Congreso: Edwin Martínez genera repudio por reiterar que la mujer que denunció a José Jerí por violación no debió “embriagarse” ni “exponerse”

El congresista Edwin Martínez desató este viernes una ola de repudio en redes sociales al volver a emitir declaraciones que responsabilizan a la mujer que denunció por violación sexual al actual presidente interino, José Jerí, en un caso archivado por el Ministerio Público en medio de cuestionamientos.

Durante el pódcast que conduce la periodista Juliana Oxenford, transmitido por las plataformas del diario La República, el legislador y precandidato presidencial por Acción Popular reafirmó que la denunciante “no debió embriagarse” ni “exponerse”.

Martínez fue consultado por sus dichos pasados en RPP, los mismos que llevaron a la parlamentaria Susel Paredes a presentar una denuncia ante la Comisión de Ética. “Los dos varones debieron controlar a la muchacha para que no beba tanto y no sucedan este tipo de situaciones”, dijo entonces.

Según la denuncia formulada en enero de 2025 y archivada en agosto, Jerí y otro hombre agredieron sexualmente a una mujer durante una reunión social realizada el 29 de diciembre de 2024 en el distrito de Canta. Aunque el caso fue cerrado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) emitió un comunicado rechazando la designación de Jerí pocos días antes de su elección como titular del Congreso.

Martínez ya había sido denunciado ante la Comisión de Ética por declaraciones similares dadas a RPP, donde sostuvo que “los dos varones debieron controlar a la muchacha”

“Libertad es una cosa, libertinaje es otra. No te expongas a actos bochornosos, deplorables, bebiendo en exceso. Recuperemos un poquitito la moral, las buenas costumbres. Nadie tiene derecho a violar, pero tú tienes derecho a generarle tremendo daño a tu familia. ¿Tú crees que tu madre, tu padre, se sienten felices viéndote embriagada, drogada en la calle?”, insistió el legislador, pese a que la periodista le cuestionaba el machismo de sus declaraciones.

“Una dama no tiene que perder la cordura. Una dama es una dama, es algo preciado, es lo más maravilloso que Dios ha creado, una mujer. ¿Vas a tomar hacia el extremo que has estado con dos tipos y no sepas con quién has mantenido relaciones? Yo no considero saludable que una chica se embriaga de manera tal que, que permita que suceda”, agregó.

Semanas atrás, La Encerrona y el semanario de investigación Hildebrandt en sus trece revelaron que el testimonio de Andrea Ruiz, supuesta novia de Jerí, fue decisivo para que el caso se archivara, sin considerar elementos clave como la prenda del actual gobernante hallada junto a la denunciante.

Martínez enfrenta una investigación en el caso “Los Niños”, vinculado a una presunta red de apoyo al expresidente Pedro Castillo, y ha sido relacionado con la empresaria Sada Goray, acusada de corrupción

“La víctima va a poder encontrar su verdad, su verdad le va a permitir a ella tener la tranquilidad que está buscando y esa tranquilidad también me va a devolver a mí, mi imagen y mi nombre, que se han visto afectados en esta ocasión”, dijo el mandatario interino cuando el caso fue archivado.

Polémica

Tras la destitución de Boluarte y la rápida asunción del exlegislador, permanecieron visibles en su perfil de X mensajes antiguos donde se identificaba como animalista. Sin embargo, entre 2012 y 2015, también publicó comentarios sobre mujeres, modelos y figuras públicas. Escribió frases como: “Una mujer guapa que fuma es doblemente guapa” y “La salchipapa no está tan apetecible como las comensales”.

En Instagram, los usuarios también advirtieron que seguía a modelos y a la cuenta de una conocida productora internacional de pornografía.

Martínez, en tanto, enfrenta una investigación por el caso ‘Los niños’, relacionado con un grupo de parlamentarios que tuvo nexos con el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) para cometer delitos, según la tesis fiscal. Además, ha sido vinculado con la empresaria Sada Goray, implicada en una red de sobornos durante el gobierno del exmandatario.