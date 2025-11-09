Perú

Jorge Luis Salinas presentó su colección a Donatella Versace y selló el encuentro con una memorable foto: “Me hizo preguntas”

El diseñador peruano compartió un encuentro con Donatella Versace durante los Latin American Fashion Awards 2025, donde presentó su colección artesanal y registró el momento con una fotografía que resaltó el valor del talento nacional

Jorge Luis Salinas triunfa en los Latin American Fashion Awards 2025. IG

Jorge Luis Salinas tuvo uno de los momentos más destacados de su trayectoria al presentar su colección artesanal a Donatella Versace en el marco de los Latin American Fashion Awards 2025. La ocasión no solo le valió el reconocimiento profesional, sino que también permitió un intercambio directo con la icónica diseñadora italiana, quien quedó impresionada con el trabajo textil peruano. El encuentro, inmortalizado en una fotografía que no dudó en publicar en sus redes sociales, simbolizó el alcance internacional de la moda peruana y la apertura de nuevas oportunidades para los talentos emergentes del país.

En la previa a la ceremonia, Salinas formó parte del selecto grupo de diseñadores que mostraron sus propuestas al jurado, compuesto por figuras como Donatella Versace, Nina García, Anna Dello Russo y Carmen Busquets, entre otros referentes globales de la industria. La colección de Salinas destacó por la inclusión de fibras nativas, el uso de algodón pima y las técnicas de tejido a mano desarrolladas junto a comunidades de artesanas peruanas, una apuesta que buscó poner en valor la tradición textil y el ingenio del país ante la mirada de referentes internacionales.

Jorge Luis Salinas mostró su
Jorge Luis Salinas mostró su coelcción a la misma Donatella Versace.

Durante el diálogo con los jueces, Donatella Versace se interesó por los detalles detrás de cada prenda. Salinas relató posteriormente que la diseñadora le consultó por la labor social con las artesanas, el proceso de selección de materiales y el tiempo invertido en la confección artesanal de cada pieza. “Donatella vio personalmente mi colección. Me hicieron preguntas sobre mi labor social con las señoras artesanas, sobre las fibras que utilizo y el tiempo de elaboración de cada prenda. También les hablé del algodón pima y de cómo cada pieza está hecha a mano en el Perú por artesanas de primer nivel”, contó el peruano a RPP.

Donatella Versace mostró su admiración
Donatella Versace mostró su admiración por la colección de Jorge Luis Salinas.

Emocionado tras encuentro con Donatella Versace

El momento central del encuentro llegó al finalizar la evaluación, cuando Jorge Luis Salinas y Donatella Versace se acercaron para registrar en una fotografía el hito profesional. La imagen, compartida por la marca J. Salinas en redes sociales, se convirtió rápidamente en uno de los contenidos más celebrados por seguidores y miembros del sector moda en el Perú. El propio diseñador acompañó la publicación con un mensaje de agradecimiento a su equipo, a las artesanas y a Gamarra, el emporio textil limeño donde inició su carrera.

La presencia de Donatella Versace en el jurado aportó mayor visibilidad al trabajo de Salinas. La opinión favorable de la creadora italiana fue interpretada por analistas como un espaldarazo para la proyección internacional del diseño peruano y una validación de la calidad artesanal que caracteriza a la marca J. Salinas.

Para Jorge Luis Salinas, el intercambio con Donatella Versace y el reconocimiento obtenido funcionan tanto como un testimonio de la fuerza de la creatividad peruana, como un estímulo para que más artesanos y diseñadores apuesten por propuestas de origen. “Segundo día en el Latin American Fashion Awards 2025. Un honor presentar parte de nuestra última colección en este escenario que celebra lo mejor de la moda latinoamericana", escribió el talento peruano, agregando fotos y videos de su encuentro con la figura italiana.

En la gala, el diseñador Jorge Luis Salinas fue reconocido en la categoría “Proyecto Artesanal del Año” en los Latin American Fashion Awards 2025, uno de los escenarios más prestigiosos de la moda regional. La colección se impuso por su propuesta innovadora, la autenticidad de las técnicas y el compromiso social de su autor.

El diseñador peruano fue galardonado
El diseñador peruano fue galardonado como “Proyecto Artesanal del Año” y agradeció al trabajo de su equipo y de las manos artesanas.

