Educación

“Ancora imparo”: ¿es el miedo el combustible silencioso del aprendizaje continuo?

El director de Educación Ejecutiva y Continua de la Universidad de San Andrés propone en esta columna comprender qué motiva el “lifelong learning” en un presente complejo y cambiante

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Cecilie Holberg, directora de la Galleria dell'Accademia (Galería de la Academia de Florencia), camina junto a la estatua del David de Miguel Ángel del siglo XVI en Florencia, Italia, el lunes 18 de marzo de 2024. (Foto AP/Andrew Medichini)
Cecilie Holberg, directora de la Galleria dell'Accademia (Galería de la Academia de Florencia), camina junto a la estatua del David de Miguel Ángel del siglo XVI en Florencia, Italia, el lunes 18 de marzo de 2024. (Foto AP/Andrew Medichini)

“Ancora imparo”. Todavía sigo aprendiendo. Miguel Ángel, 87 años, casi ciego. Tal vez el año 1562. Cinco siglos después, hablamos de “lifelong learning” como una novedad nacida de la complejidad del nuevo mundo, la longevidad y la inteligencia artificial. No es un concepto nuevo. Tal vez, nada sea nuevo.

Lo que sí puede ser nuevo -o al menos, llamativo- es la motivación.

Con 87 años, en el medio del renacimiento, Miguel Ángel aprendía desde el asombro, desde la emoción, desde la búsqueda de la escultura dentro del mármol, que él debía liberar.

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Pareciera que hoy la necesidad de aprender se genera desde el miedo. Miedo a quedar obsoletos. Miedo a no ser relevantes. Miedo al reemplazo. Hace exactamente 99 años, H.P. Lovecraft le puso palabras a la idea: “la emoción más antigua y poderosa de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo y poderoso es el miedo a lo desconocido”. ¿Será el miedo el combustible silencioso del aprendizaje continuo?

H. P. Lovecraft
H. P. Lovecraft

Aprender desde el miedo cambia la calidad de lo aprendido. Aprender desde el miedo se transforma en otro trabajo, en una carrera infinita hacia un conocimiento inalcanzable.

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Aprender desde el asombro, desde la curiosidad, se transforma en un recorrido donde podemos ser aprendices, detenernos, aceptar que no sabemos, convivir con la duda, y permitir que cada paso, cada conversación, cada error, cada éxito, nos transforme.

Probablemente el desafío no pase por sumar contenidos, aprender a usar aplicaciones, reunir certificaciones, microcredenciales y títulos. ¿Estaremos confundiendo estudiar con aprender?

Quizás las preguntas no sean: ¿Qué aprender? ¿Cuánto aprender? Tal vez la pregunta sea ¿vamos a aprender empujados por el miedo al futuro de Lovecraft, o impulsados por el asombro y la posibilidad de Miguel Ángel?

Nota final: hace mucho hablo y pienso acerca del “ancora imparo” de Miguel Ángel y del miedo al futuro de Lovecraft. Pero sentado frente a Claude, hoy se unieron en un solo contenido. ¿Me asusto? ¿O me asombro? ¿Me reemplazaron? ¿O me aumentaron?

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