Línea 1 del Metro de Lima: ATU anuncia salidas adicionales del tren en estos horarios

Durante noviembre, los días hábiles contarán con 15 trayectos adicionales, alcanzando 510 viajes diarios y una frecuencia de 3 a 4 minutos en horas punta - Créditos: Andina.

La Línea 1 del Metro de Lima incorporó más recorridos desde el último miércoles con la finalidad de optimizar la atención y disminuir el tiempo de espera en las estaciones. La decisión responde al crecimiento de la demanda habitual previo a las celebraciones de fin de año.

De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, en noviembre, entre semana, el plan contempla 15 viajes adicionales distribuidos entre las franjas de 11 a. m. a 5 p. m., y de 8 p. m. a 10 p. m.

De esta forma, se llegará a un total de 510 trayectos diarios, manteniendo intervalos de 3 a 4 minutos en los momentos con mayor afluencia durante la mañana y tarde.

Para los sábados, se suman 40 recorridos más en la franja de 1 p. m. a 10 p. m., lo que mantiene el mismo número de desplazamientos diarios que en los días laborales. Dependiendo de la hora, los trenes circularán cada 3 a 10 minutos.

Los sábados se suman 40 recorridos entre la 1 p. m. y las 10 p. m., igualando la cifra total de salidas de los días laborales, con intervalos de 3 a 10 minutos según el horario - Créditos: Andina.

Los domingos se añaden 38 trayectos, lo que suma un total de 292 partidas a lo largo del día, con intervalos que oscilan entre 6 y 12 minutos según la demanda.

El refuerzo de la oferta para el mes de diciembre será comunicado en las próximas semanas, cubriendo el incremento previsto en las festividades navideñas.

La puesta en marcha de estas novedades requirió la coordinación entre la ATU, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público y la empresa concesionaria de la Línea 1.

Los domingos se implementan 38 salidas extra, llegando a 292 trayectos diarios, con frecuencias entre 6 y 12 minutos adaptadas a la demanda - Créditos: Andina.

Plan de Movilidad Urbana

Los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima tienen actualmente un intervalo de circulación de tres minutos en los momentos de mayor afluencia. De acuerdo con lo comunicado por José Carlos Soldevilla, director de Integración de Transporte Urbano y Recaudo de la ATU, se proyecta que para el año 2033 la frecuencia baje a un minuto y medio entre cada unidad.

El representante institucional precisó que el proceso se desarrollará de manera gradual. “En los primeros años, hacia 2027, el tiempo entre viajes podría reducirse hasta los dos minutos y medio, y hasta el año 2030 la reducción sería a dos minutos. En 2033 se llegaría al objetivo del minuto y medio”, afirmó Soldevilla.

La meta de acortar los intervalos permitirá que la capacidad de la Línea 1 se duplique, lo que beneficiará a los pasajeros que recorren diariamente el trayecto comprendido entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho.

La Línea 1 del Metro de Lima va desde San Juan de Lurigancho hasta Villa El Salvador - Créditos: Andina.

Además del ajuste en los tiempos, el proyecto prevé la adquisición de unidades adicionales y la incorporación de innovaciones tecnológicas para optimizar tanto la eficiencia como la seguridad del sistema. “La adquisición de más trenes”, señaló el funcionario, se suma a “cambios tecnológicos necesarios para mejorar la eficiencia y seguridad del servicio”.

El ajuste previsto en la frecuencia de los trenes requerirá la introducción de un nuevo sistema de seguridad, la mejora de la red de electrificación y la actualización del software que regula las operaciones del metro. Soldevilla puntualizó: “Una eficiencia del servicio no se logra simplemente colocando más trenes, sino también cambios operativos de sus sistemas que permiten operarlo de manera segura, eficiente y cómoda”.