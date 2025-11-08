Cadetes de la PNP y las FF.AA. apoyarán en tareas de administrativas y disuasivas durante el estado de emergencia

servicio militar obligatorio

El Gobierno de Perú oficializó la inclusión de cadetes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en labores administrativas y de presencia disuasiva en Lima Metropolitana y el Callao. La decisión se da en el marco del estado de emergencia decretado el pasado 21 de octubre.

El Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, publicado este viernes 7 de noviembre en el diario oficial El Peruano, detalla las nuevas responsabilidades asignadas a los estudiantes de último año de las instituciones castrenses.

Lo que se dispone es que los cadetes del último año de las escuelas de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) participen en apoyo administrativo y operativo en comisarías, siempre bajo supervisión de sus superiores, y en otras actividades que determine el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO).

Más de 120 homicidios desde que Jose Jerí asumió el cargo de presidente de la república. (Composición Infobae)

En el caso de estudiantes de las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas, realizarán marchas de campaña e instrucción en zonas fijadas por el CCO, con el objetivo de proporcionar entrenamiento y ejercer presencia disuasiva, en coordinación con autoridades locales.

El decreto comprende ocho artículos y nueve disposiciones complementarias. En ellos, se especifica el nuevo papel de los estudiantes en la seguridad ciudadana de Lima y Callao, permitiendo su movilización.

Reestructuración del sistema de seguridad

El CCO, presidido por el Comandante General de la PNP, integra a representantes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, y autoridades regionales y municipales de Lima y Callao. Además, el gobernador regional del Callao puede ser convocado como miembro facultativo.

Según lo dispuesto, el sistema deberá implementar una plataforma digital para interoperar datos sobre criminalidad y operativos. Esta infraestructura, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, pretende optimizar la coordinación entre los órganos encargados de la seguridad pública.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) llevó a cabo una nueva requisa en el penal de Lurigancho.

Nuevas tecnologías

De acuerdo con el documento oficial, la adopción de una plataforma digital permitirá el flujo y análisis de información en tiempo real sobre indicadores delictivos y operaciones relevantes.

En la resolución figura la facultad del CCO para articular con distintas instancias del Estado y convocar a organismos regionales según la evolución de la situación. La decisión sobre la distribución de los cadetes y los alcances de su intervención quedará bajo la evaluación directa de los responsables de cada entidad miembro del comando, siguiendo lineamientos estrictos de seguridad y control.

¿Cuándo finalizará el estado de emergencia?

El estado de emergencia en Lima y Callao fue decretado por la gestión de José Jerí el 21 de octubre de este año, por 30 días calendario, por lo que culminará el viernes 21 de noviembre.

No se dispuso toque de queda; en consecuencia, habrá libertad de movimiento en estos días, aunque sí se han suspendido algunas libertades, como el derecho a la reunión. Desde el Poder Ejecutivo no se ha mencionado la posibilidad de ampliar esta medida.