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Partidos de hoy, sábado 11 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Lamine Yamal jugará con Barcelona en LaLiga, Lionel Messi competirá con Inter Miami en la MLS y Neymar Jr podría reaparecer en el Brasileirao

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Partidos de hoy, sábado 11 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Partidos de hoy, sábado 11 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

En Perú no habrá fútbol este sábado 11 de abril debido a la jornada de reflexión previa a las elecciones presidenciales. Sin embargo, el fin de semana ofrece una nutrida programación en las principales ligas europeas y otros torneos del continente americano. Figuras como Lionel Messi, Neymar Jr. y Lamine Yamal verán acción en esta fecha. Consulta la agenda deportiva.

Partidos de LaLiga de España

- Real Sociedad vs Deportivo Alavés (7:00 horas / ESPN 4)

- Elche vs Valencia (9:15 horas / DSports)

- Barcelona vs Espanyol (11:30 horas / DSports)

- Sevilla vs Atlético Madrid (14:00 horas / ESPN)

Partidos de la Serie A

- Cagliari vs Cremonese (8:00 horas / Disney Plus)

- Torino vs Verona (8:00 horas / Disney Plus)

- AC Milan vs Udinese (11:00 horas / ESPN 2)

- Atalanta vs Juventus (13:45 horas / ESPN 3)

Partidos de la Bundesliga

- Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen (8:30 horas / Disney Plus)

- Heidenheim vs Unión Berlín (8:30 horas / Disney Plus)

- RB Leipzig vs Borussia M’gladbach (8:30 horas / ESPN 5)

- Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt (8:30 horas / Disney Plus)

- St. Pauli vs Bayern Múnich (11:30 horas / ESPN)

Bayern Múnich buscará una victoria para seguir en lo más alto de la tabla de la Bundesliga.
Bayern Múnich buscará una victoria para seguir en lo más alto de la tabla de la Bundesliga.

Partidos de la Premier League

- Arsenal vs AFC Bournemouth (6:30 horas / ESPN)

- Brentford vs Everton (9:00 horas / ESPN)

- Burnley vs Brighton & Hove Albion (9:00 horas / Disney Plus)

- Liverpool vs Fulham (11:30 horas / ESPN 5)

Partidos de la Ligue 1

- Auxerre vs Nantes (12:00 horas / Disney Plus)

- Rennes vs Angers SCO (14:05 horas / Disney Plus)

Partidos de la Primeira Liga

- AVS vs Vitória Guimaraes (9:30 horas)

- Santa Clara vs Río Ave (12:00 horas)

- Estrela vs Sporting CP (14:30 horas)

Partidos del fútbol argentino

- Deportivo Riestra vs Instituto (13:00 horas / TyC Sports)

- Independiente Rivadavia vs Argentinos Jrs (13:30 horas / Disney Plus)

- Estudiantes vs Unión Santa Fe (15:15 horas / TyC Sports)

- Boca Juniors vs Independiente (17:30 horas / ESPN 5 y Disney Plus)

- Estudiantes Río Cuarto vs Barracas Central (19:45 horas / TyC Sports)

Partidos del Brasileirao

- Remo vs Vasco da Gama (14:30 horas / Fanatiz y Premiere)

- Vitória vs Sao Paulo (14:30 horas / Fanatiz y Premiere)

- Mirassol vs Bahía (16:30 horas / Fanatiz y Premiere)

- Santos vs Atlético Mineiro (18:00 horas / Fanatiz y Premiere)

Neymar podría reaparecer en el Santos vs Atlético Mineiro.
Neymar podría reaparecer en el Santos vs Atlético Mineiro.

Partidos del fútbol colombiano

- Rionegro Águilas vs Juniors (16:00 horas / Win)

- Independiente Medellín vs Atlético Nacional (20:20 horas / Win)

Partidos de la MLS

- Toronto FC vs Cincinnati (12:00 horas / MLS Season Pass)

- Austin FC vs La Galaxy (13:30 horas / MLS Season Pass)

- CF Montréal vs Philadelphia Union (13:30 horas / MLS Season Pass)

- Portland Timbers vs Los Angeles FC (15:45 horas / MLS Season Pass)

- Charlotte vs Nashville SC (18:30 horas / MLS Season Pass)

- Inter Miami vs New York RB (18:30 horas / MLS Season Pass)

- New England vs DC United (18:30 horas / MLS Season Pass)

- Vancouver Whitecaps vs New York City (18:30 horas / MLS Season Pass)

- Chicago Fire vs Atlanta United (19:30 horas / MLS Season Pass)

- Dallas vs St. Louis City (19:30 horas / MLS Season Pass)

- Sporting KFC vs SJ Earthquakes (19:30 horas / MLS Season Pass)

- Colorado Rapids vs Houston Dynamo (20:30 horas / MLS Season Pass)

- San Diego vs Minnesota United (21:30 horas / MLS Season Pass)

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