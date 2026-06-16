El secretario general de la ONU agradece a República Dominicana por su respaldo para estabilizar Haití

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, agradeció este lunes al Gobierno y al pueblo dominicano por el respaldo brindado a los esfuerzos internacionales por estabilizar Haití, destacando el papel fundamental desempeñado por el país en la aprobación de la resolución que creó la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF) por el Consejo de Seguridad.

El secretario general de la ONU, António Guterres, agradeció este lunes en República Dominicana el apoyo oficial y social a los esfuerzos para estabilizar Haití, una crisis que, según Naciones Unidas, dejó al menos 2.310 muertos y 1.106 heridos en los primeros cinco meses del año y mantiene a las bandas armadas con control de cerca del 90 % del área metropolitana de Puerto Príncipe.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en ese mismo período las bandas cometieron al menos 99 secuestros. El organismo añadió que 699 personas, en especial mujeres y niñas, sufrieron violencia sexual y que cientos de menores continúan en redes de trata.

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Guterres llegó a Santo Domingo en una visita oficial que incluye un viaje a Haití previsto para el martes y una reunión con el presidente dominicano Luis Abinader, según el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX). Sus declaraciones las ofreció en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, poco después de aterrizar.

“En nombre de Naciones Unidas quiero agradecer a República Dominicana su enorme generosidad. El apoyo de la República Dominicana nos ha permitido establecer rápidamente una misión de apoyo en Haití a la Fuerza de Supresión de Pandillas que está empezando, que no podía haber llegado tan rápido sin el compromiso, la generosidad y la cooperación de la República Dominicana”, dijo Guterres, según el MINEX. “Muchas gracias al Gobierno y al pueblo dominicano”, agregó, según MINEX.

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Guterres agradece a Dominicana por apoyar Haití (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

República Dominicana y su apoyo por el Consejo de Seguridad

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana sostuvo que el país tuvo un papel central en la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que creó la Fuerza de Supresión de Pandillas, identificada como GSF por sus siglas en inglés.

Según la Cancillería dominicana, ese respaldo no se limitó al plano diplomático. El organismo afirmó que el país facilitó asistencia médica especializada al personal desplegado en Haití, apoyo logístico y de tránsito, además de la apertura de una oficina de apoyo a la GSF en territorio dominicano.

La misma cartera indicó que Santo Domingo mantiene una ofensiva diplomática sostenida para conservar la atención internacional sobre la situación haitiana. Según El Nuevo Diario, esa gestión incluyó acciones ante las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y otros foros multilaterales para reclamar una mayor corresponsabilidad internacional frente a una crisis con impacto directo sobre República Dominicana y la estabilidad regional.

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Reuniones con autoridades dominicanas y representantes de la ONU

A su llegada, Guterres fue recibido por el viceministro de Política Exterior Multilateral Rubén Silié, en representación del canciller Roberto Álvarez, según El Nuevo Diario. También estuvieron la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, Julia Sánchez.

El jefe de la ONU destacó que esa cooperación permitió acelerar el despliegue de una misión internacional ante la crisis, antes de reunirse con Luis Abinader y viajar al país vecino (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La recepción incluyó además al representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, Carlos Ruiz Massieu, y al director de Ceremonial de Estado y Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador Francisco Cantizano Nadal, según El Nuevo Diario.