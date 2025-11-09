Jorge Luis Salinas triunfó en los Latin American Fashion Awards 2025: dedica su premio a Gamarra y a las artesanas peruanas

Jorge Luis Salinas triunfa en los Latin American Fashion Awards 2025. IG

El diseñador Jorge Luis Salinas fue reconocido como “Proyecto Artesanal del Año” en los Latin American Fashion Awards 2025, uno de los escenarios más prestigiosos de la moda regional. El galardón distingue propuestas que impulsan el trabajo manual, la tradición textil y los valores de la sostenibilidad en América Latina. Salinas, creador y director de la marca J. Salinas, recibió la distinción en una ceremonia que reunió a referentes del sector y extendió un mensaje de agradecimiento a las raíces que lo formaron como artista y profesional.

Durante el evento, realizado ante figuras internacionales, Jorge Luis Salinas subió al escenario visiblemente conmovido. En su discurso, dedicó el reconocimiento a las “manos artesanas” del Perú y al emporio comercial de Gamarra, barrio limeño donde inició su trayectoria. “Gracias por este premio. Este premio se lo dedico al Perú y a todas las artesanas por su maniobrabilidad e ingenio. Hemos reivindicado a nuestro país como potencia textil en el mundo. Quiero agradecer a mis padres, a mis hermanos, a mi equipo y especialmente a Gamarra, porque por ellos aprendí lo que sé hoy. ¡Arriba Perú!”, expresó Salinas durante la ceremonia.

La marca J. Salinas compartió tras el evento un mensaje en redes sociales en el que reiteró el significado colectivo de este logro. “Este logro no es solo mío, es de todo mi equipo, de las manos artesanas que transforman cada hilo en arte, y de ustedes, que creen y apoyan este sueño cada día. Hoy el Perú brilla ante los ojos del mundo, mostrando la fuerza, el talento y la magia de su creatividad artesanal”, se puede ller.

El premio recibido por Jorge Luis Salinas destaca la importancia del trabajo artesanal y la creatividad peruana en el mapa latinoamericano de la moda. El diseñador ha construido una carrera que sintetiza la herencia textil, la innovación en el diseño y el compromiso con la sostenibilidad como bases para competir en mercados globales. El reconocimiento como “Proyecto Artesanal del Año” refuerza su posición como referente en moda ética y responsable.

La colección presentada por Salinas en el certamen se caracteriza por el uso de materiales autóctonos y técnicas tradicionales, como el tejido a mano y la incorporación de fibras como el algodón pima. El trabajo con comunidades de artesanas peruanas ha sido fundamental en cada una de las piezas, una apuesta que le ha permitido elevar el estándar de la confección nacional y obtener visibilidad en espacios internacionales.

Jorge Luis Salinas compartió su colección con Donatella Versace

Uno de los momentos más comentados del certamen involucró la reacción de Donatella Versace, quien formó parte del jurado junto a figuras como Nina García, Anna Dello Russo y Carmen Busquets. Según relató el propio Salinas en una entrevista con RPP, la reconocida diseñadora italiana observó personalmente la colección y expresó su impresión ante la calidad y la historia detrás de cada prenda.

“Donatella vio personalmente mi colección. Me hicieron preguntas sobre mi labor social con las señoras artesanas, sobre las fibras que utilizo y el tiempo de elaboración de cada prenda. También les hablé del algodón pima y de cómo cada pieza está hecha a mano en el Perú por artesanas de primer nivel”, explicó el diseñador.

Donatella Versace mostró su admiración por la colección de Jorge Luis Salinas.

La participación de Jorge Luis Salinas en los Latin American Fashion Awards 2025 no solo consolidó su prestigio, sino que también posicionó a Gamarra y al sector artesanal peruano en la agenda global del diseño. El propio diseñador insistió en el impacto que tiene la colaboración con las comunidades y el valor agregado que ofrece el trabajo manual.