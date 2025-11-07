Melanie Martínez expone los mensajes de Christian Domínguez y sus padres a su hija adolescente: “No tenemos nada de que hablar”

Melanie Martínez revela mensajes de Christian Domínguez a su hija: “Ya no tenemos nada de que hablar”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Con evidente incomodidad, Melanie Martínez volvió a referirse al delicado tema familiar que la enfrenta nuevamente a Christian Domínguez, padre de su hija adolescente. En esta oportunidad, la actriz decidió mostrar en televisión los mensajes que el cumbiambero le envió a su hija de 16 años, luego de que la joven brindara declaraciones en un ‘live’ sobre su vínculo con él y con las exparejas de su padre.

Durante la reciente edición de “Magaly TV La Firme”, Martínez permitió que el programa difundiera las capturas de las conversaciones entre Domínguez y su hija, donde —según dijo— el tono era “sarcástico y amenazante”. La actriz relató que los mensajes llegaron justo después de que la adolescente hiciera comentarios en redes sociales que rápidamente fueron replicados por distintos medios de comunicación.

“Cuando esto salió, su papá lo único que hizo después de no haberle hablado tanto tiempo fue mandarle capturas de pantalla de lo que estaban diciendo los medios con unos emoticones que me parecieron amenazantes y sarcásticos”, expresó Melanie con visible molestia.

Melanie Martínez expone los mensajes de Christian Domínguez y sus padres a su hija adolescente. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En uno de los chats, el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ le envió un pantallazo de una publicación donde se mencionaba que la joven había comentado con cuál de las exparejas de su padre se llevaba mejor. Junto a la imagen, Domínguez le escribió: “Espera que me desocupe. En responder unas preguntitas que me están haciendo por esto. Dame chance”.

Acto seguido, le mandó otro pantallazo de otra nota periodística que hacía referencia a que la adolescente no mantenía una buena relación con Pamela Franco, la cantante con quien el artista tuvo una relación posterior a Melanie. En ese segundo mensaje, Christian escribió: “No te preocupes. Ya no tenemos nada de que hablar”.

Para Melanie, esas palabras fueron suficientes para que su hija se sintiera intimidada y confundida, sobre todo porque —según explicó— el cantante no mantenía comunicación frecuente con ella. “Mi hija no entendía por qué, después de tanto tiempo sin hablar, lo primero que recibe son mensajes de ese tipo. Yo los vi y me parecieron muy fuera de lugar”, relató la actriz.

Melanie Martínez expone los mensajes de Christian Domínguez y sus padres a su hija adolescente. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Abuelos también le escribían a la menor

Sin embargo, la situación no terminó ahí. Melanie también mostró los mensajes que los padres de Domínguez, es decir, los abuelos paternos de la adolescente, le enviaron a la menor. De acuerdo con la versión de Martínez, los textos buscaban culpabilizarla y hacerla sentir responsable de los problemas mediáticos de su padre.

“Los abuelos le mandan mensajes con críticas, haciéndola sentir culpable. Mi hija me dice: ‘¿yo soy mala mamá?, ¿por qué me pasan cosas malas?’”, contó entre lágrimas.

Entre las capturas mostradas, se lee el mensaje de la abuela, quien le escribió de manera tajante: “Estás en todas las portadas porque has declarado. Piensa”. Por su parte, el abuelo le envió un texto más extenso: “Hola, nietecita. Me he enterado de que estás haciendo nuevamente ‘live’ en vivo. ¿Quieres que me dé un infarto? Yo no estoy muy bien de salud. Me preocupa que tu padre lo perjudique en su trabajo y baje sus ingresos. Afecta tu manutención, estudios que ya estás por terminar y universidad que vas a empezar. Por favor, piensa lo que vas a hacer, por favor”.

Melanie Martínez expone los mensajes de Christian Domínguez y sus padres a su hija adolescente. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

CEM inició demanda contra Christian Domínguez y sus padres

Estas palabras, según Melanie, afectaron profundamente a su hija, quien comenzó a sentirse responsable del bienestar económico y emocional de su padre, pese a ser apenas una adolescente. “Yo tuve que explicarle que ella no tiene la culpa de nada. Que no debe cargar con esos temas. Me dolió verla llorar y confundida”, comentó.

Respecto a las recientes informaciones sobre una denuncia contra Christian Domínguez y sus padres, Martínez quiso dejar en claro que ella no fue quien interpuso la demanda, sino que el proceso fue iniciado por las autoridades tras su paso por el Centro de Emergencia Mujer (CEM).

“Sí, hay una denuncia para Christian y sus padres. Yo cuando fui al Centro de Emergencia, fui con esa intención, de que recibiera terapias, que me puedan ayudar, pero el CEM es el que ha denunciado. El CEM son los que están demandando a los abuelos”, explicó con firmeza.

Melanie Martínez expone los mensajes de Christian Domínguez y sus padres a su hija adolescente. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme