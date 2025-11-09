B.A.P. Unión regresa al Callao tras difundir la cultura y la Marca Perú en nueve países: José Jerí encabezó ceremonia

B.A.P. Unión vuelve al país tras recorrer el mundo como embajador del Perú en los mares. (Foto: Agencia Andina)

El Buque Escuela a Vela B.A.P. Unión regresó este sábado al puerto del Callao tras completar su viaje de instrucción al extranjero VIEX-2025, en el que recorrió 10 puertos de 9 países durante 178 días de travesía. La nave, considerada el velero más grande y moderno de América Latina, cumplió una misión de formación académica, fortalecimiento de la diplomacia naval y promoción de la Marca Perú en distintos continentes.

El presidente de la República, José Jerí Oré, encabezó la ceremonia oficial de arribo en la Base Naval del Callao, junto a los ministros de Defensa, César Díaz Peche; del Interior, Vicente Tiburcio; de Justicia, Walter Martínez; de la Mujer, Sandra Gutiérrez; y de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera. También asistieron el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda, y congresistas invitados. El mandatario abordó brevemente el buque antes de su atraque en el muelle Antedique, donde la tripulación fue recibida por sus familiares.

Buque Escuela B.A.P. Unión regresa al Perú luego de seis meses de misión cultural y académica. (Foto: Agencia Andina)

B.A.P. Unión: embajador del Perú

Durante su recorrido, el B.A.P. Unión se consolidó como embajador itinerante del Perú, difundiendo la cultura nacional y fomentando lazos de amistad con las naciones visitadas. En cada puerto, la tripulación realizó actividades protocolares, exposiciones culturales y degustaciones gastronómicas, así como eventos de promoción turística y comercial en coordinación con las embajadas y oficinas comerciales del Perú en el exterior.

De esta manera, la travesía contribuyó a reforzar la imagen del país a nivel internacional, proyectando sus valores, tradiciones y potencial económico. Según información oficial del Ministerio de Defensa y la Cancillería, los encuentros en puertos como Miami, Cartagena, Santo Domingo y Lisboa permitieron consolidar la red de cooperación marítima y promover productos peruanos bajo el sello de la Marca País.

José Jerí lidera ceremonia de bienvenida al B.A.P. Unión, símbolo de diplomacia y formación naval. (Foto: Agencia Andina)

Formación de los cadetes navales

La travesía tuvo también un propósito académico. A bordo viajaron 71 cadetes de la Escuela Naval del Perú, quienes realizaron prácticas de navegación, maniobra, liderazgo y trabajo en equipo, fundamentales para su desarrollo como futuros oficiales. Bajo la supervisión de 155 miembros de la tripulación —entre oficiales, técnicos y personal de apoyo—, los jóvenes completaron una etapa decisiva de su formación profesional.

El comandante del buque destacó el desempeño de los cadetes y el cumplimiento exitoso de todos los objetivos operativos. “El VIEX-2025 ha fortalecido el aprendizaje de los futuros marinos y ha reafirmado el compromiso de la Marina de Guerra con la excelencia, la disciplina y el servicio al país”, señaló durante la ceremonia.

B.A.P. Unión culmina su travesía internacional tras visitar nueve países y promover la Marca Perú. (Foto: Agencia Andina)

Diplomacia y orgullo nacional

En su discurso, el presidente José Jerí Oré resaltó la importancia del B.A.P. Unión como símbolo de unidad, patriotismo y proyección internacional. “Este buque lleva consigo el espíritu del Perú y demuestra al mundo nuestra capacidad, cultura y compromiso con la paz y la cooperación”, expresó. Asimismo, felicitó a la tripulación por representar dignamente al país durante su travesía.

El B.A.P. Unión, construido en el Perú e incorporado a la Marina de Guerra en 2016, cumple un rol central en la diplomacia naval y en la formación de nuevas generaciones de oficiales. Su regreso marca el cierre exitoso de una misión que combinó educación, cultura y política exterior, reafirmando el liderazgo del Perú en la región en materia de proyección marítima y relaciones internacionales.