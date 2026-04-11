Partidos de hoy, sábado 11 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

En Perú no habrá fútbol este sábado 11 de abril debido a la jornada de reflexión previa a las elecciones presidenciales. Sin embargo, el fin de semana ofrece una nutrida programación en las principales ligas europeas y otros torneos del continente americano. Figuras como Lionel Messi, Neymar Jr. y Lamine Yamal verán acción en esta fecha. Consulta la agenda deportiva.
Partidos de LaLiga de España
- Real Sociedad vs Deportivo Alavés (7:00 horas / ESPN 4)
- Elche vs Valencia (9:15 horas / DSports)
- Barcelona vs Espanyol (11:30 horas / DSports)
- Sevilla vs Atlético Madrid (14:00 horas / ESPN)
Partidos de la Serie A
- Cagliari vs Cremonese (8:00 horas / Disney Plus)
- Torino vs Verona (8:00 horas / Disney Plus)
- AC Milan vs Udinese (11:00 horas / ESPN 2)
- Atalanta vs Juventus (13:45 horas / ESPN 3)
Partidos de la Bundesliga
- Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen (8:30 horas / Disney Plus)
- Heidenheim vs Unión Berlín (8:30 horas / Disney Plus)
- RB Leipzig vs Borussia M’gladbach (8:30 horas / ESPN 5)
- Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt (8:30 horas / Disney Plus)
- St. Pauli vs Bayern Múnich (11:30 horas / ESPN)
Partidos de la Premier League
- Arsenal vs AFC Bournemouth (6:30 horas / ESPN)
- Brentford vs Everton (9:00 horas / ESPN)
- Burnley vs Brighton & Hove Albion (9:00 horas / Disney Plus)
- Liverpool vs Fulham (11:30 horas / ESPN 5)
Partidos de la Ligue 1
- Auxerre vs Nantes (12:00 horas / Disney Plus)
- Rennes vs Angers SCO (14:05 horas / Disney Plus)
Partidos de la Primeira Liga
- AVS vs Vitória Guimaraes (9:30 horas)
- Santa Clara vs Río Ave (12:00 horas)
- Estrela vs Sporting CP (14:30 horas)
Partidos del fútbol argentino
- Deportivo Riestra vs Instituto (13:00 horas / TyC Sports)
- Independiente Rivadavia vs Argentinos Jrs (13:30 horas / Disney Plus)
- Estudiantes vs Unión Santa Fe (15:15 horas / TyC Sports)
- Boca Juniors vs Independiente (17:30 horas / ESPN 5 y Disney Plus)
- Estudiantes Río Cuarto vs Barracas Central (19:45 horas / TyC Sports)
Partidos del Brasileirao
- Remo vs Vasco da Gama (14:30 horas / Fanatiz y Premiere)
- Vitória vs Sao Paulo (14:30 horas / Fanatiz y Premiere)
- Mirassol vs Bahía (16:30 horas / Fanatiz y Premiere)
- Santos vs Atlético Mineiro (18:00 horas / Fanatiz y Premiere)
Partidos del fútbol colombiano
- Rionegro Águilas vs Juniors (16:00 horas / Win)
- Independiente Medellín vs Atlético Nacional (20:20 horas / Win)
Partidos de la MLS
- Toronto FC vs Cincinnati (12:00 horas / MLS Season Pass)
- Austin FC vs La Galaxy (13:30 horas / MLS Season Pass)
- CF Montréal vs Philadelphia Union (13:30 horas / MLS Season Pass)
- Portland Timbers vs Los Angeles FC (15:45 horas / MLS Season Pass)
- Charlotte vs Nashville SC (18:30 horas / MLS Season Pass)
- Inter Miami vs New York RB (18:30 horas / MLS Season Pass)
- New England vs DC United (18:30 horas / MLS Season Pass)
- Vancouver Whitecaps vs New York City (18:30 horas / MLS Season Pass)
- Chicago Fire vs Atlanta United (19:30 horas / MLS Season Pass)
- Dallas vs St. Louis City (19:30 horas / MLS Season Pass)
- Sporting KFC vs SJ Earthquakes (19:30 horas / MLS Season Pass)
- Colorado Rapids vs Houston Dynamo (20:30 horas / MLS Season Pass)
- San Diego vs Minnesota United (21:30 horas / MLS Season Pass)