Panamá

Hombre asesina a su expareja en Panamá, a pesar de mediar una orden de alejamiento

En lo que va del año en el país se han registrado al menos 11 femicidios y 12 tentativas

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Contorno blanco de un cuerpo humano en el pavimento mojado de un callejón, con una rosa roja y un marcador de evidencia amarillo número 1.
Una rosa roja, un marcador de evidencia y el contorno de una víctima sobre el pavimento mojado simbolizan la cruda realidad de un femicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tragedia llegó este lunes en horas del mediodía a la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, cuando un hombre de aproximadamente 45 años se presentó, arma blanca en mano, a un restaurante donde se encontraba su supuesta expareja, a quien le causó la muerte.

La víctima falleció en el lugar de los hechos al recibir una herida provocada con un arma punzocortante, elevando hasta el momento a 3 los femicidios en la provincia de Chiriquí y a 11 en el país.

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, aprehendieron al sujeto, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones respectivas.

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Este lunes las autoridades judiciales también aprehendieron a un sospechoso de femicidio y tentativa de homicidio, por un hecho ocurrido el pasado 7 de junio en el sector de Cerro Cocobolo, distrito de San Miguelito, donde una mujer perdió la vida y otra fue herida.

La aprehensión se efectuó mediante diligencia de allanamiento en el corregimiento Arnulfo Arias, ubicando a este hombre requerido por este caso, siendo trasladados para los trámites correspondientes.

La Policía Nacional capturó en David, provincia de Chiriquí, al presunto femicida. (Cortesía)
La Policía Nacional capturó en David, provincia de Chiriquí, al presunto femicida. (Cortesía)

De acuerdo con la Policía, el sospechoso mantiene antecedentes penales por casos de robo agravado, riña, violencia doméstica, posesión de drogas y agresión verbal.

Según el Centro de Estadísticas del Ministerio Público, del 1 de enero y al 31 de mayo de este año se han registrado 10 víctimas de femicidio, 12 tentativas de femicidio y 6 muertes violentas de mujeres, clasificación que se refiere a todos los homicidios de personas del sexo femenino que no fueron consideradas como femicidios, según valoración del Fiscal del caso y la aplicación de la ley vigente.

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Las cifras representan un aumento importante frente al mismo período de 2025. El informe señala que los femicidios al 31 de mayo pasaron de 7 casos a 10, lo que equivale a un incremento de 43%, mientras que las tentativas de femicidio aumentaron de 9 a 12 víctimas, un crecimiento de 33%. Mientras, las muertes violentas de mujeres disminuyeron de 7 a 3 casos, -14%.

Para que en Panamá exista un femicidio este debe partir de la definición penal vigente, por ejemplo, la exigencia de que exista una relación de pareja o ex pareja, o que se acrediten determinadas circunstancias de género, y tener en cuenta que no todas las muertes violentas de mujeres se clasifican de inmediato como femicidios.

Algunas pueden aparecer inicialmente como homicidios dolosos, lesiones personales con resultado de muerte u otros delitos, para luego ser reclasificadas en etapas avanzadas de la investigación.

Un hombre en primer plano con la cabeza baja, y al fondo, una mujer camina por una calle mojada de Panamá bajo la lluvia nocturna con farolas encendidas.
El agresor casi siempre es una pareja o expareja, lo que sitúa el femicidio íntimo como la forma de violencia letal contra las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los casos, el agresor es una pareja o expareja, lo que sitúa el femicidio íntimo como la forma predominante de violencia letal contra las mujeres.

Esta realidad refuerza la idea de que el espacio doméstico, lejos de ser un lugar seguro, puede convertirse en el escenario de las más graves vulneraciones de derechos.

En algunos casos, el femicidio se comete en presencia de menores de edad o dentro del hogar compartido, lo que agrava el trauma y las consecuencias para la familia.

También existen femicidios no íntimos, en los que el agresor es un conocido, un vecino, un desconocido o un miembro de redes criminales.

Estos casos pueden estar vinculados a otras formas de violencia como la trata de personas, la explotación sexual, las actividades delictivas o conflictos comunitarios.

Primer plano de una mujer de piel morena sosteniendo un documento blanco con el título 'ORDEN DE ALEJAMIENTO' y sellos azules. Su rostro está parcialmente cubierto por el papel.
Las órdenes judiciales de alejamiento por violencia de género en contra de las parejas pocas veces son efectivas en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Panamá los casos que llegan a los medios de comunicación suelen incluir narrativas de mujeres que habían anunciado su intención de terminar la relación o que ya se habían separado, pero seguían siendo acosadas y amenazadas por sus exparejas.

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