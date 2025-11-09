Gran incendio en SJL: Constantes explosiones impiden que bomberos controlen el fuego

Incendio de gran magnitud en zona industrial.

Un gran incendio se reportó la tarde de este domingo 9 de noviembre en San Juan de Lurigancho (SJL). Según información del portal de emergencia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), el siniestro se reportó al promediar las 5 p.m..

Hasta el momento, quince unidades de bomberos trabajan en la zona para contener y sofocar las llamas dentro de una fábrica ubicada en la avenida Los Magos, junto al colegio Innova y cerca de la Estación San Carlos.

De acuerdo con vecinos del sector, el fuego ya alcanzó las viviendas cercanas. También se escuchan reiteradas explosiones y la humareda negra continúa expandiéndose. Se estima que en el interior del predio hay una gran cantidad de material plástico y que el lugar tendría almacenados balones de gas.

Ubicación de la emergencia, según el portal del CGBVP.

NOTICIA EN DESARROLLO