Detenido por extorsión sorprende al coronel Víctor Revoredo durante operativo en Comas: “Yo lo conozco y lo felicito”

Un detenido por extorsión sorprendió este sábado al coronel Víctor Revoredo, recientemente designado como líder de la nueva División de Investigación policial contra este delito, durante un operativo en Comas.

Imágenes difundidas por Panamericana TV muestran el momento en que el oficial se encuentra con los arrestados, vinculados a la banda criminal ‘Los Feroces de Lima Norte’. Uno de ellos, que afirmó ser mecánico, negó los cargos.

“Yo lo conozco y lo felicito por la actividad que está haciendo por acá”, dijo al coronel, quien lo frenó para preguntarle por una moto reportada como robada, hallada en su domicilio.

Según la investigación policial, los implicados sustrajeron una mototaxi y luego exigieron cuatro mil soles a su propietario a cambio de devolver el vehículo. Agentes de esta unidad, en coordinación con la División de Investigación Criminal Norte, capturaron a los sospechosos en flagrancia en una vivienda de la cuadra tres de la avenida 22 de agosto.

“La moto me la han traído para hacer servicio, jefe. Me la he traído, que soy mecánico. Me la he traído para hacer servicio. Yo no tengo nada que ver”, añadió el implicado.

Los arrestados fueron identificados como Alejandro Tinel, Gonzalo Zea, Edinson Espinosa y Jesús Rafael, quienes presentan antecedentes por delitos similares, de acuerdo con la información policial.

Durante la intervención se incautaron tres teléfonos celulares y la mototaxi robada. Revoredo informó que los detenidos solían mezclarse en los paraderos para cometer robos y, tras sustraer los vehículos, “enviaban mensajes extorsivos” a las víctimas.

La semana pasada, la PNP anunció la creación de esta unidad especial para investigar extorsiones, delito en aumento durante el último año, con el fin de enfrentar de manera “renovada” a las bandas de crimen organizado.

“La extorsión ha crecido de un 18 % a nivel nacional, al 36 % en Lima Metropolitana y al 33 % en la provincia del Callao. Cifras que pueden ser cuestionables porque no todos denuncian, apoderados por el miedo”, indicó el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, junto al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y Revoredo.

Rol

Tiburcio aseguró que esta unidad será “uno de los bastiones contra la extorsión”, bajo el liderazgo del presidente interino, José Jerí, quien al asumir la presidencia hace tres semanas declaró que la lucha contra la delincuencia organizada es la prioridad de su Gobierno de transición.

Agregó que la división “estará dotada de agentes altamente especializados en investigación, con inteligencia operativa y equipos articulados, porque muchos sectores han sido duramente golpeados, como el transporte”.

“En lo que va del año, en comparación al 2024, a nivel nacional, los homicidios se han incrementado en un 3 %. Tenemos registrados 2.118 homicidios”, añadió.

Revoredo acumula tres décadas de experiencia en operaciones emblemáticas contra bandas nacionales y extranjeras y ha liderado unidades en la lucha contra el crimen organizado.

Jerí declaró el 22 de octubre el estado de emergencia en Lima y en la vecina provincia portuaria del Callao, por un plazo de treinta días, con el objetivo de combatir la delincuencia organizada.