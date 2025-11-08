Multinacional británica HSBC lanza operaciones para compraventa con sol peruano y divisas de Chile, Colombia y Argentina

Con esta ampliación, HSBC suma nuevas opciones a las operaciones que ya ofrecía en reales brasileños, disponibles tanto en su plataforma digital HSBC Evolve como por medio de gestiones directas con sus especialistas. Foto: Bloomberg

La multinacional HSBC amplió su oferta de instrumentos financieros en América Latina con el lanzamiento de nuevos contratos Non-Deliverable Forward (NDF), que permitirán a las empresas realizar operaciones en soles peruanos (PEN), pesos chilenos (CLP), pesos argentinos (ARS) y pesos colombianos (COP), utilizando como base pesos mexicanos o dólares estadounidenses. Esta iniciativa fortalece la presencia del banco en la región y busca brindar mayor flexibilidad a los corporativos que manejan exposición a distintas monedas.

Con esta expansión, HSBC complementa la posibilidad ya existente de operar en reales brasileños a través de su plataforma digital HSBC Evolve o mediante transacciones directas con sus ejecutivos. El servicio estará acompañado por asesoría especializada en divisas y derivados, con el objetivo de ayudar a las empresas a mitigar riesgos ante la volatilidad cambiaria y las variaciones en las tasas de interés.

Mayor dinamismo regional impulsa el lanzamiento

El vicepresidente de Ventas Corporativas para México de HSBC Markets and Securities Services, Bruno Hurtado, explicó que esta decisión responde al creciente interés de las compañías por operar en distintas monedas de la región. Según afirmó a Bloomberg, han “visto un importante dinamismo comercial entre México y América Latina; algunas empresas de la región están expandiendo operaciones o abriendo filiales, y han visto un crecimiento en su exposición a sus ingresos y costos de inversión, primordialmente en Chile, Perú, Colombia y Argentina”.

Además, Hurtado destacó que la divergencia en las políticas monetarias de los países latinoamericanos también ha generado nuevas oportunidades para los inversionistas. “Algunos están subiendo tasas, mientras que otros recortan; observamos diferentes ciclos inflacionarios en toda la región y eso ha aumentado la volatilidad en las tasas y en el tipo de cambio, generando oportunidades para los corporativos”, señaló.

El servicio incluirá apoyo experto en divisas y derivados para que las empresas puedan reducir su exposición a la volatilidad del mercado y a los cambios en las tasas de interés. Foto: Diario Central

Riesgos globales y expansión corporativa

El panorama económico internacional, marcado por posibles incrementos arancelarios y tensiones comerciales, ha llevado a muchas empresas de América Latina a diversificar sus fuentes de ingreso. Ante este contexto, los NDF se presentan como una herramienta útil para gestionar mejor las operaciones financieras y proteger los márgenes de rentabilidad.

Por su parte, Mariana Sánchez García, directora de Ventas Corporativas para Latinoamérica de HSBC Markets and Securities Services, resaltó que “ahora las empresas van a poder operar NDFs en otras monedas directamente desde México, lo cual les permitirá eficientar el manejo de riesgos para otros pares de monedas y tener un mayor control en las subsidiarias o filiales en otros países de la región”.

Compromiso con la liquidez y la competitividad

El desarrollo de estos nuevos instrumentos financieros implicó un proceso de inversión y adecuación regulatoria, alineado con el objetivo de HSBC de fortalecer su red global al servicio de los clientes. Según la ejecutiva, el lanzamiento no solo promueve la interconexión entre mercados latinoamericanos, sino que también contribuirá a crear condiciones más favorables para las operaciones regionales.

Sánchez García añadió que “si provees al mercado con mayor liquidez en estas monedas, los clientes pueden acceder a precios más competitivos. Además, es un factor que podría atraer más clientes internacionales al banco”. Con esta estrategia, HSBC busca consolidar un entorno financiero más dinámico y eficiente entre las principales economías de América Latina.

La creación de estos instrumentos financieros requirió una inversión considerable y la adaptación a las normas regulatorias vigentes. Foto: 123RF