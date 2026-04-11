Partidos de hoy, sábado 11 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

En Perú no habrá fútbol este sábado 11 de abril debido a la jornada de reflexión previa a las elecciones presidenciales. Sin embargo, el fin de semana ofrece una nutrida programación en las principales ligas europeas y otros torneos del continente americano. Figuras como Lionel Messi, Neymar Jr. y Lamine Yamal verán acción en esta fecha. Consulta la agenda deportiva.

Partidos de LaLiga de España

- Real Sociedad vs Deportivo Alavés (7:00 horas / ESPN 4)

- Elche vs Valencia (9:15 horas / DSports)

- Barcelona vs Espanyol (11:30 horas / DSports)

- Sevilla vs Atlético Madrid (14:00 horas / ESPN)

Partidos de la Serie A

- Cagliari vs Cremonese (8:00 horas / Disney Plus)

- Torino vs Verona (8:00 horas / Disney Plus)

- AC Milan vs Udinese (11:00 horas / ESPN 2)

- Atalanta vs Juventus (13:45 horas / ESPN 3)

Partidos de la Bundesliga

- Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen (8:30 horas / Disney Plus)

- Heidenheim vs Unión Berlín (8:30 horas / Disney Plus)

- RB Leipzig vs Borussia M’gladbach (8:30 horas / ESPN 5)

- Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt (8:30 horas / Disney Plus)

- St. Pauli vs Bayern Múnich (11:30 horas / ESPN)

Bayern Múnich buscará una victoria para seguir en lo más alto de la tabla de la Bundesliga.

Partidos de la Premier League

- Arsenal vs AFC Bournemouth (6:30 horas / ESPN)

- Brentford vs Everton (9:00 horas / ESPN)

- Burnley vs Brighton & Hove Albion (9:00 horas / Disney Plus)

- Liverpool vs Fulham (11:30 horas / ESPN 5)

Partidos de la Ligue 1

- Auxerre vs Nantes (12:00 horas / Disney Plus)

- Rennes vs Angers SCO (14:05 horas / Disney Plus)

Partidos de la Primeira Liga

- AVS vs Vitória Guimaraes (9:30 horas)

- Santa Clara vs Río Ave (12:00 horas)

- Estrela vs Sporting CP (14:30 horas)

Partidos del fútbol argentino

- Deportivo Riestra vs Instituto (13:00 horas / TyC Sports)

- Independiente Rivadavia vs Argentinos Jrs (13:30 horas / Disney Plus)

- Estudiantes vs Unión Santa Fe (15:15 horas / TyC Sports)

- Boca Juniors vs Independiente (17:30 horas / ESPN 5 y Disney Plus)

- Estudiantes Río Cuarto vs Barracas Central (19:45 horas / TyC Sports)

Partidos del Brasileirao

- Remo vs Vasco da Gama (14:30 horas / Fanatiz y Premiere)

- Vitória vs Sao Paulo (14:30 horas / Fanatiz y Premiere)

- Mirassol vs Bahía (16:30 horas / Fanatiz y Premiere)

- Santos vs Atlético Mineiro (18:00 horas / Fanatiz y Premiere)

Neymar podría reaparecer en el Santos vs Atlético Mineiro.

Partidos del fútbol colombiano

- Rionegro Águilas vs Juniors (16:00 horas / Win)

- Independiente Medellín vs Atlético Nacional (20:20 horas / Win)

Partidos de la MLS

- Toronto FC vs Cincinnati (12:00 horas / MLS Season Pass)

- Austin FC vs La Galaxy (13:30 horas / MLS Season Pass)

- CF Montréal vs Philadelphia Union (13:30 horas / MLS Season Pass)

- Portland Timbers vs Los Angeles FC (15:45 horas / MLS Season Pass)

- Charlotte vs Nashville SC (18:30 horas / MLS Season Pass)

- Inter Miami vs New York RB (18:30 horas / MLS Season Pass)

- New England vs DC United (18:30 horas / MLS Season Pass)

- Vancouver Whitecaps vs New York City (18:30 horas / MLS Season Pass)

- Chicago Fire vs Atlanta United (19:30 horas / MLS Season Pass)

- Dallas vs St. Louis City (19:30 horas / MLS Season Pass)

- Sporting KFC vs SJ Earthquakes (19:30 horas / MLS Season Pass)

- Colorado Rapids vs Houston Dynamo (20:30 horas / MLS Season Pass)

- San Diego vs Minnesota United (21:30 horas / MLS Season Pass)