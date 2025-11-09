Claudio Calmet habla sobre el ingreso de Ximena Díaz a ‘Eres mi bien’ tras la salida de Natalia Salas: “Las comparaciones son inevitables”

Claudio Calmet interpreta a Emerson en Eres mi bien.

La telenovela Eres mi bien experimentó recientemente un giro en su elenco cuando Natalia Salas se vio obligada a dejar la producción por motivos de salud. Su personaje fue asumido por la actriz Ximena Díaz, quien ahora comparte escena con el actor Claudio Calmet. En diálogo con Infobae Perú, Calmet relató el proceso de adaptación con su nueva compañera y el impacto que este cambio tuvo tanto en el equipo como en la audiencia.

“Ha sido un proceso muy amigable. Con Ximena no había compartido escenario antes, aunque sí coincidimos en algún taller. Tiene una energía maravillosa. Es una de las actrices que siempre está alegre, da una bonita vibra al ambiente. No nos ha costado mucho sintonizar, acoplarnos el uno al otro. Además, ella es una actriz ya con mucha experiencia haciendo este tipo de personajes, de mucha energía y mucho juego. Creo fue un acierto de la producción al convocarla”, indicó Claudio, quien pese a mostrarse apenado con la salida de Natalia, indicó que fue lo correcto.

Emerson, el personaje interpretado por Claudio Calmet, logró una conexión entrañable con ‘Mechita’, rol que Natalia Salas hizo suyo con gran naturalidad. Con la llegada de Ximena Díaz para asumir el papel, el actor confesó que sintió cierto temor respecto a cómo reaccionaría el público ante el cambio, dado el cariño que los seguidores tenían por la dupla original.

“Obviamente, estamos todavía acoplándonos. A ella la siento cada vez más en confianza con el personaje, porque siempre- lo quieras o no- es complicado entrar a reemplazar a alguien. En ese sentido, son inevitables las comparaciones. Felizmente, el público lo ha aceptado de buenísima manera. Además, entiende por qué fue el cambio. No he sentido hate. Gracias a Dios, no ha sido el caso”, explicó el actor.

Hace unas semanas, Natalia Salas anunció su salida de Eres mi bien, decisión que tomó para concentrarse en su tratamiento médico y darle prioridad a su salud. Su mensaje fue recibido con muestras de apoyo y cariño por parte de sus seguidores y compañeros de elenco.

“Fue difícil, pero es totalmente comprensible. Ahora, nuestro trabajo como actores es adaptarnos a la situación siempre. Tenemos que fluir, eso es lo que toca, porque finalmente la función debe continuar siempre. Nuestro trabajo finalmente es contar una historia de la mejor manera. La despedida fue difícil, emotiva. A mí me dio muchísima pena, pero entendía también que era lo que tenía que darse, pensando siempre en el bien y en la salud de Nati”, señaló el actor.

Emerson, el personaje de Claudio Calmet

Claudio Calmet interpreta a Emerson en Eres mi bien, un esposo amoroso que siempre obedece a su amada esposa ‘Mechita’. Pese a que su personaje es señalado por tener poco carácter, el actor indica que Emerson es mucho más que eso, es un padre ejemplar que solo quiere la estabilidad emocional de su familia.

“Disfruto mucho el personaje. Me brinda la posibilidad de jugar y experimentar en escena. Emerson es un hombre con mucha inocencia y mucho amor para dar. Es un padre cariñoso, un esposo que prefiere la paz del hogar y evita discusiones innecesarias. Algunas veces, quienes lo observan pueden pensar que le falta carácter, pero en realidad es una persona sabia que elige bien sus batallas. Lo fundamental para él es la tranquilidad familiar. Su mayor sueño, desde mi perspectiva, ya está cumplido: posee una familia que ama y tiene estabilidad en su trabajo. Es un tipo sencillo, no necesita más, así es feliz”, indicó.

Claudio Calmet confiesa que en el pasado adoptó la postura de Emerson, sin embargo, supo entender que lo primordial siempre será que una pareja trabaje en equipo, no obedeciendo al otro.

“Bueno, yo he sido pisado, muy pisado en algún momento de mi vida (risas). Pero, todo eso también me ayudó. Pasar por ese momento me ayudó a tener claro qué es lo que no quiero en mi vida. Como Claudio, te diré que ningún tipo de opresión es buena, no es justificable tampoco. En ese sentido, yo no estoy de acuerdo con ello, pero entiendo también que un matrimonio, una relación de convivencia implica un acuerdo tácito de cómo hacer las cosas, sin perder la libertad individual”, señaló.

Claudio Calmet es actor de cine, teatro y televisión.

Entre el teatro y una docuficción

Además de Eres mi bien, Claudio Calmet se encuentra a puertas de estrenar una nueva temporada de Chicha y Ron, una puesta en escena bastanta exitosa por su contenido familiar. “Regresamos desde el 15 de noviembre en el Teatro Julieta. Es una obra familiar de Patricia Romero que pone énfasis en el compañerismo, los ideales de justicia y la importancia de creer en uno mismo”, indicó el actor, quien tuvo una breve participación en la cinta “La habitación negra”, estrenada recientemente.

Además, es parte Ino Moxo: el sueño del brujo, una docuficción que invita a conectar con los saberes ancestrales que aún resisten, los espíritus que continúan cantando y los curanderos que conservan la medicina del alma. Esta obra audiovisual dirigida por Rodolfo Arrascue se presentará de forma gratuita en diversas localidades del Cusco: el viernes 14 de noviembre a las 6:30 p.m. en la Plazoleta de San Blas, el sábado 15 a las 5:00 p.m. en el Museo de Arte Popular Andino ALQA de Ollantaytambo y el domingo 16 a las 5:00 p.m. en la Sala de Cine del Royal Inka / Salita Cine Libre, en Rinconada, Pisac.