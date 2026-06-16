El Salvador

Salvadoreño atacó hasta la muerte a su pareja frente a su hijo de 4 años y recibió 50 años de cárcel

La sentencia sostuvo que el crimen ocurrió en presencia de un familiar de la víctima, un agravante clave en el fallo, según Centros Judiciales El Salvador

Guardar
Google icon
Evidencia científica digital, violencia repetida y una discusión tras beber: las claves del juicio contra Gabriel López Meléndez en Apopa (Foto cortesía Centros Judiciales de El Salvador)
Evidencia científica digital, violencia repetida y una discusión tras beber: las claves del juicio contra Gabriel López Meléndez en Apopa (Foto cortesía Centros Judiciales de El Salvador)

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador condenó a Gabriel López Meléndez a 50 años de prisión por feminicidio agravado. El tribunal estableció que golpeó hasta matar a su pareja en la vivienda que compartían en el barrio El Tránsito, en Apopa, frente al hijo de ella, de cuatro años, según informó este lunes Centros Judiciales El Salvador.

La condena se apoyó en que el juzgado consideró probado que el crimen fue cometido en presencia de un familiar de la víctima, una circunstancia que agravó la responsabilidad penal. El tribunal también identificó una situación de vulnerabilidad vinculada al alcoholismo de la víctima y los síndromes adaptativos que desarrolló tras una exposición constante a distintos tipos de violencia ejercidos por el agresor, según el reporte judicial divulgado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Centros Judiciales El Salvador, la investigación concluyó que la pareja residía junto al hijo menor de edad de ella en Apopa y que, durante la relación, el hombre la sometía a episodios reiterados de violencia psicológica, emocional y física. Varios testigos dijeron haber visto a la víctima con golpes a lo largo de la convivencia, y ella justificaba el maltrato que recibía de su agresor.

También se informó que el día de los hechos ambos habían ingerido bebidas alcohólicas y que, ya en estado de ebriedad, comenzaron una discusión. Después, López Meléndez la atacó con varios golpes que le causaron raspones y moretones en el rostro, los brazos, el tórax y otras partes del cuerpo.

PUBLICIDAD

Ilustración de un hombre esposado en un tribunal con un cartel de "SENTENCIA: 50 AÑOS" y un periódico con la noticia de su condena por feminicidio.
Una caricatura ilustra la condena de 50 años de prisión impuesta a un hombre en El Salvador por el feminicidio de su pareja, un crimen perpetrado frente a su hijo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 3 de agosto, el condenado acudió a un puesto cercano de socorristas para avisar que su pareja se había desmayado. Cuando los socorristas llegaron a la vivienda, encontraron el cuerpo rígido y sin pulso, por lo que dieron aviso a la Policía.

Un peritaje del Instituto de Medicina Legal estableció que la causa de la muerte fue un traumatismo cerrado de abdomen de tipo contuso que provocó un desgarre del hígado y una hemorragia interna, según Centros Judiciales El Salvador.

La prueba que sostuvo la condena

Según Centros Judiciales El Salvador, el desfile probatorio incorporó evidencia científica digital que permitió demostrar que, al momento de los hechos, el agresor estaba con la víctima dentro de la casa que compartían.

Esa misma prueba sostuvo la conclusión de que la agresión ocurrió en presencia del niño de cuatro años. El fallo declaró a López Meléndez responsable directo del delito de feminicidio agravado en perjuicio de su pareja, de acuerdo con Centros Judiciales El Salvador.

Un hombre esposado, vestido de blanco, sentado de espaldas en una silla azul en una sala de tribunal. Se ve un letrero "JUZGADO PENAL".
Un hombre esposado se sienta en una sala de tribunal durante un juicio penal, con un letrero que indica "JUZGADO PENAL" visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador registró 13 feminicidios y muertes violentas de mujeres entre enero y mayo de 2026, según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA), un colectivo de promoción de derechos de la mujeres en el territorio salvadoreño. La cifra, del observatorio divulgado este jueves, representó un aumento del 18% frente al mismo período de 2025, cuando se documentaron 11 casos.

Entre enero y mayo hubo dos casos en enero, uno en febrero, tres en marzo, dos en abril y cinco en mayo. Ese mes concentró el 38,5% del total, con un promedio mensual de 2,6 casos.

Temas Relacionados

FeminicidioSan SalvadorViolencia de géneroEl Salvadorfeminicidios en El SalvadorApopa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá aprueba extensión de horarios en los centros de salud, para tratar de garantizar una atención 24/7

Al sector salud le preocupa el financiamiento, la disponibilidad del personal capacitado para cubrir jornadas extendidas, la seguridad, y las condiciones laborales

Panamá aprueba extensión de horarios en los centros de salud, para tratar de garantizar una atención 24/7

Reforma legal que busca eliminar adulterantes en la venta de lácteos en El Salvador recibe aval de diputados

El viceministro Óscar Alejandro Domínguez presentó una reforma ante la Asamblea para armonizar la ley con el RTCA y proteger la salud pública

Reforma legal que busca eliminar adulterantes en la venta de lácteos en El Salvador recibe aval de diputados

Exportaciones de fauna criada en zoocriaderos nicaragüenses generan 6.2 millones de dólares

El comercio al exterior alcanzó 49.732 animales entre enero y mayo, con destinos como Japón, Estados Unidos, Hong Kong, Francia y Canadá, según el informe divulgado por el Ministerio del Ambiente

Exportaciones de fauna criada en zoocriaderos nicaragüenses generan 6.2 millones de dólares

Extienden prisión preventiva para sospechoso de matar a su pareja e hijastra en Costa Rica

El Juzgado Penal de Alajuela decidió mantener seis meses más en prisión preventiva a un hombre identificado como Chavarría, principal sospechoso por la muerte de Cindy Murillo Bonilla y la hija de ella, de cuatro años

Extienden prisión preventiva para sospechoso de matar a su pareja e hijastra en Costa Rica

La Embajada de México en El Salvador convoca a alentar ante Corea con pantallas gigantes, antojitos y un mercadito mexicano

La cita es el jueves 18 de junio a las 18:30 en el nivel tres de Presidente Plaza, en San Salvador, con transmisión en pantallas gigantes y actividades desde las 14:00

La Embajada de México en El Salvador convoca a alentar ante Corea con pantallas gigantes, antojitos y un mercadito mexicano

TECNO

Así es el nuevo simulador de vuelo de Google Earth para viajar por el mundo sin salir de casa

Así es el nuevo simulador de vuelo de Google Earth para viajar por el mundo sin salir de casa

Todos los comandos ocultos para eliminar archivos basura en Google Drive y Fotos

Cabo Verde hizo historia en el Mundial 2026 gracias a LinkedIn: el defensor que jugó contra España

Imprime documentos sin ordenador: así funciona en iPhone y Android

El futuro de Xbox en juego: Microsoft explora su independencia y acelera el desarrollo de éxitos propios

ENTRETENIMIENTO

La esposa de Bruce Willis desmiente un error frecuente sobre su diagnóstico de demencia

La esposa de Bruce Willis desmiente un error frecuente sobre su diagnóstico de demencia

Anya Taylor-Joy entra al universo de “El Señor de los Anillos”: este es el papel que interpretará

La razón por la que Dua Lipa y Callum Turner eligieron Italia para su luna de miel

Kourtney Kardashian y Travis Barker revelan que perdieron un bebé al inicio de su relación

Brooklyn Beckham lanza una nueva indirecta sobre su relación con sus padres en una campaña publicitaria: “Larga historia”

MUNDO

Analistas advierten que reabrir el estrecho de Ormuz llevará meses

Analistas advierten que reabrir el estrecho de Ormuz llevará meses

Las reservas de petróleo de Estados Unidos alcanzan su nivel más bajo en 43 años mientras Trump intenta controlar los precios

El presidente de Suiza confirmó que la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán será “este fin de semana”

Israel denunció nuevos ataques de Hezbollah en el sur del Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La cúpula iraní liquidada: los líderes del régimen que Estados Unidos e Israel eliminaron en tres meses de guerra