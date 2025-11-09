Perú

B.A.P. Unión regresa al Callao tras difundir la cultura y la Marca Perú en nueve países: José Jerí encabezó ceremonia

Durante seis meses, el buque escuela recorrió puertos de América y Europa, fortaleciendo lazos diplomáticos, comerciales y culturales con las naciones visitadas

El Buque Escuela a Vela B.A.P. Unión regresó este sábado al puerto del Callao tras completar su viaje de instrucción al extranjero VIEX-2025, en el que recorrió 10 puertos de 9 países durante 178 días de travesía. La nave, considerada el velero más grande y moderno de América Latina, cumplió una misión de formación académica, fortalecimiento de la diplomacia naval y promoción de la Marca Perú en distintos continentes.

El presidente de la República, José Jerí Oré, encabezó la ceremonia oficial de arribo en la Base Naval del Callao, junto a los ministros de Defensa, César Díaz Peche; del Interior, Vicente Tiburcio; de Justicia, Walter Martínez; de la Mujer, Sandra Gutiérrez; y de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera. También asistieron el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda, y congresistas invitados. El mandatario abordó brevemente el buque antes de su atraque en el muelle Antedique, donde la tripulación fue recibida por sus familiares.

B.A.P. Unión: embajador del Perú

Durante su recorrido, el B.A.P. Unión se consolidó como embajador itinerante del Perú, difundiendo la cultura nacional y fomentando lazos de amistad con las naciones visitadas. En cada puerto, la tripulación realizó actividades protocolares, exposiciones culturales y degustaciones gastronómicas, así como eventos de promoción turística y comercial en coordinación con las embajadas y oficinas comerciales del Perú en el exterior.

De esta manera, la travesía contribuyó a reforzar la imagen del país a nivel internacional, proyectando sus valores, tradiciones y potencial económico. Según información oficial del Ministerio de Defensa y la Cancillería, los encuentros en puertos como Miami, Cartagena, Santo Domingo y Lisboa permitieron consolidar la red de cooperación marítima y promover productos peruanos bajo el sello de la Marca País.

Formación de los cadetes navales

La travesía tuvo también un propósito académico. A bordo viajaron 71 cadetes de la Escuela Naval del Perú, quienes realizaron prácticas de navegación, maniobra, liderazgo y trabajo en equipo, fundamentales para su desarrollo como futuros oficiales. Bajo la supervisión de 155 miembros de la tripulación —entre oficiales, técnicos y personal de apoyo—, los jóvenes completaron una etapa decisiva de su formación profesional.

El comandante del buque destacó el desempeño de los cadetes y el cumplimiento exitoso de todos los objetivos operativos. “El VIEX-2025 ha fortalecido el aprendizaje de los futuros marinos y ha reafirmado el compromiso de la Marina de Guerra con la excelencia, la disciplina y el servicio al país”, señaló durante la ceremonia.

Diplomacia y orgullo nacional

En su discurso, el presidente José Jerí Oré resaltó la importancia del B.A.P. Unión como símbolo de unidad, patriotismo y proyección internacional. “Este buque lleva consigo el espíritu del Perú y demuestra al mundo nuestra capacidad, cultura y compromiso con la paz y la cooperación”, expresó. Asimismo, felicitó a la tripulación por representar dignamente al país durante su travesía.

El B.A.P. Unión, construido en el Perú e incorporado a la Marina de Guerra en 2016, cumple un rol central en la diplomacia naval y en la formación de nuevas generaciones de oficiales. Su regreso marca el cierre exitoso de una misión que combinó educación, cultura y política exterior, reafirmando el liderazgo del Perú en la región en materia de proyección marítima y relaciones internacionales.

