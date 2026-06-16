Salvadoreño atacó hasta la muerte a su pareja frente a su hijo de 4 años y recibió 50 años de cárcel

Evidencia científica digital, violencia repetida y una discusión tras beber: las claves del juicio contra Gabriel López Meléndez en Apopa (Foto cortesía Centros Judiciales de El Salvador)

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador condenó a Gabriel López Meléndez a 50 años de prisión por feminicidio agravado. El tribunal estableció que golpeó hasta matar a su pareja en la vivienda que compartían en el barrio El Tránsito, en Apopa, frente al hijo de ella, de cuatro años, según informó este lunes Centros Judiciales El Salvador.

La condena se apoyó en que el juzgado consideró probado que el crimen fue cometido en presencia de un familiar de la víctima, una circunstancia que agravó la responsabilidad penal. El tribunal también identificó una situación de vulnerabilidad vinculada al alcoholismo de la víctima y los síndromes adaptativos que desarrolló tras una exposición constante a distintos tipos de violencia ejercidos por el agresor, según el reporte judicial divulgado.

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De acuerdo con Centros Judiciales El Salvador, la investigación concluyó que la pareja residía junto al hijo menor de edad de ella en Apopa y que, durante la relación, el hombre la sometía a episodios reiterados de violencia psicológica, emocional y física. Varios testigos dijeron haber visto a la víctima con golpes a lo largo de la convivencia, y ella justificaba el maltrato que recibía de su agresor.

También se informó que el día de los hechos ambos habían ingerido bebidas alcohólicas y que, ya en estado de ebriedad, comenzaron una discusión. Después, López Meléndez la atacó con varios golpes que le causaron raspones y moretones en el rostro, los brazos, el tórax y otras partes del cuerpo.

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Una caricatura ilustra la condena de 50 años de prisión impuesta a un hombre en El Salvador por el feminicidio de su pareja, un crimen perpetrado frente a su hijo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 3 de agosto, el condenado acudió a un puesto cercano de socorristas para avisar que su pareja se había desmayado. Cuando los socorristas llegaron a la vivienda, encontraron el cuerpo rígido y sin pulso, por lo que dieron aviso a la Policía.

Un peritaje del Instituto de Medicina Legal estableció que la causa de la muerte fue un traumatismo cerrado de abdomen de tipo contuso que provocó un desgarre del hígado y una hemorragia interna, según Centros Judiciales El Salvador.

La prueba que sostuvo la condena

Según Centros Judiciales El Salvador, el desfile probatorio incorporó evidencia científica digital que permitió demostrar que, al momento de los hechos, el agresor estaba con la víctima dentro de la casa que compartían.

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Esa misma prueba sostuvo la conclusión de que la agresión ocurrió en presencia del niño de cuatro años. El fallo declaró a López Meléndez responsable directo del delito de feminicidio agravado en perjuicio de su pareja, de acuerdo con Centros Judiciales El Salvador.

Un hombre esposado se sienta en una sala de tribunal durante un juicio penal, con un letrero que indica "JUZGADO PENAL" visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador registró 13 feminicidios y muertes violentas de mujeres entre enero y mayo de 2026, según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA), un colectivo de promoción de derechos de la mujeres en el territorio salvadoreño. La cifra, del observatorio divulgado este jueves, representó un aumento del 18% frente al mismo período de 2025, cuando se documentaron 11 casos.

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Entre enero y mayo hubo dos casos en enero, uno en febrero, tres en marzo, dos en abril y cinco en mayo. Ese mes concentró el 38,5% del total, con un promedio mensual de 2,6 casos.