Perú

Jorge Luis Salinas triunfó en los Latin American Fashion Awards 2025: dedica su premio a Gamarra y a las artesanas peruanas

El diseñador peruano fue galardonado como “Proyecto Artesanal del Año” y agradeció al trabajo de su equipo y de las manos artesanas. Durante el evento, Donatella Versace mostró su admiración por la colección presentada

Guardar
Jorge Luis Salinas triunfa en los Latin American Fashion Awards 2025. IG

El diseñador Jorge Luis Salinas fue reconocido como “Proyecto Artesanal del Año” en los Latin American Fashion Awards 2025, uno de los escenarios más prestigiosos de la moda regional. El galardón distingue propuestas que impulsan el trabajo manual, la tradición textil y los valores de la sostenibilidad en América Latina. Salinas, creador y director de la marca J. Salinas, recibió la distinción en una ceremonia que reunió a referentes del sector y extendió un mensaje de agradecimiento a las raíces que lo formaron como artista y profesional.

Durante el evento, realizado ante figuras internacionales, Jorge Luis Salinas subió al escenario visiblemente conmovido. En su discurso, dedicó el reconocimiento a las “manos artesanas” del Perú y al emporio comercial de Gamarra, barrio limeño donde inició su trayectoria. “Gracias por este premio. Este premio se lo dedico al Perú y a todas las artesanas por su maniobrabilidad e ingenio. Hemos reivindicado a nuestro país como potencia textil en el mundo. Quiero agradecer a mis padres, a mis hermanos, a mi equipo y especialmente a Gamarra, porque por ellos aprendí lo que sé hoy. ¡Arriba Perú!”, expresó Salinas durante la ceremonia.

La marca J. Salinas compartió tras el evento un mensaje en redes sociales en el que reiteró el significado colectivo de este logro. “Este logro no es solo mío, es de todo mi equipo, de las manos artesanas que transforman cada hilo en arte, y de ustedes, que creen y apoyan este sueño cada día. Hoy el Perú brilla ante los ojos del mundo, mostrando la fuerza, el talento y la magia de su creatividad artesanal”, se puede ller.

El diseñador peruano fue galardonado
El diseñador peruano fue galardonado como “Proyecto Artesanal del Año” y agradeció al trabajo de su equipo y de las manos artesanas.

El premio recibido por Jorge Luis Salinas destaca la importancia del trabajo artesanal y la creatividad peruana en el mapa latinoamericano de la moda. El diseñador ha construido una carrera que sintetiza la herencia textil, la innovación en el diseño y el compromiso con la sostenibilidad como bases para competir en mercados globales. El reconocimiento como “Proyecto Artesanal del Año” refuerza su posición como referente en moda ética y responsable.

La colección presentada por Salinas en el certamen se caracteriza por el uso de materiales autóctonos y técnicas tradicionales, como el tejido a mano y la incorporación de fibras como el algodón pima. El trabajo con comunidades de artesanas peruanas ha sido fundamental en cada una de las piezas, una apuesta que le ha permitido elevar el estándar de la confección nacional y obtener visibilidad en espacios internacionales.

Jorge Luis Salinas compartió su colección con Donatella Versace

Uno de los momentos más comentados del certamen involucró la reacción de Donatella Versace, quien formó parte del jurado junto a figuras como Nina García, Anna Dello Russo y Carmen Busquets. Según relató el propio Salinas en una entrevista con RPP, la reconocida diseñadora italiana observó personalmente la colección y expresó su impresión ante la calidad y la historia detrás de cada prenda.

Donatella vio personalmente mi colección. Me hicieron preguntas sobre mi labor social con las señoras artesanas, sobre las fibras que utilizo y el tiempo de elaboración de cada prenda. También les hablé del algodón pima y de cómo cada pieza está hecha a mano en el Perú por artesanas de primer nivel”, explicó el diseñador.

Donatella Versace mostró su admiración
Donatella Versace mostró su admiración por la colección de Jorge Luis Salinas.

La participación de Jorge Luis Salinas en los Latin American Fashion Awards 2025 no solo consolidó su prestigio, sino que también posicionó a Gamarra y al sector artesanal peruano en la agenda global del diseño. El propio diseñador insistió en el impacto que tiene la colaboración con las comunidades y el valor agregado que ofrece el trabajo manual.

Temas Relacionados

Jorge Luis Salinasperu-entretenimientoAmerican Fashion Awards 2025

Más Noticias

Rafael López Aliaga usa peajes vacíos de Rutas de Lima para su campaña presidencial: “Aquí Porky verificando”

El cobro de peajes en la Panamericana Sur fue suspendido por una orden judicial hace una semana. La empresa denunció una constante campaña de hostigamiento de la MML

Rafael López Aliaga usa peajes

Jorge Luis Salinas presentó su colección a Donatella Versace y selló el encuentro con una memorable foto: “Me hizo preguntas”

El diseñador peruano compartió un encuentro con Donatella Versace durante los Latin American Fashion Awards 2025, donde presentó su colección artesanal y registró el momento con una fotografía que resaltó el valor del talento nacional

Jorge Luis Salinas presentó su

Beca 18: participación en estas regiones bate récord y amplia presencia nacional

Postulantes de todas las provincias del país han sido declarados aptos para el Examen Nacional de Preselección, evidenciando una expansión del programa y mayor alcance entre jóvenes de zonas diversas

Beca 18: participación en estas

Peligran los amistosos de Perú ante Chile y Rusia: el inesperado contratiempo que sufrió la ‘bicolor’ y dejó varado al equipo

La Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado para explicar lo ocurrido y advirtió que los amistosos programados por la fecha FIFA de noviembre podrían reprogramarse o aplazarse

Peligran los amistosos de Perú

PNP intervino depósito clandestino que traspasaba gas ecuatoriano a cilindros peruanos

Drones y trabajo de inteligencia permitieron a los agentes allanar una instalación clandestina cerca de la frontera, donde se recargaban envases peruanos con contenido ecuatoriano, detectando operaciones de alto riesgo económico y de seguridad

PNP intervino depósito clandestino que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga usa peajes

Rafael López Aliaga usa peajes vacíos de Rutas de Lima para su campaña presidencial: “Aquí Porky verificando”

Betssy Chávez no se vería afectada por propuesta del gobierno de Jerí ante la OEA para limitar el asilo político

Octubre fue el mes con mayor gasto en alimentación del Despacho Presidencial: primer mes de José Jerí costó más de S/ 169 mil

Perú debe otorgar salvoconducto a Betssy Chávez porque el asilo es una “institución humanitaria”, afirma excanciller Óscar Maurtua

José Jerí promete vencer a la delincuencia: “Esta guerra la vamos a ganar todos juntos”

ENTRETENIMIENTO

Jorge Luis Salinas presentó su

Jorge Luis Salinas presentó su colección a Donatella Versace y selló el encuentro con una memorable foto: “Me hizo preguntas”

Yiddá Eslava responde entre lágrimas a críticas por pedir apoyo para su película: “Si se ofendieron, me disculpo”

Gisela Valcárcel reaviva rumores sobre su regreso a Panamericana Televisión tras inesperada respuesta: “Hoy estoy en la esquina”

Wendy Sulca sorprende al unir su voz con Aterciopelados en una cumbia amazónica por la selva

Claudio Calmet habla sobre el ingreso de Ximena Díaz a ‘Eres mi bien’ tras la salida de Natalia Salas: “Las comparaciones son inevitables”

DEPORTES

Peligran los amistosos de Perú

Peligran los amistosos de Perú ante Chile y Rusia: el inesperado contratiempo que sufrió la ‘bicolor’ y dejó varado al equipo

Franco Velazco no descartó que Universitario fiche a Christian Cueva, pero advirtió: “Se logró el tricampeonato sin salirnos del presupuesto”

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

A qué hora juega Boca vs River: Superclásico en La Bombonera por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras inicio fecha 3 de la primera fase