Perú

Detenido por extorsión sorprende al coronel Víctor Revoredo durante operativo en Comas: “Yo lo conozco y lo felicito”

El jefe de la nueva División de Investigación contra Extorsiones de la PNP conversó con uno de los detenidos durante un operativo contra la banda criminal ‘Los Feroces de Lima Norte’

Guardar
Fuente: Panamericana TV

Un detenido por extorsión sorprendió este sábado al coronel Víctor Revoredo, recientemente designado como líder de la nueva División de Investigación policial contra este delito, durante un operativo en Comas.

Imágenes difundidas por Panamericana TV muestran el momento en que el oficial se encuentra con los arrestados, vinculados a la banda criminal ‘Los Feroces de Lima Norte’. Uno de ellos, que afirmó ser mecánico, negó los cargos.

“Yo lo conozco y lo felicito por la actividad que está haciendo por acá”, dijo al coronel, quien lo frenó para preguntarle por una moto reportada como robada, hallada en su domicilio.

Según la investigación policial, los implicados sustrajeron una mototaxi y luego exigieron cuatro mil soles a su propietario a cambio de devolver el vehículo. Agentes de esta unidad, en coordinación con la División de Investigación Criminal Norte, capturaron a los sospechosos en flagrancia en una vivienda de la cuadra tres de la avenida 22 de agosto.

Uno de los arrestados elogió
Uno de los arrestados elogió en persona al coronel Revoredo durante el operativo, negando su implicancia y alegando ser mecánico

“La moto me la han traído para hacer servicio, jefe. Me la he traído, que soy mecánico. Me la he traído para hacer servicio. Yo no tengo nada que ver”, añadió el implicado.

Los arrestados fueron identificados como Alejandro Tinel, Gonzalo Zea, Edinson Espinosa y Jesús Rafael, quienes presentan antecedentes por delitos similares, de acuerdo con la información policial.

Durante la intervención se incautaron tres teléfonos celulares y la mototaxi robada. Revoredo informó que los detenidos solían mezclarse en los paraderos para cometer robos y, tras sustraer los vehículos, “enviaban mensajes extorsivos” a las víctimas.

La semana pasada, la PNP anunció la creación de esta unidad especial para investigar extorsiones, delito en aumento durante el último año, con el fin de enfrentar de manera “renovada” a las bandas de crimen organizado.

“La extorsión ha crecido de un 18 % a nivel nacional, al 36 % en Lima Metropolitana y al 33 % en la provincia del Callao. Cifras que pueden ser cuestionables porque no todos denuncian, apoderados por el miedo”, indicó el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, junto al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y Revoredo.

La nueva División de Investigación
La nueva División de Investigación contra Extorsiones fue creada en respuesta al aumento de este delito en Lima y el Callao

Rol

Tiburcio aseguró que esta unidad será “uno de los bastiones contra la extorsión”, bajo el liderazgo del presidente interino, José Jerí, quien al asumir la presidencia hace tres semanas declaró que la lucha contra la delincuencia organizada es la prioridad de su Gobierno de transición.

Agregó que la división “estará dotada de agentes altamente especializados en investigación, con inteligencia operativa y equipos articulados, porque muchos sectores han sido duramente golpeados, como el transporte”.

“En lo que va del año, en comparación al 2024, a nivel nacional, los homicidios se han incrementado en un 3 %. Tenemos registrados 2.118 homicidios”, añadió.

Revoredo acumula tres décadas de experiencia en operaciones emblemáticas contra bandas nacionales y extranjeras y ha liderado unidades en la lucha contra el crimen organizado.

Jerí declaró el 22 de octubre el estado de emergencia en Lima y en la vecina provincia portuaria del Callao, por un plazo de treinta días, con el objetivo de combatir la delincuencia organizada.

Temas Relacionados

Víctor RevoredoPNPperu-noticiasExtorsiónComas

Más Noticias

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Ya se juega el cuarto set. El equipo ‘blanquiazul’ gana 2-1 y está a un parcial de concretar su victoria. Sigue las incidencias del enfrentamiento desde el Coliseo Miguel Grau

Alianza Lima vs Olva Latino

Nicole Pérez brilló en la victoria de Atenea vs Regatas Lima y confía en el potencial del equipo: “Podemos estar entre las cinco mejores”

La atacante argentina se erigió como la máxima anotadora en el encuentro liguero y se ubica en la primera posición en la lista de artilleras de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Nicole Pérez brilló en la

Municipalidad de San Borja lanza nueva convocatoria laboral con puestos para secundaria completa y sueldos de hasta S/6.000

La entidad busca personal en diferentes unidades del municipio, con énfasis en la gestión administrativa, la atención al ciudadano, la seguridad en edificaciones y la respuesta ante emergencias

Municipalidad de San Borja lanza

Gran incendio en SJL: Constantes explosiones impiden que bomberos controlen el fuego

Más de quince unidades de emergencia enfrentan, desde las 5 de la tarde, las llamas que se extendieron hasta viviendas cercanas

Gran incendio en SJL: Constantes

Adultos mayores: enfermedades que se previenen al hacer ejercicios de fuerza a partir de los 60 años

Los ejercicios de fuerza, también conocidos como entrenamiento de resistencia, consisten en realizar movimientos que implican la contracción de los músculos contra una carga o resistencia

Adultos mayores: enfermedades que se
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez removió a la

Tomás Gálvez removió a la fiscal que lo investigaba por el caso Cuellos Blancos y ahora va por todo el equipo especial

Ministro Vicente Tiburcio pidió la renuncia de asesora por colocar “conflicto armado interno” en su tesis

Congresista Roberto Sánchez viajó a México y se habría reunido con Lilia Paredes para gestionar asilo de Betssy Chávez

Nadine Heredia pide bloquear su extradición desde Brasil, el arresto internacional y anular pruebas del caso Odebrecht

Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

ENTRETENIMIENTO

Diane Kruger y Anamaria Vartolomei

Diane Kruger y Anamaria Vartolomei revelaron a Infobae Perú la fuerza femenina detrás de The Seduction, la nueva serie de HBO Max

Películas para ver esta noche en Netflix Perú

El Valor de la Verdad EN VIVO: Susy Díaz promete una noche inolvidable donde hablará de política, amores y escándalos

Santos Bravos, retos durante su proceso de formación, anécdotas y su especial mensaje: “Perú es clave”

Santi Lesmes, su apoyo a Maju Mantilla y la llegada de Michelle Soifer y Ricardo Rondón a Arriba mi Gente: “Hay para todos”

DEPORTES

Alianza Lima vs Olva Latino

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Nicole Pérez brilló en la victoria de Atenea vs Regatas Lima y confía en el potencial del equipo: “Podemos estar entre las cinco mejores”

Regatas sufrió su segunda derrota en el inicio de la Liga Peruana de Vóley: fue sorprendido por Atenea en un partidazo

Basquetbolista juvenil peruano se sumará a las filas de Boca Juniors, aseguró entrenador de la selección nacional

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras inicio fecha 3 de la primera fase