diferencia de edad entre Paco Bazán y Susana Alvarado?

Paco Bazán tiene 45 años, mientras que Susana Alvarado en el mes de diciembre cumplirá 29. La diferencia de 16 años ha sido motivo de comentarios y burlas en redes, aunque la pareja ha procurado mostrarse segura y feliz ante el escrutinio mediático.

Bazán defendió a Susana, asegurando que la cantante está cerca de los 30 y que no existe ninguna relación de poder ni de “paternidad” en su vínculo.

Susana Alvarado y Paco Bazán reaccionan tras supuesto ampay de cantante de Corazón Serrano en ‘Magaly TV La Firme’
Susana Alvarado y Paco Bazán reaccionan tras supuesto ampay de cantante de Corazón Serrano en ‘Magaly TV La Firme’

La opinión pública: apoyo, críticas y debate en redes

El cruce entre Bazán y la usuaria Romina generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios aplaudieron la respuesta del conductor (“Que sea figura pública no quiere decir que se va a quedar callado”), otros consideraron su reacción excesiva o innecesaria.

Comentarios como “El abuelito ridículo dice 15 años de diferencia, tío resta 4-28=17 años. Es tu nieta desadaptado” y “A cualquiera le alcanza para Aruba con una tarjeta de crédito” reflejan el tono del debate y la polarización ante el tema.

Algunos seguidores recordaron que la broma de “Romeo y su nieta” surgió en un contexto de confianza entre Susana y otra amiga, restando gravedad al asunto.

La propia Susana Alvarado se ha pronunciado en ocasiones sobre su relación con Bazán, asegurando que la diferencia de edad no ha sido un obstáculo y que ambos intentan estar juntos pese a sus apretadas agendas.

“Siempre intentamos estar juntos”, declaró la cantante, priorizando la estabilidad y felicidad en la pareja.

Susana Alvarado habla de su relación con Paco Bazán.
Susana Alvarado habla de su relación con Paco Bazán.

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