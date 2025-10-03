Base Naval del Callao habilita ingreso gratuito para ver buques y submarinos el domingo 12 de octubre

Entrada gratis al Museo a la Mariana de Guerra| Canal N

La Base Naval del Callao abrirá sus puertas el 12 de octubre para recibir a miles de visitantes en una jornada especial de entrada gratuita, que permitirá el acceso a sus instalaciones y museos durante todo el mes. Esta iniciativa de la Marina de Guerra del Perú busca acercar a la ciudadanía al patrimonio naval y ofrecer una experiencia inclusiva para familias quienes podrán inscribirse de manera online para participar en las actividades programadas.

Según la Marina de Guerra del Perú, el proceso de inscripción online para acceder a la Base Naval del Callao el 12 de octubre está disponible desde el 22 de septiembre a través de la plataforma digital oficial.

Entre las actividades orientadas al público en general está el ingreso gratuito al Museo Naval del Perú| Andina

Ingreso a la Base Naval del Callao

Miles de personas ya lograron inscribirse en el enlace habilitado por la Marina de Guerra, por lo que este 12 de octubre podrán conocer las instalaciones de la Base Naval del Callao. Hasta el momento, las entradas se encuentran agotadas. Sin embargo, el comandante Sergio Manrique, vocero del BAP Bolognesi de la Marina de Guerra, no descartó que se amplíe el aforo, por lo que pidió estar atento a las redes sociales.

En caso, se anuncie nuevos cupos, los interesados deben completar el registro en línea y, posteriormente, recibirán un código QR en su correo electrónico, documento indispensable que deberán presentar, ya sea en formato digital o impreso, al momento de ingresar.

Base Naval del Callao abrirá sus puertas al público este domingo 12| Andina

Es obligatorio portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y, en el caso de menores de edad o personas con discapacidad física, asistir acompañados de un adulto o tutor. El ingreso se realizará por la Puerta Nº 1 (Av. Contralmirante Mora s/n) y la Puerta Nº 7 (Av. Néstor Gambeta s/n), ambas en el Callao.

Asimismo, se precisa que no habrá estacionamiento disponible para los usuarios, por lo que pidió tomar sus precauciones.

Recomendaciones para la conmemoración

Octubre es un mes de especial significado para la Marina de Guerra del Perú, ya que se conmemora el aniversario institucional y se rinde homenaje al almirante Miguel Grau y al Combate de Angamos. Las actividades programadas buscan fortalecer el vínculo entre la institución y la sociedad, permitiendo que la ciudadanía conozca de primera mano el trabajo y la historia de la Marina.

Marina de Guerra del Perú abrirá este domingo las puertas de la Base Naval del Callao| Andina

La jornada de puertas abiertas representa una oportunidad para que la población explore de cerca los buques y submarinos, observe demostraciones militares y descubra el quehacer diario de la Marina de Guerra del Perú, acercando así a la ciudadanía a la labor y el patrimonio de la institución.

Museos gratuitos

En el marco de estas celebraciones, la Marina de Guerra del Perú también ha dispuesto el acceso gratuito a sus museos emblemáticos. El Museo Naval Casa Grau, situado en el Centro Histórico de Lima, y la Casa Museo Gran Almirante Grau, en Piura, abrirán sus puertas sin costo para los visitantes. Estos recintos, que albergaron al almirante Miguel Grau y su familia, ofrecen una oportunidad para conocer la historia, así como para profundizar en la cultura naval del país.