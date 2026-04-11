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Elecciones 2026: Qué es el recuento de votos y por qué no se aplica en todos los casos

El recuento no es una decisión arbitraria ni generalizada, sino una herramienta que busca asegurar que los resultados reflejen correctamente la voluntad de los votantes

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En el proceso electoral, el recuento de votos es un mecanismo que puede generar dudas entre los ciudadanos. Sin embargo, no se trata de una práctica usual ni automática. Según explicó Grecia Rentería, asesora del Gabinete de Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), este procedimiento solo se aplica en casos específicos.

El recuento de votos es una medida excepcional que se utiliza cuando un acta electoral presenta problemas que no pueden resolverse de otra manera. Es decir, no ocurre en todas las mesas ni forma parte del conteo regular de votos.

Antes de llegar a este punto, existe un paso previo llamado cotejo. Este proceso consiste en comparar las actas para verificar si los errores pueden corregirse sin necesidad de volver a contar los votos. Solo cuando esta revisión no logra resolver las inconsistencias, se recurre al recuento.

El JNE supervisa que las organizaciones políticas cumplan con los plazos y requisitos establecidos para participar en las elecciones primarias y generales del 2026. (El Peruano)
El JNE supervisa que las organizaciones políticas cumplan con los plazos y requisitos establecidos para participar en las elecciones primarias y generales del 2026. (El Peruano)

En ese sentido, el recuento no es una decisión arbitraria ni generalizada, sino una herramienta que busca asegurar que los resultados reflejen correctamente la voluntad de los votantes.

¿En qué casos se puede aplicar el recuento de votos?

El recuento de votos se activa únicamente cuando un acta es observada por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) y presenta errores materiales que no pueden corregirse con el cotejo.

De acuerdo con lo explicado por Rentería, estos errores pueden darse por varias razones. Una de ellas es la falta de firmas en el acta electoral. Cada acta debe tener firmas en tres momentos: instalación, sufragio y escrutinio. Si no se cumple con los requisitos mínimos, el documento puede ser observado.

Otro caso frecuente son los errores aritméticos. Esto ocurre cuando las cifras no cuadran, por ejemplo, si el número de votos supera la cantidad de personas que acudieron a votar. Cuando este tipo de inconsistencia aparece tanto en el acta de la ODPE como en la del jurado electoral especial, no puede resolverse con cotejo y se pasa al recuento.

¿Cuándo hay recuento de votos? Esto explica el Jurado Nacional de Elecciones
¿Cuándo hay recuento de votos? Esto explica el Jurado Nacional de Elecciones

También se consideran problemas como la ilegibilidad de los datos, cuando no se puede distinguir claramente la información escrita; la falta de datos, cuando el acta está incompleta; o cuando hay vacíos en información clave, como el número de votos por organización política.

En todos estos casos, si el error persiste tras la comparación de actas, se recurre al recuento como última opción.

Cómo es el proceso y cuánto puede demorar

El tiempo que toma un recuento de votos no es fijo. Depende de varios factores, principalmente de la cantidad de actas observadas y del momento en que se detectan los errores.

Según indicó la especialista del JNE, se estima que las primeras actas con errores materiales podrían llegar a los jurados electorales especiales alrededor del 16 de abril. A partir de ese momento, se inicia el proceso correspondiente.

Una vez que se determina que un acta requiere recuento, se convoca a una audiencia en un plazo de dos días. En esta etapa se revisan nuevamente los votos para corregir las inconsistencias detectadas.

cédula de votación - Elecciones 2026
Elecciones 2026

El tiempo que toma cada recuento también puede variar. Como referencia, el análisis de aproximadamente 300 cédulas puede tardar entre una hora y una hora con veinte minutos. Sin embargo, la duración total dependerá de cuántas actas presenten problemas y del tipo de elección involucrada, ya que en estos comicios hay varias votaciones en una sola cédula.

Por ello, no existe un plazo único para todo el proceso, sino que este se ajusta a la cantidad de casos que deban revisarse.

Quién decide el recuento y qué deben saber los ciudadanos

Un punto clave es que el recuento de votos no puede ser solicitado por cualquier actor. No es una herramienta que los partidos políticos puedan activar por decisión propia.

Tal como explicó Rentería, este procedimiento se da únicamente cuando la ODPE detecta un acta observada con errores materiales que no pueden resolverse mediante el cotejo. Es decir, su origen está en la revisión técnica del proceso electoral.

Esto busca garantizar que el recuento se utilice solo cuando es necesario y bajo criterios objetivos, evitando interpretaciones o pedidos sin sustento.

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