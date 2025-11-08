Zaira Arias exige entrar al Congreso por Guillermo Bermejo: Dice que se lo impiden por ser “contestataria”

Zaira Arias exige su ingreso al Congreso

Zaira Arias exige al Congreso de la República que se le permita asumir como parlamentaria en reemplazo de Guillermo Bermejo, quien fue condenado a 15 años de prisión por afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

En entrevista con RPP Noticias, Arias aseguró que no aplicaría el artículo del Reglamento del Congreso referido a la pérdida del escaño debido a que la sentencia de Bermejo no es firme.

“Yo vengo también de parte del pueblo peruano que hoy está siendo vejado una vez más porque no tiene derecho a su representación. Hoy la representación nacional está incompleta. La Constitución manda 130 congresistas y actualmente tan solo hay 129. Esta es una nueva muestra de que en efecto no estamos en democracia, porque en democracia las leyes se respetan. El reglamento de la República es bastante claro, no hay nada que interpretar”, dijo.

Indicó que sería víctima una supuesta “persecución política”. “Lo hacen porque soy yo, porque saben que he sido una voz contestataria y que vengo luchando contra esta dictadura congresal durante todos estos años, porque se respete la voluntad popular que ejerció el pueblo”, dijo.

Zaira Arias exige el escaño de Guillermo Bermejo.

Sobre las declaraciones de algunos parlamentarios sobre que no aplicaría la figura del accesitario por tratarse de un delito de terrorismo, Zaira Arias insistió en que la sentencia de Bermejo aún no es firme y aseguró que es una “interpretación antojadiza de estos congresistas fujimoristas”, dice, desconociendo el reglamento del Congreso.

“El reglamento del Congreso habla del reemplazo del acccesitario en caso de que un congresista en los procesos penales haya sido suspendido o en este caso se le haya impuesto una sanción por más de 120 días calendario, y mientras estas situaciones duren, será reemplazado por el accesitario. Esta es la regla general. El artículo que ellos hacen mención, que es el artículo 15-A, es la excepción. Pero lo que no nos dicen es que justamente esto aplica únicamente cuando se trata de sentencias firmes. Y en el caso del congresista Guillermo Bermejo, no es una sentencia firme. Él está apelando, está a la espera del resultado de lo que va a resultar en la Corte Suprema con respecto a su pedido de nulidad del proceso”, sostuvo.

Apuntó que desde el Congreso “están bloqueando el derecho del pueblo a tener su representación” para, afirma, “impedir que una voz contestataria, que no está de acuerdo con las leyes procrímenes, con las gollerías, con los aumentos de sueldo, entre en reemplazo de Guillermo Bermejo”.

Guillermo Bermejo en prisión

Guillermo Bermejo, congresista electo por Perú Libre, fue trasladado al penal de Ancón I para cumplir una condena de 15 años de prisión por el delito de afiliación a organización terrorista, según confirmó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La sentencia, dictada en primera instancia, incluye además una reparación civil de S/100.000 al Estado y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el tiempo que dure la condena.

El tribunal determinó que Bermejo mantuvo vínculos con integrantes de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009 en Ayacucho y el VRAEM, participando en campamentos de adoctrinamiento y entrenamiento armado bajo el alias de “Camarada Che”, donde interactuó con la cúpula liderada por los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino. La Fiscalía, que inicialmente solicitó una pena de veinte años, se mostró conforme con la decisión judicial.