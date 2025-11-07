Perú

Tomás Gálvez denuncia constitucionalmente a Martín Vizcarra por organización criminal Los Intocables de la Corrupción

Se le imputa al expresidente ser líder de la red criminal que se habría infiltrado en Provías Descentralizado. Subcomisión admitió la denuncia constitucional

Fiscal de la Nación interino
Fiscal de la Nación interino presentó la denuncia constitucional ante el Congreso.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por presunta organización criminal y colusión agravada por el caso denominado Los Intocables de la Corrupción.

A Vizcarra se le acusa de ser, durante su gestión como presidente entre marzo de 2018 y noviembre de 2020, el presunto líder de la organización criminal Los Intocables de la Corrupción, cuyo objetivo habría sido copar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, designar funcionarios afines, promover lobbies ilícitos y direccionar licitaciones a cambios de sobornos.

Según la denuncia de Tomás Gálvez, Vizcarra, “aprovechando su conocimiento previo del MTC”, habría implementado una “estrategia de copamiento” al designar a miembros de la “muralla moqueguana”. Estos son, dicen, el exministro Edmer Trujillo, el exviceministro Carlos Estremaydoro, el exdirector ejecutivo de Provías Descentralizado Carlos Revilla Loayza y el exasesor Hugo Misad Trabuco.

Esquema delictivo atribuido al expresidente
Esquema delictivo atribuido al expresidente Martín Vizcarra se habría extendido hasta este gobierno. Infobae Perú

La presunta organización criminal habría intervenido en 6 procesos de contratación pública: Paimas, Sechura, Tocache, Porongo, Tintay, Samegua y Pampas.

Según la investigación, el exdirector de Provías Descentrizado Carlos Revilla habría instruido al exfuncionario de esta institución Alcides Villafuerte para que contacte a empresas constructoras. Esto con el objetivo de exigir que se “alineen” y entreguen el 3.5% del costo de un proyecto para que les otorgue la buena pro.

El dinero producto de los sobornos habría sido gestionado por Hugo Misad Trabuco, presunto testaferro de “el hombre”, que sería supuestamente Martín Vizcarra.

La investigación también sostiene que Vizcarra habría recibido sobornos en Palacio de Gobierno, las mismas que su exsecretaria Karem Roca habría presenciado. El dinero habría sido escondido en cajones y tubos para planos. Esto fue cubierto por Infobae en enero de 2024.

Declaración de testigo protegido sobre
Declaración de testigo protegido sobre presuntas coimas a Martín Vizcarra

Admiten denuncia constitucional

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación que recomienda admitir a trámite la denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra por presunta organización criminal.

Votaron a favor del informe los congresista Lady Camones, Jorge Montoya, Martha Moyano, Patricia Juárez, Patricia Chirinos, María Taipe, María Acuña, Ana Zegarra, Elvis Vergara y Karol Paredes. Votaron en contra los izquierdistas Elías Varas y Pasión Dávila. No hubo debate.

Ahora, el documento será remitido a la Comisión Permanente, que deberá otorgar un plazo de hasta 15 días para que la Subcomisión realice la respectiva investigación y elabore el respectivo informe final.

Pretendida candidatura

Perú Primero inscribió a Martín Vizcarra como precandidato a la primera vicepresidencia en la fórmula encabezada por su hermano, Mario Vizcarra, para las elecciones internas previas a los comicios generales de 2026. La postulación del exmandatario queda condicionada a la decisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que debe resolver una medida cautelar solicitada para restituirle sus derechos políticos, actualmente restringidos por tres inhabilitaciones impuestas por el Congreso.

PPK llama a Mario Vizcarra
PPK llama a Mario Vizcarra el "caballo de Troya" para que expresidente, Martín, regrese al poder. (Perú Primero)

El registro de Martín Vizcarra fue aceptado de manera provisional el 24 de octubre por el tribunal electoral interno de Perú Primero, según la resolución presentada por la secretaria nacional de juventudes, Brigge Pozo Machado. La participación del exmandatario dependerá de que recupere sus derechos políticos, ya que enfrenta tres sanciones parlamentarias: la primera, dictada en abril de 2021, lo inhabilitó por 10 años por vacunarse en secreto contra la COVID-19, en el caso conocido como “Vacunagate”; la segunda, en mayo de 2022, le impuso 5 años de inhabilitación por presuntos vínculos con empresas privadas cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones; y la tercera, en junio de 2025, lo sancionó con 10 años más por la disolución del Congreso en 2019.

