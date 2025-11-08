Trabajadora municipal sufre caída de ocho metros en depósito subterráneo de San Martín en Porres

Trabajadora municipal cae en depósito subterráneo en San Martín de Porres. Fuente: RPP

Una trabajadora municipal de San Martín de Porres resultó herida este jueves al caer en un depósito subterráneo de alrededor de ocho metros de profundidad durante labores de mantenimiento en la Plaza de Armas del distrito. El accidente se registró en la cuadra treinta y cinco de la Avenida Perú, donde se ubican diversas instalaciones de riego municipal.

De acuerdo con los reportes iniciales, la mujer, de unos cincuenta años, perdió el equilibrio al aproximarse a un pozo utilizado para el almacenamiento de llaves de paso y válvulas de agua. La caída le provocó lesiones en el hombro y requirió atención inmediata de los equipos de emergencia presentes en la zona.

Personal de serenazgo dio aviso a la Policía de Rescate de la División de Emergencias, que inició maniobras para liberar a la trabajadora del depósito subterráneo. Hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad de San Martín de Porres no ha publicado un comunicado oficial sobre el incidente.

El accidente en una zona restringida de mantenimiento

El incidente ocurrió en un depósito subterráneo de la Plaza de Armas de San Martín de Porres. Según fuentes de RPP, el pozo tiene una profundidad de cerca de ocho metros y se emplea para guardar llaves de paso y válvulas de agua, esenciales para el riego municipal en el área.

Las autoridades señalaron que estos depósitos son áreas restringidas, accesibles únicamente al personal municipal autorizado que cuenta con llaves especiales. En este contexto, la trabajadora habría sufrido el accidente durante labores diarias de mantenimiento y riego, lo que confirma que el hecho se produjo en un sector reservado solo a trabajadores del municipio.

Testigos y personal de serenazgo informaron que la mujer se aproximó al pozo para realizar tareas vinculadas a la red de agua de la plaza, momento en el que perdió el equilibrio y cayó. El suceso subraya la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en espacios subterráneos de trabajo. Por su parte, las autoridades han iniciado investigaciones para esclarecer las causas de la caída.

Maniobras de rescate tras la caída

Luego del accidente, el personal de serenazgo alertó de inmediato a la Policía de Rescate. Dos unidades acudieron al lugar y desplegaron maniobras técnicas para extraer a la trabajadora del depósito, procedimiento que requirió aproximadamente treinta minutos.

El equipo de rescate estabilizó a la víctima antes de proceder a su traslado, asegurando que no se produjeran lesiones adicionales. Las autoridades destacaron que la rápida intervención logró retirar a la trabajadora de forma segura, evitando complicaciones mayores.

Los rescatistas emplearon equipos especializados para operar en espacios reducidos y profundos. La coordinación entre el serenazgo, la Policía de Rescate y el personal médico resultó determinante para garantizar la seguridad y pronta atención de la afectada en un hospital del área.

Atención médica tras el accidente

Finalizado el rescate, la trabajadora fue trasladada en ambulancia del SAMU al hospital Luis Negreiros, donde recibió atención médica especializada. Según fuentes radiales, la mujer presentaba una lesión en el hombro, pero no se reportaron fracturas graves ni lesiones que pusieran en riesgo su vida.

El personal médico se encargó de evaluar la extensión del daño y de proporcionar tratamiento para estabilizar su condición. La intervención oportuna de los equipos de emergencia permitió que la trabajadora fuera atendida rápidamente, minimizando posibles complicaciones derivadas del accidente.

Hasta el momento, la Municipalidad de San Martín de Porres no ha realizado declaraciones oficiales, y se espera información sobre las medidas que adoptarán para prevenir eventos similares. Las investigaciones continúan para determinar las causas precisas del accidente laboral en este espacio restringido.