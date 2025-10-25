Suheyn Cipriani y César Vega irán a los tribunales por pensión alimenticia: “No llegamos a un acuerdo y nos vamos a juicio”. Video: Ponte en la cola / TikTok @riclatorrez

La disputa legal entre Suheyn Cipriani y César Vega por la pensión alimenticia de su hija ha escalado, luego de que la modelo confirmara que, tras varios intentos fallidos de conciliación, ambas partes acudirán a juicio para definir el monto de la manutención. Cipriani sostiene que la oferta económica presentada por el cantante resulta insuficiente y lo acusa de ejercer maltrato psicológico, mientras que Vega rechaza las acusaciones y asegura cumplir con sus responsabilidades como padre.

El proceso judicial por la pensión alimenticia comenzó después de que las audiencias de conciliación no lograran un acuerdo satisfactorio. De acuerdo con declaraciones de Suheyn Cipriani explicó: “Sí, no llegamos a un acuerdo y nos va a tocar ir a juicio ahora. Obviamente, estamos analizando con mi abogado cómo vamos a proceder, pero sí o sí vamos a ir a juicio”.

La modelo detalló que actualmente César Vega aporta S/ 1500 mensuales, aunque en la última instancia ofreció S/ 2000, cifra que ella considera insuficiente para cubrir las necesidades de su hija. “He solicitado algo más justo. Y en la primera instancia él ha ofrecido S/ 2000 y me parece un poco bajo”, afirmó Cipriani.

Por su parte, el cantante de salsa defendió su posición y negó cualquier incumplimiento en sus obligaciones parentales. “No solo enviamos 1500 soles, cuando ha requerido las vacunas, he mandado el monto, alimentación además de lo que envío. Yo trabajo genuinamente para mis hijas”, declaró Vega.

Además, rechazó las insinuaciones de que favorece a una de sus hijas sobre la otra. “Como hombre he fallado muchísimo, pero como padre no he tenido ningún problema. Me duele que se trate de decir que yo quiero más a una hija que otra y eso no es cierto”.

Cipriani, sin embargo, insiste en que la diferencia de trato es evidente y que su única intención es garantizar que su hija tenga una calidad de vida similar a la que disfruta el propio Vega. “Nunca he sido una mujer que ha pedido de más, pero sí quiero un acuerdo justo porque quiero que mi hija pueda tener una calidad de vida, que pueda vestir las mismas marcas que visto y él viste. Él no va a usar un buzo de 1500 soles y mandarle ropa usada a su hija”, expresó la modelo.

En el marco de este proceso, Cipriani también ha denunciado que Vega mantiene conductas que, según su psicóloga, constituyen maltrato psicológico. “Él tiene sus maneras aún de fastidiar, de hacer sentir mal a las otras personas y quiere que se le ruegue por las cosas de la bebé a través de su mamá. Mi psicóloga me dijo que eso es un tipo de maltrato”, sostuvo la modelo. Vega, por su parte, ha descartado estas acusaciones.

Conflictos entre Suheyn Cipriani y César Vega

El enfrentamiento judicial por la pensión alimenticia es solo el capítulo más reciente de una relación marcada por denuncias de violencia física y psicológica, declaraciones cruzadas y versiones contradictorias. Los conflictos entre Cipriani y Vega se remontan a meses atrás, cuando la modelo reveló públicamente haber sufrido de agresiones físicas y psicológicas por parte del cantante, incluso frente a su hija recién nacida.

Suheyn Cipriani ha relatado episodios de maltrato que, según ella, no pueden justificarse únicamente por el consumo de alcohol de Vega. “Muchas de las cosas que pasaron él estaba sobrio, no estaba ebrio, era su forma de ser. Yo lloraba muchísimo”, manifestó la modelo, quien también subrayó que, tras superar la dependencia emocional, ahora observa con claridad el daño sufrido: “Ves las cosas claras y dices: cómo una persona me pudo humillar tanto y hacer sentir tan mal”.

César Vega, por su parte, ha reconocido públicamente errores y episodios de violencia, aunque niega las acusaciones más graves. En una entrevista con el programa Día D, el cantante admitió: “Reconozco que fallé, que lastimé mucho y que me equivoqué. Quiero pedirle perdón a ella, a su familia, a todos los que se vieron afectados”. Vega también confesó que su adicción al alcohol lo llevó a comportamientos incontrolables y que lleva seis meses sobrio. Sin embargo, negó haber agredido físicamente a Cipriani durante su embarazo, aunque sí reconoció un forcejeo en el que pudo golpearla accidentalmente.

César Vega niega agresión a Suhey Cipriani y ella lo desmiente: “Primero dice que no recuerda y ahora sí”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La versión de Vega ha sido cuestionada por Cipriani, quien lo acusa de modificar su relato según le conviene. “Él va cambiando la versión de acuerdo a lo que le conviene”, declaró la modelo. También calificó al cantante de narcisista y criticó la falta de coherencia en sus disculpas públicas. Para Cipriani, las disculpas de Vega llegaron solo después de que ella expusiera los hechos en televisión, y considera que el cantante busca limpiar su imagen más que asumir una verdadera responsabilidad.

El propio Vega, en diálogo con el programa ‘Ponte en la cola’, reiteró que está en proceso de rehabilitación y que espera poder enmendar sus errores, aunque insistió en que nunca agredió físicamente a Cipriani de la forma en que se le acusa. “Yo no soy una persona que pueda reaccionar como agarrar y patear la barriga. Yo recuerdo muy bien la grabación de ese video, de hecho no sabía que me estaba grabando, pero yo recuerdo muy bien y eso fue un forcejeo, no la pateé en la barriga tal cual sale ahí”, sostuvo el cantante.

Suheyn Cipriani sufre al ser excluida del chat familiar

En medio de la controversia judicial y mediática, Suheyn Cipriani enfrenta también un difícil momento personal tras ser excluida del chat familiar, episodio que compartió con sus seguidores en redes sociales. La modelo mostró el mensaje en el que su tía le pidió abandonar el grupo de WhatsApp familiar, argumentando que sus declaraciones públicas sobre episodios de abuso infantil y conflictos familiares generaban incomodidad entre los miembros del grupo.

Afectada por la situación, Cipriani relató en una transmisión en TikTok que, pese al dolor de sentirse sola, ha encontrado apoyo en nuevas personas y en su padre, quien le expresó su orgullo por su valentía. La modelo aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares: “Callar está mal. Si alguien les hace daño o abusa de ustedes, no tienen por qué callar ni sentirse mal por eso, porque esto es lo que hace que la gente se calle”, afirmó en la transmisión.

Suheyn Cipriani rompe en llanto tras ser excluida del chat familiar: “Te pido que por favor te retires del grupo”. Video: TikTok

El distanciamiento familiar se agravó tras la participación de Cipriani en el programa “El Valor de la Verdad”, donde relató episodios de abuso sexual y maltrato físico sufridos en la infancia, así como la falta de respaldo por parte de su madre, Betzabeth Noriega.

La madre negó públicamente las acusaciones y pidió a su hija que no se presentara como víctima, lo que profundizó la ruptura. En una transmisión en vivo, Cipriani compartió un mensaje de su madre pidiéndole perdón, pero dejó claro que no busca reconciliación: “Con el dolor en mi corazón, ya no quiero tenerla en mi vida”, expresó ante sus seguidores.