Perú

El dólar sigue retrocediendo y ya suma una caída superior al 10% en 2025 mientras el sol peruano se mantiene fuerte

El sol se mantiene firme gracias a fundamentos económicos sólidos y amplias reservas, mientras el dólar enfrenta volatilidad internacional y el euro continúa perdiendo terreno

Guardar
La economía peruana mantiene bases
La economía peruana mantiene bases firmes, con una inflación anual de 1,35% y proyecciones a un año de 2,19%. Foto: difusión

El tipo de cambio cerró el último viernes en S/ 3,3770, acumulando una caída de 10,21% en lo que va del año, según informó Robert Abad, FX trader de la casa de cambio digital Rextie. En el plano internacional, el dólar mostró un leve repunte hacia la próxima semana, con el índice DXY rondando los 100,2 puntos y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ubicándose en 4,16%. En tanto, el precio del cobre retrocedió 4,2% durante la semana, un movimiento que podría seguir generando volatilidad en las monedas de las economías emergentes.

A nivel local, Abad resaltó que los fundamentos macroeconómicos del Perú continúan siendo sólidos, con una inflación interanual de 1,35% y expectativas inflacionarias a 12 meses de 2,19%. Además, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantiene reservas internacionales netas por USD 89.757 millones y una posición de cambio de USD 57.454 millones, lo que refuerza la estabilidad del sistema financiero. “El tipo de cambio podría tener un ligero riesgo al alza si el dólar global se fortalece y los metales prolongan su corrección, mientras que el sesgo a la baja prevalecería si continúa la oferta corporativa y las intervenciones del BCR”, señaló el especialista.

El sol peruano es la moneda más fuerte de Latinoamérica

La moneda de Perú, el sol, se ha consolidado como la más estable de América Latina gracias a su muy limitada depreciación frente al dólar en los últimos años. Según datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), esta divisa ha tenido la menor caída en su valor entre las monedas latinoamericanas durante este siglo: mientras que países como Brasil, México, Colombia o Chile han registrado pérdidas de entre 70% y más de 200% en sus respectivas monedas, el sol ha sido el que menos se ha depreciado.

Este desempeño responde a una combinación de macrofundamentos sólidos: baja inflación, un banco central autónomo, amplias reservas internacionales —equivalentes a cerca del 28% del PIB al cierre de agosto de 2025— y un superávit comercial sostenido gracias a los altos precios de los minerales que exporta el país. Todo ello ha generado un entorno de confianza que favorece al sol como refugio regional frente a otras monedas menos estables.

El sol se mantiene fuerte
El sol se mantiene fuerte gracias a una economía estable, un banco central independiente, amplias reservas y un comercio exterior positivo impulsado por los minerales que exporta Perú. Foto: iStock

Euro también sigue cayendo

El euro ha estado perdiendo terreno frente al dólar estadounidense, en parte por la debilidad en la zona euro. El tipo de cambio EUR/USD se ha retirado desde aproximadamente 1,19 hasta alrededor de 1,15, y algunas previsiones han reducido su estimación para finales de 2025 a cerca de 1,18.

Las razones de esta caída son diversas. Por un lado, la zona euro muestra indicadores económicos que generan dudas: la brecha entre el crecimiento y las expectativas sigue siendo amplia, y aunque los datos de exportaciones y el superávit por cuenta corriente evidencian cierta resiliencia, ese impulso parece insuficiente para revertir la tendencia bajista. Por otro lado, el dólar se ha visto respaldado por una postura más prudente de la Reserva Federal de Estados Unidos ante nuevos recortes de tipos de interés, lo que fortalece la moneda estadounidense y reduce el atractivo de alternativas como el euro. La Fed, tras su reunión de octubre, mostró señales menos agresivas respecto a una posible flexibilización monetaria, lo que incrementó la confianza en el dólar.

Desde el punto de vista técnico, el par EUR/USD ha roto soportes clave y ha mostrado vulnerabilidad incluso por debajo del nivel de 1,15 en algunos momentos. La zona de 1,1500 se considera un punto de defensa importante para el euro; si no logra sostenerlo, podría dirigirse hacia niveles más bajos, alrededor de 1,1344 o incluso menos.

A pesar de la caída, no todo es negativo para la moneda europea. El hecho de que el dólar también muestre signos de debilidad, debido a factores como la paralización del gobierno estadounidense o las menores expectativas de subidas de tipos, da cierto margen al euro para estabilizarse o incluso recuperarse a corto plazo.

El euro se ha debilitado
El euro se ha debilitado frente al dólar, impulsado en parte por la fragilidad económica de la zona euro. Foto: Banco de España

Temas Relacionados

dólarprecio del dólarcaída del dólarsol peruanoperu-economia

Más Noticias

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘cremas’ saldrán a defender su invicto ante las de Puente Piedra en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Sigue todas las incidencias de este gran enfrentamiento

Universitario vs Deportivo Soan EN

PNP activa patrullaje en horario escolar en colegio de Los Olivos: Docente fue amenazado con dos balas

La Policía y Serenazgo patrullarán el centro educativo tras una amenaza de muerte difundida en redes sociales

PNP activa patrullaje en horario

Si induces a votar por un candidato por redes sociales, con engaño podrías ser condenado a prisión hasta por 8 años

El proyecto de ley 13059 fue presentado por la congresista de Juntos por el Perú, Nieves Limachi. Se tendría que modificar el Código Penal

Si induces a votar por

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Ayacucho cuenta con diferentes atractivos turísticos y conocer el clima puede ayudarte a evitar inconvenientes en tu visita

Clima en Ayacucho: probabilidad de

Martín Vizcarra fuera de las Elecciones: ONPE rechaza su inscripción en la plancha de Perú Primero

Inhabilitado expresidente indicó que, tras no permitirse su candidatura, asumirá la Jefatura de Campaña Nacional de la plancha que lidera su hermano Mario Vizcarra

Martín Vizcarra fuera de las
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Si induces a votar por

Si induces a votar por un candidato por redes sociales, con engaño podrías ser condenado a prisión hasta por 8 años

Expresidente del TC sostuvo que Perú debe denunciar a México ante la Corte de la Haya por “tratos irrespetuosos”

Magistrados del TC se aumentan el sueldo a más S/ 42 mil gracias a ley del Congreso

George Forsyth será el candidato presidencial de Somos Perú, confirma vocero: ¿Quiénes serán sus vicepresidentes?

Exministro de Energía y Minas advierte intereses políticos tras intento de ampliar el REINFO: “Están buscando votos”

ENTRETENIMIENTO

Quién es Melanie Martínez, la

Quién es Melanie Martínez, la expareja de Christian Domínguez y madre de su primera hija que ahora enfrenta una demanda del cantante de cumbia

Pamela Franco se pronuncia tras denuncia de Christian Domínguez a Melanie Martínez: “Debe dar prioridad a su hija”

Otro escándalo en ‘Miss Universo 2025′: ‘Miss Chile’ genera polémica tras difundir controvertido video

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

DEPORTES

Universitario vs Deportivo Soan EN

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario confirmó fecha para la Noche Crema 2026: ¿qué pasará con la Noche Blanquiazul de Alianza Lima?