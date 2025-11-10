Perú

César Vega vuelve a pedir disculpas a Suheyn Cipriani y desata debate en redes sociales: “no me pesa pedir perdón”

Durante una entrevista, el intérprete peruano reconoció sus fallas y aseguró que nunca dejará de cumplir con sus responsabilidades familiares, generando opiniones encontradas entre los fans y el público digital

El artista tropical confesó que no puede acercarse a Suheyn Cipriani por una medida legal, pero mantiene la esperanza de conversar algún día para aclarar diferencias y sanar heridas. (YouTube)

César Vega volvió a pronunciarse sobre su pasado sentimental con Suheyn Cipriani durante una entrevista donde abordó el impacto emocional que dejó su separación. El intérprete de salsa reconoció que cometió errores y expresó su deseo de que la madre de su hija encuentre bienestar.

Además, aseguró que no evade sus responsabilidades como padre. Aunque admitió que no ha podido hablar directamente con Cipriani por una restricción legal, manifestó su esperanza de que el tiempo permita un diálogo entre ambos.

Sus declaraciones reabrieron el debate entre los seguidores del artista, quienes se dividieron entre quienes valoraron su gesto y quienes cuestionaron la autenticidad de sus palabras.

Una disculpa que vuelve al centro de la conversación

En un diálogo sincero, César
En un diálogo sincero, César Vega volvió a hablar de su ruptura con Suheyn Cipriani. Dijo que espera que ella encuentre paz y reiteró que jamás ha dejado de cumplir su rol de padre. (Facebook)

Durante una entrevista junto a Raymond Manco y Mónica Cabrejos, César Vega sorprendió al mostrar una faceta más introspectiva y emocional. El cantante de salsa fue consultado sobre lo que le diría a Suheyn Cipriani, con quien mantuvo una relación que terminó en medio de tensiones mediáticas.

Primero, de corazón lo digo, espero que le vaya muy bien en todo sentido”, expresó con tono pausado. Luego agregó que nunca dejará de cumplir su rol como padre. “Jamás voy a delegarme una responsabilidad de padre, nunca”, afirmó ante las cámaras, visiblemente conmovido.

El intérprete reconoció que su comportamiento pasado no estuvo a la altura. “Cometí muchos errores con ella, y no me pesa pedir perdón. No me pesa pedir disculpas a las personas que herí”, añadió. Sus palabras fueron seguidas por un momento de silencio en el set, que reforzó la carga emocional de su mensaje.

César Vega: “No me pesa pedir perdón”

César Vega confesó que no
César Vega confesó que no ha tenido contacto directo con Suheyn Cipriani, aunque mantiene el deseo de pedirle perdón frente a frente y dejar atrás una historia marcada por el dolor. (Facebook)

Ante la insistencia de los entrevistadores sobre si había pedido disculpas de manera personal, Vega admitió que no ha tenido la oportunidad de hacerlo debido a una restricción vigente. “Tengo una restricción, pero espero que con el tiempo podamos entablar una conversación. No quiero caer en eso de que se diga algo por acá y yo responder por allá. No me interesa entrar en ese juego”, dijo.

La intervención de Mónica Cabrejos apuntó hacia la posibilidad de una reconciliación emocional más allá del pasado. “Ella está sanando con sus herramientas”, comentó la conductora. Vega asintió en silencio antes de agregar: “Sí, y le vuelvo a pedir disculpas. Le vuelvo a pedir perdón por todo el daño que le hice, por todo lo que cometí”.

Con voz quebrada, el salsero enfatizó que su intención no es justificar su comportamiento. “Si nos vamos a poner a hablar de qué hice y qué no hice, no tiene sentido. En conjunto, todo fue muy doloroso”, reconoció. La escena reflejó una mezcla de arrepentimiento y necesidad de cierre emocional.

Reacciones divididas en redes

Las disculpas de César Vega
Las disculpas de César Vega a Suheyn Cipriani generaron debate en redes. Parte del público lo vio como un acto maduro; otros lo interpretaron como una estrategia mediática. (Facebook)

Las disculpas de César Vega se viralizaron en redes sociales, donde las opiniones se polarizaron. Algunos usuarios destacaron su gesto como un signo de madurez emocional, mientras otros lo calificaron de oportunista. “Muchos no le creen, dicen que no son sinceras”, señalaron los comentarios en distintas plataformas digitales.

Aun así, una parte del público rescató que el artista asumiera públicamente su responsabilidad. “Si le hizo daño, al menos lo reconoce. Eso ya es un paso importante”, escribió una seguidora.

El intérprete evitó mencionar detalles sobre los conflictos legales y personales que lo separan de Suheyn Cipriani, pero insistió en que no busca polémica. “No quiero que esto se convierta en un intercambio de declaraciones. Ella puede haber dicho muchas cosas, y tiene derecho. Yo solo puedo pedir disculpas y desearle lo mejor”, explicó con serenidad.

Hasta el momento, Cipriani no ha emitido comentario alguno sobre las palabras de Vega. Sin embargo, el gesto del cantante volvió a situar su historia en el debate público, reavivando una narrativa marcada por el arrepentimiento, las heridas no cerradas y la búsqueda de redención personal.

La entrevista, difundida a través de plataformas digitales, cerró con un silencio elocuente tras las palabras del salsero. “No soy perfecto, pero quiero seguir adelante”, dijo antes de despedirse. Su frase quedó flotando como el eco de un hombre que intenta reconciliarse con su pasado sin borrar las cicatrices que lo acompañan.

