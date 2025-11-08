Christian Domínguez defiende a sus padres por mensajes que enviaron a su hija y afirma que actuaron “en condición de abuelos”. Video: Préndete

Christian Domínguez salió a defender públicamente los mensajes que sus padres le enviaron a su hija mayor, Camila Domínguez, en los que la responsabilizaban de posibles problemas de salud y de la pérdida de pensión, tras sus declaraciones en redes sociales. Según explicó Domínguez en entrevista con Kurt Villavicencio, en ‘Préndete’, sus progenitores actuaron por iniciativa propia y, lejos de considerar sus palabras como violencia psicológica, el artista insistió en que ellos son quienes más han sufrido por la situación familiar.

Durante la entrevista televisiva, el cantante abordó la polémica generada por los mensajes de sus padres a Camila, de 16 años, que se hicieron públicos tras la difusión de videos en TikTok donde la joven lo calificó de “mal padre”. El cantante subrayó que sus padres, a quienes describió como personas emocionales y afectuosas, reaccionaron desde el dolor y la preocupación, sin que él influyera en su decisión de comunicarse con su nieta.

“La denuncia a mis padres, que son los afectados. ¿Conoces a mis papás? ¿Conoces cómo son de emocionales? Son de amorosos, querendones, el dolor que les ha causado es enorme”, expresó Domínguez. Añadió que los abuelos solo hablaron “en condición de abuelos”, motivados por el impacto emocional que les provocó la exposición pública de los conflictos familiares.

El cantante también diferenció entre la demanda que él interpuso y la denuncia presentada contra sus padres. Explicó que su demanda no busca consecuencias penales ni económicas, sino que tiene como único objetivo solicitar ayuda psicológica para el núcleo familiar.

Christian Domínguez defiende a sus padres por mensajes que enviaron a su hija y afirma que actuaron “en condición de abuelos”.

“Mi demanda, como te lo repito para que la gente lo tenga claro, era simplemente hacerle un pedido al juez para poder tener ayuda psicológica. No está sujeto a nada”, afirmó Domínguez. En contraste, la denuncia contra sus padres, presentada por la madre de su hija, responde a la exposición de mensajes que algunos interpretan como violencia psicológica.

Demanda a Melanie Martínez y críticas a su familia

Domínguez también se refirió a la demanda a Melanie Martínez, madre de Camila, aclarando que su intención nunca fue perjudicarla ni buscar un beneficio económico, explicando que la demanda tiene un carácter estrictamente familiar y su propósito es que todos los miembros del núcleo familiar —su hija, la madre de la menor y él— reciban terapia psicológica. “Lo único que yo estaba pidiendo es ayuda psicológica para el núcleo familiar, la mamá, mi hija y yo. Lo que buscaba es que el juez nos obligue a ir a un psicólogo por ser una familia disfuncional”, explicó.

El cantante lamentó la exposición mediática que ha sufrido su familia, incluyendo a su actual pareja Karla Tarazona y a sus padres, como consecuencia de la controversia. Domínguez criticó la desinformación que, a su juicio, ha circulado en la prensa y en redes sociales sobre el contenido y los objetivos de su demanda.

Christian Domínguez lamenta exposición mediática de sus padres y Karla Tarazona: "No han vapuleado". Video: Préndete

“¿Qué ha pasado con todas las semanas, y casi meses, que me han vapuleado a mí y a mi familia entera? Qué sencillo es opinar y opinar cuando no entendían, no conocían el concepto o lo que se estaba pidiendo. Por eso me he sentado hoy, para explicar a la gente que ha dado una mala información, sin conocer lo que pedía en la demanda psicológica”, manifestó en la entrevista.

Domínguez también expresó su desacuerdo con la decisión de Martínez de hacer públicos los problemas familiares, insistiendo en que estos asuntos debieron resolverse en privado. “Eso no debió salir nunca, eso debió ser siempre privado. A mí no me interesó responder a la prensa que me ha perseguido, no me interesó hablar de estos puntos”, sostuvo.

Respuesta de Christian Domínguez sobre la tenencia de su hija

Ante las especulaciones sobre una supuesta solicitud de tenencia de su hija, Domínguez fue enfático al negar tal intención. En sus declaraciones a Préndete, aclaró que su demanda no incluye ningún pedido para obtener la custodia de Camila ni para recibir compensación económica.

“Se ha hablado que yo estoy pidiendo la tenencia, que le quiero quitar dinero. Se ha dicho que quiero que viva conmigo. ¿Por qué? O sea, lo que no entiendo es, tienen un papel que les costaba a todas las personas la denuncia, leer la denuncia y decir: ‘La denuncia dice esto’”, señaló.

El cantante insistió en que su único interés es el bienestar emocional de su hija y la protección frente a la sobreexposición mediática. Explicó que la demanda busca que el juez ordene terapia psicológica para todos los integrantes, con el objetivo de mejorar la relación y evitar que la menor resulte afectada por el conflicto.

Christian Domínguez aclara que demanda es para que lleven terapia psicológica, pero no para pedir la tenencia de su hija. Video: Préndete

“La otra parte de la demanda es por la sobreexposición en prensa y en las redes sociales. (...) Esa demanda es familiar, no es una demanda penal. (...) No es una demanda que esté puesta o tiene un punto de dinero por daños y perjuicios, no, es solamente familiar”, detalló Domínguez.

Al finalizar su intervención, el cantante dirigió un mensaje a su hija, expresando su deseo de que ella logre superar las dificultades y se convierta en una persona íntegra y respetuosa, reafirmando que todas sus acciones buscan protegerla y apoyarla en su desarrollo personal.