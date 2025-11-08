Le roban el carro y lo extorsionan en Comas: víctima acusa a la PNP de inacción pese a tener videos y número del criminal

Adulto mayor denuncia robo de se vehículo y acusa a la PNP de lentitud en la búsqueda de su herramienta de trabajo. Su vehículo es de marca Toyota modelo Sprinter de color blanco, de 1966 con la placa X3D-077. | Foto captura: PNP

A más de una semana del robo de su vehículo, Luis Herrada Gonzales asegura sentirse abandonado por las autoridades. El ciudadano denunció ante la Policía Nacional (PNP) que, pese a haber identificado el número desde el cual lo extorsionan, las autoridades no han realizado acciones concretas para recuperar su carro ni ubicar a los responsables.

En diálogo con RPP, el adulto mayor contó que el hecho ocurrió el pasado jueves 30 de octubre en el frontis del condominio Torres Las Praderas, ubicado en la cuadra 14 de la avenida Micaela Bastidas, en el distrito limeño de Comas. Herrada relató que ese día dejó su automóvil estacionado en una zona permitida, pero que en cuestión de minutos fue víctima de un robo perfectamente coordinado.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que, alrededor de las 12:30 p. m., un sujeto con gorra blanca, polo negro, short y zapatillas oscuras se acerca al vehículo. En paralelo, un mototaxi rojo con partes blancas, de placa 868-90A, se estaciona detrás. Segundos después, el hombre abre la puerta del auto, la mototaxi da la vuelta y se retira. Acto seguido, el delincuente conduce el Toyota Sprinter blanco, modelo 1966, placa X3D-077, y desaparece rumbo desconocido. Todo ocurrió en menos de cinco minutos.

Según el agraviado, habría una tercera persona involucrada, encargada de alertar a los cómplices sobre los movimientos en la zona. Días después, el mismo delincuente se comunicó con él para extorsionarlo: le exige 3,000 soles a cambio de devolverle el vehículo. Este hecho quedó registrado en la denuncia policial presentada en la comisaría de Santa Luzmila.

Pese a la evidencia y a que el número de WhatsApp desde donde lo amenazan sigue activo, Herrada afirma que la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de Lima Norte no ha gestionado aún la geolocalización del auto ni avances en la investigación.

“Mi carro era mi herramienta de trabajo. Pido que las autoridades hagan algo y encuentren a los responsables”, expresó indignado el ciudadano, quien mantiene la esperanza de recuperar su vehículo y que los culpables sean capturados.

Los distritos donde se registra más robos de vehículos

El robo de vehículos continúa siendo una grave preocupación en Lima Metropolitana.

Según la PNP, solo entre enero y febrero del 2025 se han reportado 1,500 robos de vehículos, es decir, un promedio de 27 al día. Los distritos más afectados son San Juan de Lurigancho, Comas, San Martín de Porres, Los Olivos, Ate Vitarte, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo.

Las autoridades reconocen que, pese a los operativos, el mercado negro de autopartes sigue siendo el principal motor que alimenta este delito en la capital.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.