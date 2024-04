Jorge Luis Salinas: la historia de un apasionado de la moda que inició en Gamarra y terminó brillando en la pasarela de Milán

Jorge Luis Salinas quiere que su marca sea tan reconocida como las exclusivas Gucci y Prada.

Jorge Luis Salinas, el talentoso diseñador de moda peruano, ha estado dejando una marca indeleble en la industria de la moda internacional. Su reciente presentación en la pasarela de Milán, Italia, ha generado un revuelo en la comunidad de la moda, consolidando su posición como uno de los diseñadores más prometedores de Perú. Pero su éxito no se detiene ahí, ahora busca ser fuente de inspiración y ejemplo que todo es posible sin importar el origen, sino el deseo de superación.

Jorge Luis Salinas, conocido como ‘El Orgullo de Gamarra’, no se hizo de la noche a la mañana. Es hijo de padres provincianos que llegaron a Lima para salir adelante. Ella costurera y él vendedor de menús. Tras conocerse, la humilde pareja decidió emprender en el corazón de Gamarra. Hoy por hoy, la familia es dueña de muchas tiendas en el emporio comercial.

Desde muy niño, el diseñador se familiarizó con las tijeras y las telas, pues siempre acompañaba a su mamá en el pequeño negocio que tenía. Seguro de lo que quería seguir en la vida, decidió salir de su zona de confort y estudiar diseño de modas en el Philadelphia College of Textiles & Science, Chicago, Estados Unidos.

“Siempre agradeceré a mis padres por impulsarme en esta carrera, que en aquellos años muchos no entendían. Sin embargo, nunca me negaron la oportunidad de realizarme y cumplir mis metas”, cuenta Salinas a Infobae Perú.

La madre de Jorge Luis Salinas le inculcó su amor por el diseño.

Luego de graduarse en diseño de modas, el futuro emprendedor regresó a Perú, en 1995, para crear Emporium. Él empezó a confeccionar pantalones con unas máquinas que le prestó su mamá, los cuales fueron un éxito en Gamarra. Además, sus prendas llegaron a dos tiendas por departamento en Lima, pero con poca acogida. Sin embargo, estas empresas le ofrecieron diseñar para sus propias marcas.

“Siempre soñé en mostrar lo mejor de Perú desde Gamarra y que mi marca J.Salinas sea tan conocida como Gucci y Prada. Que el mundo conozca Perú a través de sus telas y tejidos”, recuerda el diseñador.

Jorge Salinas se ha destacado por su habilidad para fusionar la rica tradición textil peruana con la estética contemporánea, creando colecciones que cautivan tanto a críticos como a amantes de la moda en todo el mundo. Su reciente participación en la pasarela de Milán fue un hito significativo en su carrera, donde presentó una colección innovadora que impresionó a la exigente audiencia internacional. Este logro no solo pone en relieve su talento y creatividad, sino también su capacidad para competir a nivel global en la industria de la moda.

Su éxito en Milán y un sueño que está empezando

Para la Semana de la moda de Milán, el diseñador peruano José Luis Salinas volvió a las pasarelas con sus creaciones y presentó su colección Huaylarsh (otoño-invierno 24/25) donde destacó la presencia de reconocidas personalidades de la moda. Entre ellas, la modelo Natalie Vértiz deslumbró en la pasarela. Además, figuras destacadas como Nina García, editora en jefe de la revista Elle USA; Karla Martinez de Salas, editora de contenido de Vogue México y Latinoamérica; y la periodista de moda Anna Dello Russo, lucieron con elegancia prendas del diseñador peruano, resaltando su impacto en la escena internacional.

Natalie Vértiz triunfa en el Milan Fashion Week con los diseños de Jorge Luis Salinas que reflejan la riqueza natural y cultural del Perú. | Instagram/Natalie Vértiz

“Fue una semana llena de emoción que empezó desde hace varios meses, diseñando, cortando y cosiendo, siempre con ayuda de mi equipo. Elegimos a las modelos idóneas para que puedan mostrar las prendas y la recepción fue apabullante. Sin duda fue un paso importante en mi carrera. Lo logramos, mi deseo es que sigamos presentando desfiles en las siguientes ediciones de la Semana de la Moda”, expresó Salinas, quien no puede evitar emocionarse al recordar aquella experiencia.

Jorge Luis Salinas ha demostrado ser un visionario, un innovador y un verdadero embajador de la moda peruana en el escenario mundial. Confiesa que ha sido víctima de bullying y racismo en su carrera, donde la clase social a veces es muy importante. Sin embargo, gracias a su fuerte personalidad y deseos de salir adelante, no logró decaer.

Al contrario, le sirvió para agarrar impulso y avanzar. “Toda persona que te diga que no puedes, no hagas caso y sigue adelante. A mí esos comentarios me entraban por un oído y me salían por el otro”, expresó.

Jorge Luis Salinas imparte sus conocimientos en conferencias.

El diseñador peruano busca ser una fuente de inspiración para jóvenes diseñadores y emprendedores en todo el país. En su reciente conversatorio en la Galería de los Jeans en Gamarra 465 demostró el gran compromiso que tiene con el crecimiento personal y profesional de la comunidad de la moda en Perú.

Embajador de marca Perú

José Luis Salinas cuenta con ocho tiendas propias, gran presencia en tiendas por departamento y varias pasarelas internacionales, como Alemania, Nueva York y Miami. Considerado como uno de los diseñadores más exitosos de nuestro país, fue nombrado embajador de la marca Perú.

Además, gracias a su espíritu y la innovación en la moda, ha ganado diversos concursos como el Internacional de la Semana de la Moda Masculina Inter Jeans en Colonia, Alemania, así como el Gen Art, en Nueva York. También es promotor de uso del Jeans en los diseños y la moda, propuestas que pueden ver en la galería de los Jeans en Gamarra 465.