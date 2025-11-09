Flor Bromley, artista peruana, nominada al Grammy 2026 por su álbum infantil ‘Herstory’

La peruana Flor Bromley nominada a los Premios Grammy 2026 por mejor Álbum Infantil. Difusión.

Flor Bromley, reconocida artista familiar nacida en Perú y radicada en Estados Unidos, ha logrado una histórica nominación al Premios Grammy 2026 por su más reciente trabajo musical, 'Herstory’.

El álbum es una innovadora celebración sonora dedicada a las voces femeninas que transforman el planeta, una apuesta por la representación, el empoderamiento y la diversidad en la música para niños y niñas.

Los nominados a los Grammy Awards 2026 fueron revelados el 7 de noviembre a través de una transmisión oficial desde Grammy.com, con la participación de artistas internacionales como Sabrina Carpenter, Doechii, Lizzo, Chappell Roan y Sam Smith.

La presencia del nombre de Bromley en la lista generó orgullo entre la comunidad latina y especialmente entre los peruanos, que celebran este reconocimiento como un triunfo de la música con propósito.

Flor Bromley: la voz de una nueva generación

Con esta nominación, Flor Bromley se consolida como una de las voces más influyentes en la música infantil contemporánea.Su visión artística demuestra que las historias que empoderan, enseñan y conectan tienen un espacio en la industria musical, incluso en las categorías más competitivas.

“Ver mi nombre entre los nominados es una emoción indescriptible. Representa a todas las madres artistas, a todos los inmigrantes y a cada niño que sueña con cambiar el mundo desde la música”, expresó Bromley emocionada en sus redes sociales.

Su mensaje final es claro: la música también puede escribir la historia… o mejor dicho, la Herstory.

‘Herstory’: un viaje musical por las vidas de mujeres extraordinarias

El álbum ’Herstory’ combina sonidos globales, ritmos diversos y narraciones inspiradoras para contar las historias de mujeres que están marcando la diferencia.

Entre las figuras destacadas a las que rinde homenaje se encuentran Emily Calandrelli, Greta Thunberg, Gloria Estefan e Isabel Allende, representando a pioneras de cada continente que han dejado huella en la historia contemporánea.

“Este álbum lo hice para mi hija y para cada niño y niña que merece ver modelos femeninos fuertes representados en la música”, explicó Bromley en un comunicado.

“Quise crear canciones que celebren la determinación, la bondad y la belleza de la diversidad. Que Herstory sea reconocida por la Academia de la Grabación significa muchísimo, no solo para mí, sino para todos los que creemos que la música puede inspirar el cambio”, añadió la artista peruana.

La peruana Flor Bromley y su álbum Herstorynominada a los Premios Grammy 2026 por mejor Álbum Infantil. Difusión.

Un álbum producido por mujeres y para nuevas generaciones

El disco fue producido por la reconocida Lucy Kalantari, ganadora de un GRAMMY, quien destacó la importancia del mensaje que transmite el proyecto.

“Fue un honor crear Herstory junto a Flor. Ella está iluminando el trabajo de mujeres que están marcando una diferencia hoy, mostrando a los niños y niñas de todo el mundo que, si pueden verlas, también pueden ser como ellas”, comentó Kalantari.

Herstory cuenta con colaboraciones de artistas de talla internacional como Alphabet Rockers, Tony Succar, Jabali Afrika, Charu Suri y Loopy Tunes Preschool Music, además de un equipo técnico de primer nivel conformado por Jeanne Montalvo, Roger Montejano, Jett Galindo, Luis Herrera y Oli Morgan (Abbey Road Studios).

El resultado es una producción con un espíritu multicultural que ha conquistado a familias, educadores y amantes de la música con conciencia social.

Representación latina en los Grammy 2026

La nominación de Flor Bromley no solo representa un logro personal, sino también un avance importante para la visibilidad de los artistas latinos en la música familiar. Como inmigrante y madre, Bromley ha construido una carrera enfocada en tender puentes entre culturas y generaciones, utilizando la música como herramienta educativa y de empoderamiento.

Su álbum, disponible en todas las plataformas digitales, refuerza el valor de los mensajes positivos y el poder transformador del arte desde la infancia. En sus canciones, los niños no solo aprenden sobre mujeres que cambiaron el mundo, sino que descubren que ellos también pueden ser agentes de cambio.

Recordemos que Flor Bromley fue nominada a llevarse un gramófono de los Latin Grammy 2023 en la categoría a Mejor Álbum de Música Latina para Niños.

Flor Bromley nominada a Mejor Álbum de Música Latina para Niños. Instagram.

¿Cuándo será la ceremonia de los Grammy 2026?

La 68ª edición de Grammy Awards se celebrará el próximo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, en lo que promete ser “La Noche Más Grande de la Música”.

Según CNN, la ceremonia premiará lo mejor de la música lanzada entre el 31 de agosto de 2024 al 30 de agosto de 2025.

El proceso de votación para elegir a los ganadores se desarrollará del 12 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, con la participación de los miembros de la Recording Academy.

ARCHIVO - Premios Grammy se exhiben en el Museo Grammy Experience en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 10 de octubre de 2017. (Foto AP/Julio Cortez, archivo)