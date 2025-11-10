Jugo de apio y pepino: beneficios de esta bebida natural para los riñones, el estómago y la piel

El jugo de apio y pepino destaca por su alto contenido de agua y sus propiedades depurativas, lo que lo convierte en una opción ideal para cuidar la función renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas naturales a base de frutas y verduras son una excelente manera de complementar una alimentación balanceada y cuidar la salud. Según el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), el consumo regular de vegetales y frutas frescas aporta vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, nutrientes esenciales para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y los trastornos digestivos. En ese sentido, incluir jugos naturales como los de frutas o verduras en la dieta diaria es una alternativa saludable frente a las bebidas procesadas con alto contenido de azúcar y aditivos.

Entre los jugos más recomendados se encuentra el jugo de apio y pepino, una bebida refrescante, ligera y llena de beneficios para el organismo. Su combinación aporta una gran cantidad de agua, potasio, antioxidantes y fibra, lo que la convierte en un aliado natural para cuidar los riñones, mejorar la digestión y mantener una piel sana y luminosa.

Jugo de apio y pepino: beneficios para los riñones, el estómago y la piel

El jugo de apio y pepino destaca por su alto contenido de agua y sus propiedades depurativas, lo que lo convierte en una opción ideal para cuidar la función renal. Los riñones son órganos fundamentales para eliminar toxinas y mantener el equilibrio de líquidos y minerales en el cuerpo, y esta bebida los ayuda a trabajar de manera más eficiente. Tanto el apio como el pepino actúan como diuréticos naturales, favoreciendo la eliminación de líquidos retenidos y reduciendo la inflamación. Además, su aporte de potasio contribuye a regular la presión arterial y prevenir la formación de cálculos renales.

En cuanto al sistema digestivo, esta mezcla favorece la salud del estómago y del intestino gracias a su contenido de fibra soluble e insoluble. El pepino ayuda a calmar la acidez estomacal y a proteger la mucosa del estómago, mientras que el apio estimula la producción de jugos gástricos, lo que facilita la digestión y previene el estreñimiento. Beber este jugo en ayunas puede ayudar a limpiar el sistema digestivo y mejorar la absorción de nutrientes a lo largo del día.

Por otro lado, el jugo de apio y pepino es un gran aliado para la piel. Sus antioxidantes naturales, como la vitamina C y los flavonoides, combaten los radicales libres responsables del envejecimiento prematuro. El pepino contiene sílice, un mineral que fortalece los tejidos conectivos y favorece la elasticidad de la piel, mientras que el apio contribuye a mantenerla hidratada y con un tono uniforme. Además, su efecto depurativo desde el interior ayuda a reducir impurezas, granos y signos de fatiga en el rostro.

Otros beneficios del jugo de apio y pepino

Ayuda a controlar el peso corporal: gracias a su bajo contenido calórico y alto nivel de agua y fibra, el jugo de apio y pepino genera sensación de saciedad y favorece la eliminación de líquidos. Es ideal como parte de una dieta para perder peso o mantener una figura saludable.

Contribuye a la salud cardiovascular: el apio contiene ftálidos, compuestos que ayudan a relajar las arterias y mejorar la circulación sanguínea, mientras que el pepino aporta potasio, esencial para regular la presión arterial.

Fortalece el sistema inmunológico: sus vitaminas A y C, junto con los antioxidantes naturales, refuerzan las defensas del organismo, previniendo infecciones y fortaleciendo la salud celular.

Tiene propiedades antiinflamatorias: ambos ingredientes ayudan a reducir la inflamación en músculos y articulaciones, lo que puede aliviar molestias relacionadas con la artritis o la retención de líquidos.

Favorece el equilibrio del pH corporal: el jugo de apio y pepino ayuda a mantener un pH más alcalino en el cuerpo, lo que contribuye a prevenir el desarrollo de enfermedades inflamatorias o metabólicas.

Cómo preparar el jugo de apio y pepino

Ingredientes:

1 tallo grande de apio.

½ pepino mediano.

1 vaso de agua.

Jugo de medio limón (opcional).

Unas hojas de menta o perejil (opcional, para potenciar el aroma y el efecto depurativo).

Preparación:

Lava bien el apio y el pepino para eliminar impurezas. Corta ambos ingredientes en trozos pequeños. Colócalos en una licuadora junto con el vaso de agua y licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Si deseas un sabor más fresco, añade el jugo de limón y las hojas de menta. Bebe el jugo recién preparado, preferiblemente sin colar, para aprovechar toda la fibra y los nutrientes.

Se recomienda tomar este jugo por la mañana en ayunas o a media tarde, varias veces a la semana, como parte de una dieta saludable.