Tren de PeruRail se descarrila en Arequipa y provoca caída de varios vagones

Un convoy mineralero de una empresa ferroviaria sufrió un incidente en un tramo montañoso del sur peruano; equipos técnicos y autoridades inspeccionan el área y controlan los daños mientras investigan las posibles causas de lo sucedido

Un tren de carga perteneciente a la empresa PeruRail sufrió un descarrilamiento en la madrugada del domingo en el distrito de La Joya, Arequipa, que dejó parte de su estructura fuera de la vía férrea. Las autoridades locales y personal ferroviario evalúan el impacto de este hecho, registrado sobre una quebrada de más de sesenta metros de profundidad.

El accidente en la Quebradilla

La madrugada del 9 de noviembre, aproximadamente a las 2:30, una locomotora con varios vagones que transportaban concentrado mineral perdió el control en el anexo de Quishuarani, dentro del distrito de La Joya, provincia de Arequipa. El incidente se produjo en la zona denominada La Quebradilla, un tramo ferroviario situado sobre el borde de una quebrada que supera los sesenta metros de profundidad.

El tren, operado por PeruRail, se salió de las vías y arrastró varios vagones al borde de la quebrada, lo que generó preocupación entre los residentes y las autoridades locales.

Daños materiales y respuesta de la empresa

Las primeras inspecciones realizadas por el personal de PeruRail y representantes municipales permitieron constatar daños materiales considerables tanto en la vía férrea como en la estructura de algunos vagones. Las evaluaciones iniciales también confirmaron que ningún trabajador resultó herido durante el descarrilamiento.

La empresa inició trabajos técnicos con el objetivo de estabilizar la vía y remolcar los vagones siniestrados. Fuentes cercanas a la operadora ferroviaria informaron que aún se investigan las causas del accidente para determinar si se trató de una falla mecánica o de un eventual deslizamiento de terreno.

La inquietud de las autoridades locales

Funcionarios del distrito de La Joya han solicitado a PeruRail un informe técnico detallado sobre el descarrilamiento y el estado actual de la infraestructura ferroviaria en esa zona. Las autoridades manifestaron su preocupación por la frecuencia de este tipo de incidentes en el sector, considerado de alta inestabilidad.

A lo largo del año, el distrito de La Joya ha presenciado al menos tres accidentes de tren en la misma ruta ferroviaria, según confirmaron voceros municipales. La recurrencia de estos hechos refuerza la inquietud de la población sobre el mantenimiento y la seguridad en este tramo.

Preocupaciones históricas en el tramo ferroviario

El área conocida como La Quebradilla ha evidenciado antecedentes de inestabilidad. Habitantes y funcionarios locales recuerdan incidentes similares ocurridos durante los últimos meses, lo que ha situado a este tramo en el foco de atención de la comunidad y las autoridades.

La importancia de la línea férrea que conecta distintos puntos de Arequipa y la actividad minera de la zona mantiene la presión sobre la empresa ferroviaria para garantizar la operatividad y la seguridad de sus operaciones.

Medidas inmediatas y seguimiento

Mientras se desarrollan las labores de remolque y reconstrucción, la línea afectada permanece bajo vigilancia de las autoridades y técnicos de PeruRail. No se ha anunciado interrupción total del servicio, pero la empresa realiza un monitoreo permanente a fin de evitar nuevos incidentes.

Los informes técnicos sobre el origen y magnitud de los daños serán determinantes para definir nuevos protocolos de prevención y eventuales reparaciones. Las autoridades reiteraron su exigencia de transparencia en la investigación ante la comunidad local, preocupada por la seguridad y el impacto medioambiental del transporte ferroviario en áreas sensibles.

