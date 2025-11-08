Perú

Vicente Alanoca, candidato presidencial de izquierda, prefiere no llamar dictadura al régimen de Nicolás Maduro

El representante de Venceremos y aliado de la excandidata Verónika Mendoza prefirió otro término para referirse a la crisis en Venezuela

Guardar
Vicente Alanoca, candidato presidencial de izquierda, prefiere no llamar dictadura al régimen de Nicolás Maduro

Vicente Alanoca, aspirante presidencial por la alianza de partidos de izquierda Venceremos, rechazó utilizar el término “dictadura” para referirse al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Durante una entrevista televisiva, Alanoca declaró que considera más apropiado hablar de “régimen autoritario” ante la situación política en ese país.

La postura del representante de la izquierda quedó manifesta en una reciente intervención en el canal de televisión Canal N. “Más que una dictadura, diría que es un régimen autoritario”, explicó Alanoca, al responder sobre cómo define el sistema actual bajo el liderazgo de Maduro. Para el candidato, el uso de la palabra dictadura suele estar asociado con conflictos armados o el empleo manifiesto de la fuerza, lo que, a su entender, no se ajusta por completo al contexto venezolano actual.

Alanoca fundamentó su declaración en el hecho de que en Venezuela se realizan procesos electorales. “Prefiero ese término (régimen autoritario) porque se celebran elecciones”, señaló, al marcar una diferencia en la conceptualización del gobierno venezolano respecto a lo que se entiende tradicionalmente por dictadura. El candidato sostuvo además que, aunque existen graves falencias en las prácticas democráticas del país, la celebración regular de elecciones impide categorizar el sistema político directamente como una dictadura.

Verónika Mendoza confirmó que Vicente
Verónika Mendoza confirmó que Vicente Alanoca será el candidato presidencial del Nuevo Perú. (Fuente: Facebook/Nuevo Perú)

“A veces, para muchos, el tema de la dictadura se ve más como una cuestión bélica, más de la fuerza. Sin embargo, yo veo que es un régimen autoritario en el que hay que trabajar el tema de la democracia. Hay democracias fallidas”, puntualizó Alanoca. Sus palabras reflejan una visión crítica respecto del funcionamiento de la democracia en varios países de la región y ponen énfasis en la necesidad de fortalecer los mecanismos democráticos.

La opinión del candidato de Venceremos reaviva el debate sobre la interpretación y el uso de términos políticos para describir sistemas de gobierno en América Latina. Su énfasis en el carácter autoritario, sin dar por válido el rótulo de dictadura, se diferencia de otros sectores políticos que han calificado abiertamente el gobierno de Maduro como dictatorial. El pronunciamiento ocurre en el contexto de la campaña electoral, donde las posturas sobre la situación venezolana constituyen una de las líneas divisorias entre distintas fuerzas políticas.

Posición de otras figuras de izquierda

Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú y ex candidata presidencial, mantuvo una posición cautelosa luego de los comicios celebrados en Venezuela en 2024. Ante las denuncias de fraude electoral, Mendoza no calificó abiertamente la situación y prefirió un enfoque moderado hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

Verónika Mendoza confirmó que Vicente
Verónika Mendoza confirmó que Vicente Alanoca será el candidato presidencial del Nuevo Perú. (Fuente: Facebook/Nuevo Perú)

Durante esos días, Mendoza pidió en la red social X que se esperaran los informes de entidades internacionales acreditadas, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Centro Carter, CELAC y la Unión Africana, respecto a la verificación y el conteo de votos. “Respetar la soberanía y voluntad del pueblo venezolano, el único que puede y debe elegir a sus gobernantes, nos gusten o no”, manifestó la dirigente, subrayando la importancia de la autodeterminación.

En sus publicaciones, Mendoza cuestionó a los sectores que demandaban “golpe, injerencia y violencia en Venezuela” tras las elecciones de 2024, e hizo un llamado para que la preocupación regional no sirviera como distracción sobre cuestiones internas en Perú. Al referirse a las protestas en su país, recordó las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte y denunció casos de detenciones y agresiones contra manifestantes durante 2022 y 2023.

Antes de los comicios, Mendoza había afirmado que no votaría por la oposición venezolana porque, a su juicio, “no es la más democrática ni la más transformadora”. Su postura generó cuestionamientos sobre la posición de sectores de la izquierda peruana respecto al chavismo y la crisis venezolana.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Vicente AlanocaVerónika MendozaNicolás Maduroperu-politica

Más Noticias

Precio del dólar con alza: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 8 de noviembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar con alza:

Ministerio de Transportes cierra tramo de la avenida Gambetta por enorme hueco que pone en riesgo a conductores

El MTC ha convocado una licitación pública para reparar de manera definitiva un tramo de 560 metros de la avenida

Ministerio de Transportes cierra tramo

IA con propósito: ¿cómo elegir un software que sí transforme?

Desde mi experiencia, he visto cómo muchas iniciativas de IA comienzan con entusiasmo y terminan en arrepentimiento, trabajo duplicado o herramientas subutilizadas

IA con propósito: ¿cómo elegir

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Huancayo

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Prepárate antes de salir: conoce

Previsión del clima en Arequipa para antes de salir de casa este 8 de noviembre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Previsión del clima en Arequipa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cancillería peruana da por concluida

Cancillería peruana da por concluida labor de Carlos ‘Gallo’ Zamora como embajador de Cuba en el país

Rómulo Mucho sobre debate de nueva ampliación del Reinfo: “Habría muchos congresistas financiados por la minería ilegal”

Asilo de Betssy Chávez en suspenso: Gobierno de Perú pone en espera el salvoconducto para que viaje a México

Antauro Humala busca un partido político para postular al Senado: “Estamos pidiendo el número uno”

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez defiende a sus

Christian Domínguez defiende a sus padres por mensajes que enviaron a su hija y afirma que actuaron “en condición de abuelos”

Jesús Barco sobre el fin de su relación con Melissa Klug: “Estamos tratando de solucionar nuestros temas”

Actor Gonzalo Revoredo es acusado de ausencia paterna y económica: “Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere”

Farruko sorprende con su visita a Cusco: conoció Machu Picchu, subió a la Montaña de Siete Colores y disfrutó de los paisajes peruanos

Pamela López destruye a Pamela Franco y la llama ‘mujerzuela’: “Jamás he comido algo clandestino”

DEPORTES

El apagón del Monumental al

El apagón del Monumental al estilo 2023: así celebró Universitario el tricampeonato de Liga 1 ante sus hinchas

Universitario vs Deportivo Garcilaso 0-0: resumen del empate por Torneo Clausura y celebración del tricampeonato en Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

GOLPERU premió a Universitario con más de 1 millón de soles por su tricampeonato en Liga 1

Voleibolista de Géminis respaldó decisión de club de destituir a Otávio Machado: “Necesitamos un técnico que nos exija”